Número de deslocados atinge 120 milhões e novos níveis históricos, revela ACNUR

Conflitos do Sudão a Gaza, passando por Myanmar, estão a originar novos deslocados, o que requer uma solução urgente, defendeu a ACNUR.







Portugal recebeu cerca de 2.600 novos pedidos de asilo no ano passado, sendo as principais nacionalidades a Gâmbia, o Afeganistão e a Colômbia, revelou a Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR).







No final do ano passado havia, em Portugal, cerca de mil e 300 requerentes de asilo, quase quatro mil refugiados e beneficiários de proteção subsidiária e quase 60 mil titulares de proteção temporária, detalha a organização no relatório de tendências globais de 2024.

Documento que regista o maior número de sempre de deslocados internos no mundo, 120 milhões de pessoas.