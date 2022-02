Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

14h15 - General João Vieira Lopes analisa avanço da ofensiva russa na Ucrânia



No Jornal da Tarde, o general João Vieira Lopes afirmou que "a História nunca se repete, mas é importante sublinhar os três grandes objetivos" do ataque militar russo: a desmilitarização da Ucrânia, a tomada do poder e dar segurança a toda a população de Donbass.



14h10 - Borrell acredita que voto da ONU mostra "rejeição" à Rússia



O alto representante da União Europeia para a Política Externa afirmou que a votação da ONU sobre uma resolução contra a invasão da Ucrânia pela Rússia demonstra a "rejeição" da campanha militar por parte da comunidade internacional.



The @UN Security Council vote showed #Russia’s disregard for its responsibilities & obligations as Permanent member.



I call on the entire international community to join forces & help to end Russia’s military aggression against Ukraine by adopting the related resolution at #UNGA https://t.co/xUwHcqFRpe — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 26, 2022

"A votação no Conselho de Segurança com uma abstenção significativa da China, Índia e Emirados Árabes Unidos e apenas o veto da Rússia demonstra a rejeição da comunidade internacional" da agressão de Moscovo, disse Josep Borrell, numa mensagem publicada na sua página na rede social Twitter.



14h05 - Turquia exorta Rússia a pôr termo à ofensiva



O ministro turco dos Negócios Estrangeiros apelou este sábado ao homólogo russo, durante uma conversa telefónica, para que Moscovo ponha termo à operação militar na Ucrânia, segundo fonte diplomática da Turquia citada pelas agências.



14h04 - Hungria desmente bloqueio à expulsão da Rússia do Swift



O Governo da Hungria desmente estar a bloquear uma decisão da União Europeia sobre a expulsão da Rússia do sistema de pagamentos bancários Swift, como noticia alguma imprensa internacional.



No Facebook, o ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros, Peter Szijjártó, acusa os meios de comunicação social em causa de "mentirem" quando dizem que "a Hungria está a bloquear algumas sanções contra a Rússia, como por exemplo em relação ao sistema Swift", a Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais.



14h00 - Medvedev ameaça com saída da Rússia de tratados nucleares



O correspondente da RTP em Moscovo deu conta da tomada de posição de Dmitry Medveded, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.



13h51 - A noite mais dura desde o início da ofensiva



Em direto para a edição deste sábado do Jornal da Tarde, os enviados especiais da RTP a Kiev e o correspondente em Moscovo traçaram o quadro das últimas horas do teatro de guerra na Ucrânia.



13h40 - Portugueses em fuga expressam misto de alívio e tristeza



A cada hora que passa, há relatos de portugueses em fuga que já atravessaram as fronteiras da Ucrânia. Cinquenta já estarão a salvo em países vizinhos.



13h33 - Famílias enchem plataforma da estação de comboios de Lviv



Os enviados da RTP testemunharam os momentos em que homens que ficarão na Ucrânia para enfrentar a ofensiva russa se despediram da família.



13h20 - UNICEF teme pelas vidas de 7,5 milhões de crianças



A Rússia diz ter atingido mais de 800 alvos militares ucranianos e garante ter controlada a cidade de Melitopol.



13h17 - Míssil russo atingiu edifício residencial em Kiev



Os enviados da RTP à Ucrânia estiveram no edifício residencial atingido este sábado por um míssil russo.



13h03 - Washington vai reforçar ajuda militar à Ucrânia



Os Estados Unidos vão fornecer um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, num montante de 350 milhões de dólares, anunciou o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.



12h56 - Kremlin acusa Ucrânia de frustrar janela de negociações



Ao terceiro dia da invasão, a Presidência russa acusa o Governo ucraniano de ter deitado por terra uma possível trégua, ao rejeitar abrir negociações.



"Ontem, à espera de negociações, o presidente russo ordenou uma paragem no avanço do essencial das forças", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, para acrescentar que, "dada a recusa da parte ucraniana, o avanço das forças russas foi hoje retomado".



12h48 - Ministros da Energia da UE vão reunir-se



A França, que preside ao Conselho da União Europeia, anunciou este sábado uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros da Energia.



O encontro vai ter lugar na segunda-feira em Bruxelas. Em cima da mesa estará a dependência de muitos países europeus das importações de gás da Rússia.



12h36 - Conselheiro de Segurança da Rússia ameaça com saída de tratados nucleares



O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia advertiu este sábado que o país pode optar por sair do acordo nuclear e congelar os ativos ocidentais na Rússia, referindo-se às sanções aplicadas pelo Ocidente como prova de "impotência política".



Citado pela Associated Press, Dmitry Medvedev, que é vice-presidente do Conselho presidido por Vladimir Putin, escreveu na sua página na rede social russa VKontakte que as sanções impostas pelos Estados Unidos, União Europeia e outros aliados podem dar a Moscovo um pretexto para uma revisão completa dos laços com o Ocidente.



Em concreto, apontou que a Rússia pode optar por sair do programa de controlo de armas nucleares New START, que limita o arsenal das duas antigas potências da Guerra Fria.



12h35 - Bancos dos EUA alertam para perigo de excluir Rússia da Swift



Alguns dos maiores bancos norte-americanos alertaram o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para os perigos de expulsar a Rússia do sistema de troca de informação financeira Swift. Apontam consequências negativas globais.



12h33 - Meia centena de portugueses deixou a Ucrânia



Cerca de 50 portugueses conseguiram, nas últimas horas, abandonar a Ucrânia nas missões organizadas pela embaixada portuguesa em Kiev. Serão repatriados nas próximas horas, adiantou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em declarações à agência Lusa.



12h31 - Aproximação russa ao coração de Kiev



O Ministério britânico da Defesa afirma estar em condições de confirmar que as forças russas prosseguem a sua aproximação a Kiev, encontrando-se a cerca de 30 quilómetros do centro da capital ucraniana.



A Rússia proibiu companhias aéreas da Bulgária, Polónia e da República Checa de voarem para e sobre o seu território em resposta a medidas semelhantes adotadas por esses países, anunciou a autoridade russa de aviação civil este sábado.







12h06 - Zelensky diz que Ucrânia "quebrou o plano" russo ao terceiro dia de invasão



O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu hoje que "quebrou o plano" da Rússia ao terceiro dia da invasão do seu país, pedindo aos russos que digam a Vladimir Putin para parar a guerra.





"Mantivemos a nossa posição e repelimos com sucesso os ataques inimigos. Os combates continuam em muitas cidades e regiões do país, mas... é o nosso exército que controla Kiev e as principais cidades ao redor da capital", disse Zelensky, num vídeo publicado no Facebook





11h55 - Draghi promete apoio total a sanções europeias



O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, prometeu ao presidente ucraniano total apoio às sanções da União Europeia, "incluindo as relativas à exclusão da Rússia do sistema interbancário Swift".



11h54 - Zelensky pede coragem à Alemanha e à Hungria



O presidente ucraniano exorta Alemanha e Hungria a demonstrarem "coragem" para aprovar a exclusão da Rússia do sistema interbancário Swift, medida analisada pela UE em reação à invasão russa.



Berlim e Budapeste revelam-se reticentes.



"Quase todos os países da UE se pronunciaram já pela exclusão da Rússia do Swift", afirmou Volodymyr Zelensky numa mensagem de vídeo. "Espero que a Alemanha e a Hungria encontrem coragem para apoiar esta decisão", acentuou.



11h45 - Alargado recolher obrigatório em Kiev



O presidente da câmara da capital ucraniana anunciou o alargamento do período de recolher obrigatório, que passa agora a vigorar entre as 17h00 e as 8h00.



11h37 - Polónia acolhe vaga de refugiados



Cerca de 100 mil pessoas cruzaram já a linha de fronteira entre a Ucrânia e a Polónia desde o início da invasão russa, segundo a Guarda de Fronteira polaca.



"O movimento de refugiados está a crescer", fez notar a porta-voz Anna Michalska.



Desde as 6h00 deste sábado, entraram na Polónia mais de 20 mil pessoas em fuga da guerra na Ucrânia.



11h21 - Combates em Kiev provocam 35 feridos



O presidente da Câmara de Kiev revela que a noite de combates na capital ucraniana resultou em 35 feridos, dois deles crianças. O autarca pede à população que permaneça nos abrigos.



11h20 - Rússia nega ataque a infraestruturas civis



O Ministério russo da Defesa nega qualquer ataque a infraestruturas civis na capital da Ucrânia e no resto do território, mas as imagens mostram o contrário.



11h13 - Cargueiro russo intercetado



A Marinha francesa intercetou, no Canal da Mancha, um cargueiro russo com 127 metros de comprimento que se dirigia a São Petersbugo, noticia a britânica BBC.



Responsáveis franceses, citados pela emissora pública, adiantaram que a interceção ocorreu ao abrigo de sanções da União Europeia. O navio Baltic Leader foi redirecionado para o porto francês de Boulogne-Sur-Mer.



A agência russa RIA avança que a embaixada da Rússia em Paris está a reclamar explicações sobre esta operação da Marinha francesa.



10h54 - Canadá impõe sanções a Putin e Lavrov



O Canadá vai impor sanções diretamente ao presidente russo e defende a exclusão da Rússia do sistema bancário SWIFT.



10h46 - Boris Johnson dirige-se em russo aos russos



O primeiro-ministro britânico gravou uma mensagem dirigida ao povo da Rússia na qual afirma, em russo: "Não acredito que esta guerra esteja a ser travada em vosso nome".



Boris Johnson clamou ainda, em ucraniano, "Glória à Ucrânia".



Na sua conta da rede social Twitter, Boris Johnson manifesta o apoio do seu país à Ucrânia.



To the people of Ukraine: Slava Ukraini.



To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.



This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022

"Ao povo da Ucrânia: Slava Ukraini (Glória à Ucrânia). E ao povo da Rússia: não acredito que esta guerra esteja a ser travada em vosso nome", sublinhou o político britânico.



"As cenas que se desenrolam nas ruas e nos campos da Ucrânia não são nada menos do que uma tragédia. Bravos jovens soldados e civis inocentes estão a ser mortos. Tanques retumbam por cidades e cidades, mísseis chovem indiscriminadamente do céu".



10h38 - Regulador russo suprime palavra "invasão"



O regulador russo da comunicação social emitiu este sábado ordens para que as publicações suprimam da totalidade dos conteúdos as palavras "invasão", "ofensiva" ou "declaração de guerra".



A comunicação social da Rússia fica igualmente proibida de fazer referências a civis mortos pelas tropas destacadas para a Ucrânia.



"Nós sublinhamos que só as fontes oficiais russas dispõem de informações atuais e fiáveis", reafirmou em comunicado o regulador Roskomnadzor.



Moscovo continua a descrever a intervenção na Ucrânia como uma "operação militar especial" destinada à "manutenção da paz".



10h30 - João Leão sinaliza "desafio adicional" colocado pela invasão da Ucrânia



O ministro das Finanças, João Leão, admitiu este sábado que "a situação da Rússia cria um desafio adicional para as perspetivas muito positivas" que se verificam no que toca à notação da dívida pública.



10h18 - Polónia recusa-se a defrontar Rússia no play-off de acesso ao Mundial



O presidente da Federação Polaca de Futebol, Cezary Kulesza, anunciou que a seleção do seu país não pretende defrontar a Rússia, adversária no play-off de acesso ao Mundial de futebol de 2022.



10h12 - Zelensky dirige-se à União Europeia



O presidente da Ucrânia apela à União Europeia para que tome agora uma decisão sobre a adesão do seu país ao bloco europeu.



"Está na hora de encerrar, de uma vez por todas, a longa discussão e decidir sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia", escreveu Volodymyr Zelensky no Twitter, após ter falado ao telefone com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no que descreveu como "um novo dia na frente diplomática".



O presidente ucraniano disse ter discutido com Charles Michel a "ajuda efetiva e a luta heroica dos ucranianos pelo seu futuro livre".



Volodymyr Zelensky falou também com o presidente francês, Emmanuel Macron, garantindo "que as armas e equipamento dos nossos parceiros estão a caminho da Ucrânia".



10h01 - Mais de 120 mil pessoas fugiram para países vizinhos



Mais de 120 mil pessoas já fugiram da Ucrânia desde quinta-feira, segundo dados da agência das Nações Unidas para os Refugiados.



Segundo a vice-alta comissária do ACNUR, Kelly Clements, os ucranianos estão principalmente a fugir para a Polónia e para a Moldávia, mas também para a Roménia, Eslováquia e Hungria.



"Vemos agora mais de 120 mil pessoas que foram para todos os países vizinhos; a receção que estão a ter das comunidades locais, das autoridades locais, é tremenda, mas é uma situação dinâmica, e estamos muito devastados, obviamente, com o que vem a seguir", disse Kelly Clements em entrevista à CNN, na qual vincou que a situação deverá piorar nos próximos dias.



9h58 - 198 mortos desde o início da ofensiva russa



O número de vítimas mortais desde o início da ofensiva russa na Ucrânia ascende a 198, incluindo três crianças. Há ainda notícia de mais de 1.100 feridos.



Os dados são avanados pelo ministro ucraniano da Saúde, Viktor Lyashko.



9h48 - Um dos autocarros em que seguem três portugueses que saíram de Kiev já chegou à Moldávia



Já chegou à Moldávia um dos autocarros em que seguiam três portugueses que saíram na manhã de sexta-feira de Kiev. Fica o testemunho, em vídeo, de João Moreira quando passava a fronteira com a Moldávia.

9h38 - Primeiro-ministro italiano apoia decisão de banir Rússia da SWIFT, diz Zelensky



“Este é o início de uma nova página na história dos nossos Estados. Mario Draghi, em conversa telefónica, apoiou a saída da Rússia da SWIFT”, anunciou o presidente ucraniano na rede social Twitter.



This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

“Este é o início de uma nova página na história dos nossos Estados. Mario Draghi, em conversa telefónica, apoiou a saída da Rússia da SWIFT”, anunciou o presidente ucraniano na rede social Twitter.

9h28 - Pelo menos 198 ucranianos mortos em consequência da invasão russa



Pelo menos 198 ucranianos, incluindo três crianças, foram mortos como resultado da invasão russa da Ucrânia, segundo dados do Ministério da Saúde ucraniano, citado pela agência de notícias Interfax este sábado.



O Ministério da Saúde avança que 1115 pessoas ficaram feridas, incluindo 33 crianças. Não ficou claro se os dados abrangem apenas a vítimas civis ou também militares.







9h22 - Ucrânia oferece resistência às forças russas



As forças ucranianas têm mostrado resistência à agressão russa. Previa-se uma noite difícil em Kiev e temia-se que as tropas russas entrassem no centro da cidade e tomassem os principais centros da capital, mas isso não aconteceu.

9h10 - Austrália anuncia conjunto de sanções à Rússia



A Austrália impôs sanções contra todos os 339 membros do Parlamento Russo e está a considerar sanções contra Vladimir Putin e contra o ministro dos Negócios Estrangeiros Sergey Lavrov.



09h03 - Em fuga da Ucrânia. Imagens de satélite mostram filas de mais de seis quilómetros



Milhares de pessoas tentam fugir para as fronteiras terrestres. Imagens de satélite mostram filas de mais de seis quilómetros. São centenas de veículos, carros e camiões, junto à fronteira com a Roménia.



8h45 - Conselho de Segurança da ONU. Rússia vetou resolução que visava condenar invasão da Ucrânia



8h30 - Guterres pede aos soldados que regressem aos quartéis



António Guterres lembrou que o objetivo da criação da ONU não foi atingido ao falhar uma censura à guerra.



7h58 - Macron adverte que a guerra "vai durar" e que é preciso estar preparado



O Presidente francês, Emmanuel Macron, alertou hoje que a guerra na Ucrânia "vai durar" e que todos "devem estar preparados", indicando que o governo está a preparar um "plano de resiliência" para lidar com as consequências económicas desta crise.



"A guerra voltou à Europa (...). Se tivesse de vos dar uma convicção esta manhã é a de que esta guerra vai durar", disse o Presidente francês, dirigindo-se aos participantes da Feira Agrícola Internacional de Paris, que hoje inaugurou.







7h45 - Media apoiados pelo Kremlin impedidos de ganhar dinheiro no Facebook



O Facebook disse na sexta-feira que bloqueou os meios de comunicação social apoiados pelo Kremlin de ganhar dinheiro na rede social, em resposta à invasão russa da Ucrânia.



"Agora proibimos os `media` estatais russos de colocar anúncios ou ganhar dinheiro na nossa plataforma em qualquer lugar do mundo", disse na rede social Twitter o chefe de política de segurança do Facebook, Nathaniel Gleicher, acrescentando que a medida está prestes a ser implementada.



Gleicher prometeu que o Facebook vai continuar a "assinalar como `media` estatal" mais meios de comunicação social apoiados pelo Estado russo. "Estas mudanças já começaram a ser implementadas e vão continuar durante o fim de semana", disse.



A rede social, parte do grupo Meta, está a acompanhar de perto a situação na Ucrânia, disse Gleicher. "Vamos continuar a partilhar os passos que estamos a tomar para proteger as pessoas na nossa plataforma", acrescentou.



O acesso ao Facebook foi na sexta-feira restringido na Rússia após os dirigentes daquela plataforma se terem recusado a suspender a "verificação de factos", conforme solicitado pelo Kremlin, adiantou o vice-presidente do Meta, Nick Clegg.



O antigo vice-primeiro-ministro britânico acrescentou que o Meta pretende que os russos "continuem a ser ouvidos, partilhem o que está a acontecer e se organizem no Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger", todas as plataformas do grupo.



As autoridades russas anunciaram uma "restrição parcial" no acesso ao Facebook, depois da rede social norte-americana ter limitado as contas de vários meios de comunicação social apoiados pelo Kremlin, na sequência da invasão russa à Ucrânia.



O regulador russo das comunicações, Rozkomnadzor, afirmou que as restrições afetaram a agência de notícias estatal RIA Novosti, o canal de televisão estatal Zvezda e os `sites` pró-Kremlin lenta.ru e gazeta.ru., de acordo com a agência de notícias Associated Press.







7h30 - Zelensky diz que é altura de "encerrar discussão" sobre adesão da Ucrânia à UE









It is a crucial moment to close the long-standing discussion once and for all and decide on Ukraine's membership in the #EU. Discussed with @eucopresident further effective assistance and the heroic struggle of Ukrainians for their free future. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022 O presidente ucraniano considera que este é o "momento crucial para encerrar a discussão de longa data de uma vez por todas e decidir sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia".

Zelenskiy afirmou na rede social Twitter que discutiu com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, "mais assistência efetiva e a luta heróica dos ucranianos por um futuro livre".







7h20 - Edifício residencial atingido por míssil em Kiev





Um grande edifício residencial em Kiev foi atingido por um míssil, indicou hoje à AFP o serviço do Estado para as questões de emergência. Segundo o assessor do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia não há vítimas a registar deste ataque de míssil.O míssil atingiu o edifício entre o 18.º e o 21.º andar, precisou este serviço do estado ucraniano, acrescentando que a evacuação do prédio estava "em curso".





7h10 - Central hidroelétrica de Kiev controlada por tropas russas



A esta hora a central hidroelétrica de Kiev está controlada por tropas russas. A informação é avançada pela agência ucraniana Interfax que cita o ministro ucraniano da Energia.



Já o ministro russo da Defesa disse que a cidade de Melitopol está controlada pelos militares russos.







7h00 - Presidente ucraniano pede à população para defender Kiev e recusa sair do país



O Presidente da Ucrânia pediu hoje à população para não depor as armas e defender Kiev, onde o exército ucraniano se confronta já com as forças russas, dois dias depois do início da invasão.



"Estou aqui. Não vamos depor as armas e vamos defender o nosso país", declarou Volodymyr Zelensky, numa mensagem de vídeo publicada na rede social Facebook. O presidente ucraniano recusou a proposta dos Estados Unidos que se ofereceram para retirar Zelensky de Kiev.



O presidente da Ucrânia responde que a guerra é lá, em Kiev, afirmando que "precisa de munições e não de uma boleia". A informação está a ser avançada pela agência Associated Press com base numa fonte das secretas americanas.



6h45 - Combates entre exército ucraniano e forças russas em Kiev



Confrontos entre o exército ucraniano e as forças russas estão a decorrer, em Kiev, pelo controlo da cidade, dois dias depois da invasão da Ucrânia decidida pelo Presidente da Rússia.



"Violentos combates decorrem em Kiev", disse o serviço de comunicações especiais ucraniano, algumas horas depois de um apelo à mobilização lançado pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.





Houve muitos tiros e explosões duraante a madrugada. A agência Reuters relata que dois mísseis atingiram áreas do centro da cidade de Kiev. Um dos mísseis caiu na área próxima ao ao aeroporto de Zhulyany, segundo informou um correspondente da agência. A agência cita ainda testemunhas para avançar que foram ouvidos tiros perto da sede do governo em Kiev





"Nas ruas da nossa cidade estão a decorrer, neste momento, intensas ações militares. Mantenham a calma e sejam muito prudentes", pediu a câmara de Kiev, em comunicado.



Os habitantes da cidade foram aconselhados a permanecer em abrigos, ou, se estiverem em casa, a não se aproximarem das janelas. Sirenes de alerta antiaéreo soaram, ao amanhecer, também em Kharkiv, uma grande cidade no leste da Ucrânia, próxima da fronteira com a Rússia, acrescentou o mesmo serviço.



Os militares Ucranianos referem que as áreas junto às cidades de Sumy, Poltova e Mariupol estão a ser atingidas por ataques aéreos e ainda que há misseis de cruzeiro a serem disparados a partir do mar negro, em direção à Ucrânia.



Há também relatos de que há bombardeamentos perto da área governamental, no centro de Kiev, onde estão os vários ministérios.







Ponto de situação

Os ucranianos viveram a terceira noite de terror, depois de a Rússia ter lançado uma ofensiva militar na madrugada de quinta-feira. O conflito já provocou pelo menos 137 mortos e 316 feridos do lado ucraniano. Kiev alega ainda que mais de mil soldados russos foram mortos. A ONU alerta que 50 mil ucranianos fugiram do país em 48 horas.As forças ucranianas lutaram na sexta-feira para conter o avanço das tropas russas em Kiev, enquanto o exército russo tenta cercar a capital. Múltiplas explosões foram ouvidas em Kiev e a população procurou abrigo em caves, garagens e estações de metro.Moscovo mostrou, entretanto, abertura para negociar um acordo com Kiev. O porta-voz de Volodymyr Zelensky disse que o presidente da Ucrânia quer discutir um cessar-fogo com a Rússia. Por sua vez, o presidente russo, Vladimir Putin, apelou às forças armadas ucranianas para que assumam o poder, apelidando o governo ucraniano de um “bando de drogados e neonazis”.Na sexta-feira, foi também aprovado um novo pacote de sanções à Rússia. Os chefes da diplomacia da União Europeia chegaram a acordo para sancionar o presidente russo e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, com congelamento de ativos financeiros.