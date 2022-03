Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

11h57 - Zelensky acusa Ocidente de quebrar promessas sobre proteção aérea



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que o Ocidente quebrou as promessas de proteção dos ucranianos face aos bombardeamentos da Rússia.



"Há 13 dias que estamos a ouvir promessas. Há 13 dias que nos dizem que nos vão ajudar nos céus e que teremos aviões, que nos vão entregar aviões", disse Zelensky, numa mensagem gravada e difundida hoje através da rede social Telegram.



"A responsabilidade por tudo isto também recai sobre aqueles que não foram capazes de tomar uma decisão no Ocidente nos últimos 13 dias (...). [Recai] sobre aqueles que não protegeram os céus ucranianos dos assassinos russos", disse o chefe de Estado da Ucrânia, acrescentando: "A humanidade, que deve prevalecer nas capitais mundiais, deve prevalecer sobre o medo".



O presidente da Ucrânia mantém o pedido sobre o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, mas a opção já foi descartada pela NATO e pelos Estados Unidos.







11h54 - ONU diz que cerca de 12.700 manifestantes foram detidos na Rússia



A alta-comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse hoje que cerca de 12.700 pessoas foram detidas arbitrariamente na Rússia por terem participado em protestos pacíficos contra a guerra na Ucrânia.



"Na Rússia, o espaço para discussão ou crítica de políticas públicas, incluindo ações militares contra a Ucrânia, é cada vez mais restrito", declarou Michelle Bachelet, num discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU.



Da mesma forma, a responsável afirmou que é preocupante o uso de uma "legislação repressiva que impede o exercício dos direitos civis e políticos e criminaliza o comportamento não violento".



"Definições vagas e excessivamente amplas - por exemplo, de extremismo ou incitação ao ódio - levaram a interpretações legais que não estão de acordo com as obrigações de direitos humanos da Rússia", declarou.







11h48 - Presidente da China pede "contenção máxima" na Ucrânia



O presidente chinês, Xi Jinping, descreveu esta terça-feira a situação na Ucrânia como preocupante e pediu "contenção máxima", afirmando que a prioridade deve ser evitar que a situação saia do controlo, informou a media estatal chinesa.



Xi Jinping, numa reunião virtual com o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz, afirmou ainda que os três países devem apoiar conjuntamente as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, informou a emissora estatal chinesa CCTV.







11h44 - Número de refugiados ultrapassa os dois milhões



O número de pessoas que fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, ultrapassou hoje os dois milhões, anunciou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).



Até hoje de manhã, tinham fugido da Ucrânia 2.011.312 pessoas, de acordo com dados divulgados do ACNUR.



A Polónia recebeu 1.204.403 de pessoas, o que corresponde a mais de metade.



Além da Polónia, também a Roménia, Hungria e Moldova concentram muitos dos refugiados, enquanto 103.000 viajaram para outros países na Europa, segundo a agência especializada das Nações Unidas.





11h39 - Estónia pede restrição de criptomoedas na Rússia



A primeira-ministra da Estónia, que hoje reuniu com o secretário de Estado norte-americano, defendeu que todos os bancos russos e bielorrussos sejam removidos do sistema de pagamentos SWIFT e que as criptomoedas sejam restringidas, de modo a colmatar as falhas nas sanções aplicadas a Moscovo.



"O nosso foco deve estar no isolamento total da Rússia do mundo livre", vincou Kaja Kallas numa entrevista conjunta com Antony Blinken.







11h36 – Antony Blinken acusa Putin de “destruir 30 anos de abertura internacional” da Rússia



O secretário de Estado dos EUA está na Estónia, país que elogiou por ser “uma das sociedades digitais mais modernas do mundo, com meios de comunicação livres”. “Todos participam nesta democracia, ao contrário do que acontece em Moscovo, que ataca os jornalistas e a internet e promove e desinformação”, acusou.



Antony Blinken frisou que, “na Rússia, muitos não fazem ideia daquilo que está a acontecer por parte do seu Governo na Ucrânia”.



“Pensam que estão a libertar a Ucrânia e não a destruí-la”, afirmou em conferência de imprensa em Talin.



Para Blinken, “um dos pontos fracos da autocracia é que se baseia no controlo total dos meios de comunicação, e nós vamos continuar a esforçarmo-nos para contrariar isto”.



“O presidente Putin está a fazer com que a Rússia se torne num país intocável e tem destruído 30 anos de abertura internacional e de oportunidades. Os russos estão a sentir isto na sua vida quotidiana e isso vai aumentar”, lamentou.

O secretário de Estado dos EUA está na Estónia, país que elogiou por ser “uma das sociedades digitais mais modernas do mundo, com meios de comunicação livres”. “Todos participam nesta democracia, ao contrário do que acontece em Moscovo, que ataca os jornalistas e a internet e promove e desinformação”, acusou.Antony Blinken frisou que, “na Rússia, muitos não fazem ideia daquilo que está a acontecer por parte do seu Governo na Ucrânia”.“Pensam que estão a libertar a Ucrânia e não a destruí-la”, afirmou em conferência de imprensa em Talin.Para Blinken, “um dos pontos fracos da autocracia é que se baseia no controlo total dos meios de comunicação, e nós vamos continuar a esforçarmo-nos para contrariar isto”.“O presidente Putin está a fazer com que a Rússia se torne num país intocável e tem destruído 30 anos de abertura internacional e de oportunidades. Os russos estão a sentir isto na sua vida quotidiana e isso vai aumentar”, lamentou.





11h23 - Shell vai deixar de comprar petróleo e gás russos



A petrolífera Shell pediu, esta terça-feira, desculpa por ter comprado petróleo russo na semana passada e assegurou que irá parar completamente a compra de hidrocarbonetos, tendo em conta a invasão russa da Ucrânia.



“Estamos perfeitamente cientes de que a nossa decisão, na semana passada, de comprar um carregamento de petróleo russo não foi correta, pelo que pedimos desculpa”, disse o presidente executivo da empresa, Bem van Beurdensaid.



A Shell acrescentou que irá proceder a esta interrupção de ligações com a Rússia “o mais rápido possível”, fechando os seus postos de combustível nesse país.







11h18 - "Cessar-fogo violado". MNE da Ucrânia fala em bombardeamentos no corredor humanitário de Zaporizhzhia a Mariupol





Numa mensagem no Twitter, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia diz que o "cessar-fogo foi violado", estando o corredor humanitário de Zaporizhzhia a Mirupol a ser bombardeado.









Ceasefire violated! Russian forces are now shelling the humanitarian corridor from Zaporizhzhia to Mariupol. 8 trucks + 30 buses ready to deliver humanitarian aid to Mariupol and to evac civilians to Zaporizhzhia. Pressure on Russia MUST step up to make it uphold its commitments. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 8, 2022 "A pressão sobre a Rússia tem de aumentar para a obrigar a cumprir os seus compromissos".









Kuleba diz que "a Rússia mantém 300 mil civis como reféns em Mariupol e impede a evacuação apesar dos acordos com a mediação da Cruz Vermelha".



O ministro referiu-se também a uma criança que terá morrido de desidratação na segunda-feira.



"Os crimes de guerra fazem parte da estratégia deliberada da Rússia. Exorto todos os Estados a exigir publicamente: Rússia, deixe as pessoas partir".



Russia holds 300k civilians hostage in Mariupol, prevents humanitarian evacuation despite agreements with ICRC mediation. One child died of dehydration (!) yesterday! War crimes are part of Russia’s deliberate strategy. I urge all states to publicly demand: RUSSIA, LET PEOPLE GO! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022

Entretanto, o ministro da diplomacia ucraniana , Dmytro Kuleba, confirmou que as tropas russas estão a bombardear a rota de evacuação de Mariupol, apesar de ter sido decretado um cessar-fogo.Kuleba diz que "a Rússia mantém 300 mil civis como reféns em Mariupol e impede a evacuação apesar dos acordos com a mediação da Cruz Vermelha".O ministro referiu-se também a uma criança que terá morrido de desidratação na segunda-feira."Os crimes de guerra fazem parte da estratégia deliberada da Rússia. Exorto todos os Estados a exigir publicamente: Rússia, deixe as pessoas partir".





11h09 - Zelensky acusa Rússia de impedir ajuda humanitária



O presidente da Ucrânia assegura que permanecerá em Kiev enquanto for necessário.



Num vídeo gravado esta noite no interior do Palácio Presidencial, Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de violar os acordos sobre os corredores humanitários. Mas garante que a Ucrânia insistirá nas negociações até que seja alcançada a paz.







11h05 - Zelensky conversou com primeiro-ministro do Luxemburgo sobre conflito e entrada da Ucrânia na UE









"Os próximos passos da Ucrânia a caminho da UE foram discutidos".



The greatness of the country is evidenced by its actions. Talked to 🇱🇺 PM @Xavier_Bettel. Told about the humanitarian situation. Thanked for €250 million in aid, leadership in sanctions policy, support for Ukrainian refugees. The next steps of 🇺🇦 on the way to 🇪🇺 were discussed. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2022

O presidente ucraniano acabou de comunicar, através do Twitter, que conversou com Xavier Bettel sobre a situação humanitária na Ucrânia. Volodymir Zelensky agradeceu pelos 250 milhões de euros em ajuda humanitária e confirmou que foi ainda abordada a entrada do país da União Europeia."Os próximos passos da Ucrânia a caminho da UE foram discutidos".





10h58 - Embaixadores russo e ucraniano trocam acusações no Conselho de Segurança da ONU



O embaixador ucraniano na ONU acusa a Rússia de querer utilizar os corredores humanitários para fazer reféns e obrigar os civis a lutar ao lado dos militares. O homólogo russo diz que a Ucrânia teme que as pessoas que saiam do país contem a verdade.



O embaixador ucraniano na ONU acusa a Rússia de querer utilizar os corredores humanitários para fazer reféns e obrigar os civis a lutar ao lado dos militares. O homólogo russo diz que a Ucrânia teme que as pessoas que saiam do país contem a verdade.





10h50 - Já saiu o primeiro comboio de civis da cidade ucraniana de Sumi



Um primeiro comboio de residentes e estudantes estrangeiros deixou a cidade ucraniana de Sumi após um acordo com a Rússia sobre o estabelecimento de um corredor humanitário, disseram autoridades esta terça-feira, citada pela Reuters.



"Já começamos a evacuação de civis de Sumi para Poltava (no centro da Ucrânia), incluindo estudantes estrangeiros", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros através do Twitter. "Pedimos à Rússia que concorde com outros corredores humanitários na Ucrânia".







We have already started the evacuation of civilians from Sumy to Poltava, including foreign students.



We call on Russia to agree on other humanitarian corridors in Ukraine.#Ukraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/pmjhHLkIrH — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 8, 2022







10h42 - Zelensky reitera que ambições de Putin extravasam a Ucrânia



Em entrevista à estação televisiva ABC, o presidente ucraniano apelou diretamente aos Estados Unidos para que apoiem o país contra a invasão russa.



Em entrevista à estação televisiva ABC, o presidente ucraniano apelou diretamente aos Estados Unidos para que apoiem o país contra a invasão russa.Volodymyr Zelensky afirma que os planos da Rússia podem passar por intervenções na Lituânia, na Polónia e até na Alemanha.





10h35 - Próximas semanas serão "muito difíceis" com chegada de refugiados à Polónia



O vice-ministro do Interior da Polónia, Pawel Bossernaker, afirmou hoje que "as próximas semanas serão muito difíceis" devido à chegada de refugiados da Ucrânia, cujo número no país já ultrapassa 1,2 milhões de pessoas. Numa conferência de imprensa em Varsóvia, Bossernaker explicou que "os primeiros refugiados que chegaram à Polónia tinham para onde ir, como casas de familiares e amigos".



"Entretanto, agora haverá mais e mais pessoas" que não têm a quem recorrer "e que simplesmente querem escapar da guerra", sublinhou o vice-ministro polaco.



Segundo a Guarda de Fronteira polaca, desde 24 de fevereiro, dia em que começou a invasão da Ucrânia pela Rússia, 1,2 milhões de refugiados cruzaram a fronteira polaca, dos quais 141.500 chegaram nas últimas 24 horas.



Bossernaker sublinhou que "é um dever moral ajudar os refugiados" e que os ucranianos poderão obter refúgio também “nas pequenas cidades" de toda a Polónia, uma vez que as infraestruturas de ajuda humanitária das grandes cidades já estão a ter dificuldades para atender mais pessoas e os conselhos locais e os governos regionais "também têm uma grande oferta" de assistência.







10h19 - Autoridades da região de Sumy confirmam a morte de 21 civis no ataque de segunda-feira



As autoridades de Sumy confirmaram que morreram 21 civis no ataque aéreo russo de segunda-feira à tarde, cita a Reuters.







10h00 - ACNUR diz que podem ser atingidos hoje os dois milhões de refugiados



Um número superior aos dois milhões de refugiados de guerra da Ucrânia pode ser ultrapassado "hoje ou amanhã" estimou o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi.



"Eu penso que vai ser ultrapassada a barreira dos dois milhões, hoje, ou, o mais tardar, amanhã [quarta-feira]", disse Filippo Grandi durante uma conferência de imprensa em Oslo.



O alto responsável da ONU referiu-se ao número de refugiados após uma deslocação que efetuou à Roménia, Moldávia e Polónia, três países que fazem fronteira com a Ucrânia que está a ser atacada pela Rússia desde 24 de fevereiro. As guerras nos Balcãs, na Bósnia e no Kosovo, também provocaram um grande fluxo de refugiados - "cerca de dois ou três milhões mas num período de oito anos" -, sublinhou Grandi.



"Agora, foram oito dias", acrescentou.



"Em várias regiões do mundo vemos coisas destas mas na Europa é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945)", afirmou.







9h44 - Corredores humanitários ativos na Ucrânia



A confirmação foi avançada por fonte da Presidência ucraniana. Estão ativos dois corredores humanitários: um a partir de Sumi e outro em Irpin, perto da capital ucraniana.





Estes corredores foram por várias vezes previstos e concertados entre as partes em conflito, mas só agora é que foram colocados em pratíca.

A confirmação foi avançada por fonte da Presidência ucraniana. Estão ativos dois corredores humanitários: um a partir de Sumi e outro em Irpin, perto da capital ucraniana.Falta agora saber quantas pessoas estão a deixar estas zonas, entre as mais afetadas pelos ataques russos.Estes corredores foram por várias vezes previstos e concertados entre as partes em conflito, mas só agora é que foram colocados em pratíca.





9h32 - Rússia ameaça cortar abastecimento de gás à Europa se Ocidente proibir importações de petróleo



Os preços do petróleo podem ultrapassar os 300 dólares por barril e o fornecimento de gás à Europa pode ser cortado, se a União Europeia e os Estados Unidos decidirem punir a Rússia e suspender, ou reduzir, as importações de petróleo deste país.



“Além das acusações infundadas contra a Rússia sobre a crise energética na Europa e a proibição do Nord Stream 2, sabemos que temos todo o direito de tomar uma decisão ‘espelho’ e colocar um embargo ao gás transitado via Nord Stream 1, que está atualmente funcionar a 100 por cento da capacidade”, alertou.



Embora admita que o Kremlin ainda não tomou essa decisão, Novak recordou “que uma rejeição do petróleo russo teria consequências catastróficas para o mercado global”.

Os preços do petróleo podem ultrapassar os 300 dólares por barril e o fornecimento de gás à Europa pode ser cortado, se a União Europeia e os Estados Unidos decidirem punir a Rússia e suspender, ou reduzir, as importações de petróleo deste país. O aviso foi deixado pelo vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak “Além das acusações infundadas contra a Rússia sobre a crise energética na Europa e a proibição do Nord Stream 2, sabemos que temos todo o direito de tomar uma decisão ‘espelho’ e colocar um embargo ao gás transitado via Nord Stream 1, que está atualmente funcionar a 100 por cento da capacidade”, alertou.Embora admita que o Kremlin ainda não tomou essa decisão, Novak recordou “que uma rejeição do petróleo russo teria consequências catastróficas para o mercado global”.





9h15 - Itália quer ser independente de gás russo daqui por 24 a 30 meses





O ministro italiano da Transição Energética, Roberto Cingolani, disse esta terça-feira que o país pretende poder abdicar da compra de gás da Rússia daqui por 24 a 30 meses.







Em declarações à televisão estatal Rai, Cingolani confirmou que o gás vindo da Rússia representa nesta altura cerca de 40 por cento das importações do país.







Para apoiar o processo de independência energética, o ministro adiantou que a Itália pretende instalar um novo terminar flutuante de gás natural liquefeito ainda este ano.







Entretanto, a Enel, a maior concessionária de serviços públicos da Itália, afirmou estar pronta para retomar os planos de construir um terminal de gás natural liquefeito (GNL) no sul da Itália.



Em comentários à Reuters esta terça-feira, a Enel disse que era útil para a Itália ter dois terminais extra de GNL para ficar menos depende dos gasodutos.



"Por esse motivo, a Enel deu disponibilidade para retomar o projeto da central de GNL Porto Empedocle, que é totalmente permitido", disse um porta-voz da Enel.







8h41 - Cerca de 1,2 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia através da Polónia





Desde o início da ofensiva militar russa, a 24 de fevereiro, cerca de 1,2 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia para a Polónia. Só na segunda-feira, cerca de 141.500 pessoas cruzaram a fronteira entre a Ucrânia e Polónia, adiantam as autoridades polacas.







8h17 - Invasão da Ucrânia. Putin afasta "mobilização adicional de reservas"







O presidente da Rússia nega que esteja a recrutar sírios para combaterem na Ucrânia e garante também que não vai chamar militares na reserva. Num vídeo publicado esta terça-feira, Dia Internacional da Mulher, Vladimir Putin pede às mães, irmãs e esposas dos soldados russos que se orgulhem deles.

8h12 - Segunda onda de refugiados da Ucrânia será mais vulnerável, diz chefe do ACNUR







Após a primeira onda de refugiados da Ucrânia, é provável que haja uma segunda onda composta por refugiados mais vulneráveis, alertou o alto comissário da ONU para os refugiados.







"Se a guerra continuar, vamos começar a ver pessoas sem recursos e sem conexões", disse o chefe do ACNUR, Filippo Grandi, durante uma conferência de imprensa.



"Essa será uma situação mais complexa de administrar para os países europeus daqui para frente, e será preciso ainda mais solidariedade de todos na Europa e além Europa", afirmou.







8h06 - UE paga cerca de 260 milhões de euros por dia para importar petróleo russo







A União Europeia paga diariamente cerca de 260 milhões de euros pelas importações de petróleo russo, de acordo com um relatório publicado esta terça-feira pela organização ecologista Transport & Environment.





No momento em que decorre a invasão russa da Ucrânia, e dada a incerteza de como as sanções da UE contra Moscovo irão afetar o setor energético, a T&E coloca o montante total das exportações de petróleo bruto russo para a Europa e o Reino Unido no ano passado em 104 mil milhões de euros, muito mais elevado do que os 43,4 mil milhões de euros das compras de gás natural russo.



No entanto, a associação, que apela à UE para levar a cabo um "embargo global ao petróleo russo", explicou que a dependência do continente dos fornecimentos russos no seu conjunto, embora significativa, não é intransponível.



No relatório indica-se que a maioria das importações de petróleo da UE é feita através de petroleiros e portos, e apenas 4-8% do fornecimento de petróleo da Europa provém de oleodutos russos, o que significa que é viável obter petróleo noutros locais a curto prazo.



No entanto, a associação diz que a substituição do crude russo não resolverá a dependência a longo prazo da Europa do petróleo, e apela a medidas de preparação para uma possível rutura do mercado petrolífero, incluindo o aumento dos dias de teletrabalho e dos dias sem carros, bem como o redirecionamento dos fundos europeus para impulsionar a compra em massa de veículos elétricos.



A T&E também apela à melhoria da eficiência dos transportes e à aceleração da eletrificação deste setor para reduzir o consumo de petróleo e evitar a dependência das importações russas.





(agência Lusa)







7h54 - Entraram em vigor corredores humanitários em cinco cidades ucranianas





De acordo com a agência Interfax, que cita o Ministério russo da Defesa, já estão abertos os corredores humanitários de Kiev, Cherhuhiv, Sumi, Kharkiv e Mariupol acordados com as autoridades ucranianas.

7h43 - Sumi. Evacuação da cidade decorre a partir das 8h00







É uma das cidades onde foi estabelecido um "corredor humanitário" por parte dos negociadores russos e ucranianos. Iryna Vereshchuk, vice-primeira-ministra da Ucrânia, adiantou hoje que os civis deverão começar a ser retirados a partir das 10h00 locais (8h00 em Lisboa).







7h23 - Ucrânia ordena regresso de tropas em missões de paz da ONU







O Presidente ucraniano decidiu hoje retirar as forças de manutenção da paz ucranianas envolvidas em missões da ONU para que possam juntar-se à defesa do país contra a ofensiva militar russa.







O Parlamento publicou na sua conta na plataforma de mensagens Telegram o documento em que o líder ucraniano decreta esta medida.



"[Volodymir] Zelensky decidiu chamar as forças de manutenção da paz ucranianas de todas as missões em todo o mundo. O objetivo é participar na proteção da soberania e da integridade territorial do Estado", adiantou.



De acordo com o site da representação permanente da Ucrânia na ONU, o país tem contribuído para as missões de manutenção da paz da ONU desde 1992.







Os ucranianos participavam até agora em operações de manutenção da paz dos Capacetes Azuis em seis lugares do mundo: na República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Chipre, Kosovo, Abyei (entre o Sudão e o Sudão do Sul) e Mali. O maior contingente de soldados de manutenção da paz ucraniano encontra-se na República Democrática do Congo.





(agência Lusa)







7h10 - Bombardeamentos em Sumi. Pelo menos nove pessoas morreram na noite de segunda-feira



Pelo menos nove pessoas, incluindo duas crianças, morreram na noite de segunda-feira num ataque aéreo na cidade de Sumi, cerca de 350 quilômetros a leste de Kiev, perto da fronteira com a Rússia. A informação é avançada pelos serviços de emergência ucranianos nesta terça-feira.



“Aviões inimigos atacaram insidiosamente prédios residenciais”, disseram os serviços de emergência ucranianos através do Telegram.



As equipas de socorro chegaram ao local por volta das 23h00 (hora local).



Ponto da situação





- Aviões russos bombardearam a cidade de Sumi, no nordeste, na noite de segunda-feira, danificando casas em áreas residenciais, adiantou Dmytro Zhivitsky, chefe da administração militar da cidade. "Há mortos e feridos", confirmou.





- O Ministério da Defesa russo anunciou tréguas locais, a partir das 7h00 desta terça-feira, para facilitar os corredores humanitários que permitam a retirada de civis, em várias cidades, incluindo a capital Kiev, Mariupol e Kharkiv e Sumi.







- Moscovo anunciou também que vai haver uma quarta ronda de negociações, em breve, a decorrer na Bielorrússia. A informação foi avançada por um negociador que esteve na terceira ronda de negociações que decorreu na segunda-feira.





- O encontro entre negociadores terminou sem que tivesse sido alcançado um acordo para a paz. Foram apenas conseguidos pequenos "avanços" na logística dos corredores humanitários.







- Para a próxima quinta-feira, dia 10, está previsto o primeiro encontro de alto nível desde o início da invasão: os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia e da Ucrânia vão encontrar-se, à margem do Fórum Diplomático que vai decorrer na Turquia, um encontro conjunto com o homólogo turco.





- Entre as condições apresentadas pela Rússia para parar o conflito, está o reconhecimento da Crimeia, de Donetsk e de Luhansk como estados independentes e a não-integração da Ucrânia na NATO.







- Moscovo divulgou ainda uma lista de países "hostis" que inclui todos os países da União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá. A esses países as empresas russas poderão agora pagar as dívidas em rublos, moeda que já perdeu oitenta por cento do valor desde o início do ano.







- As Nações Unidas referem que mais de 1,7 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa. A União Europeia estima que possam chegar aos 27 Estados-membros cinco milhões de refugiados.







- O presidente dos EUA, Joe Biden, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson estão "determinados a continuar a aumentar o custo" infligido à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia, de acordo com um comunicado divulgado segunda-feira pela Casa Branca.



No entanto, esta frente ocidental parece menos unida questão do embargo à venda de hidrocarbonetos russos, uma opção rejeitada pela Alemanha, muito dependente do gás russo.







- Os preços das principais matérias-primas estratégicas disparam, uma vez que Rússia e a Ucrânia são grandes fornecedores mundiais. A Rússia é um dos principais produtores de gás e petróleo e os investidores receiam possíveis interrupções no fornecimento de hidrocarbonetos.







- Os preços do petróleo, o Brent do Mar do Norte ou o WTI dos EUA, atingiram máximos históricos, superando brevemente 130 dólares por barril pela primeira vez desde 2008. O preço do gás atingiu um recorde histórico na Europa, de 345 euros por megawatt hora.







- As capacidades de exportação da Ucrânia também são motivo de preocupação, uma vez que juntamente com a Rússias é considerado um "celeiro" para o resto do mundo. Na Europa, o preço do trigo disparou desde o início do conflito para atingir um preço sem precedentes, atingindo os 450 euros por tonelada.