Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

11h27 - Ataque a hospital psiquiátrico de Izyum. Não há feridos a registar





Os serviços de emergência ucranianos adiantam que ninguém ficou ferido na sequência do ataque a um hospital psiquiátrico perto de Izyum.







"Todos os 30 funcionários e 330 pacientes estavam no abrigo antiaéreo no momento do ataque", adiantam em comunicado.







11h21 - Pelo menos 78 crianças morreram desde o início da invasão





Lyudmyla Denisova, responsável de Direitos Humanos do Parlamento ucraniano, adianta esta sexta-feira que morreram pelo menos 78 crianças desde o início da guerra na Ucrânia.







Admite, no entanto, que as autoridades não estão a par de todos os números de mortos e feridos, uma vez que os combates continuam em várias cidades, como Mariupol ou Irpin.







11h19 – NATO diz que corredores humanitários são necessidade “mínima”



O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou esta sexta-feira que o estabelecimento de corredores humanitários é, neste momento, a necessidade “mínima” a ser cumprida.







“O mínimo é estabelecer corredores humanitários onde as pessoas possam sair e a ajuda humanitária possa entrar” disse o secretário-geral da Aliança Atlântica em declarações à agência Reuters.







Stoltenberg salientou ainda que a retórica nuclear do presidente russo é “perigosa” e voltou a descartar a ideia de uma zona de exclusão aérea, um cenário que “escalaria para uma guerra plena entre a NATO e a Rússia”.





11h13 - ONU recebeu “relatos confiáveis” sobre o uso de bombas russas de fragmentação na Ucrânia



O gabinete para os Direitos Humanos das Nações Unidas afirmaram que receberam “relatos confiáveis” de vários casos em que as forças russas usaram bombas de fragmentação em regiões populacionais da Ucrânia. Segundo a organização, o uso indiscriminado deste tipo de artilharia pode constituir crime de guerra.



"Devido aos seus efeitos de larga escala, o uso desta bombas em áreas povoadas é incompatível com os princípios dos Direitos Humanos Internacionais que regem a condução das hostilidades", disse a porta-voz Liz Throssell numa conferência de imprensa, esta sexta-feira, em Genebra.



"Recordámos às autoridades russas que direcionar ataques contra civis e bens civis, bem como os chamados bombardeamentos de área em cidades e vilas e outras formas de ataques indiscriminados, são proibidos pela lei internacional e podem constituir crimes de guerra".







11h01 - Facebook abre a porta a conteúdos violentos contra o Kremlin. Leia aqui







A Meta, proprietária das redes sociais Facebook e Instagram, vai permitir a utilizadores de alguns países que apelem à violência contra Vladimir Putin e as tropas russas. No entanto, frisa que não permitirá violência contra civis russos.



“À luz da invasão russa em curso na Ucrânia, fizemos uma exceção temporária para as pessoas afetadas pela guerra, expressarem sentimentos violentos contra as Forças Armadas invasoras”, afirmou um porta-voz da Meta à BBC.





Ao abrigo da nova política, utilizadores das redes sociais de países como a Ucrânia, Rússia e Polónia poderão também apelar à morte de Vladimir Putin e do presidente Alexander Lukashenko, da Bielorrússia.





10h55 - Espanha vai enviar novas armas para a Ucrânia



O governo espanhol anunciou o próximo carregamento de novas armas com destino à Ucrânia. Contudo, não foi especificado que tipo de armamento será enviado.



Numa entrevista ao canal espanhol TVE, o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, assegurou que este Espanha vai enviar armamento, de acordo “com a decisão tomada pelos 27 Estados da União Europeia para ajudar o exército ucraniano”.



O chefe da diplomacia espanhola, no entanto, recusou-se a dar detalhes quanto ao armamento.



"Se realmente queremos ajudar a Ucrânia (...), quanto menos falarmos sobre esse armamento, a sua natureza, a forma como entra" na Ucrânia, "melhor", justificou.



A ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, já tinha anunciado na quinta-feira à noite um carregamento adicional de armas "nos próximos dias", garantindo que essa entrega seria feita "dependendo de como as circunstâncias evoluam" no terreno.



"A vontade do governo espanhol é apoiar os cidadãos ucranianos na sua autodefesa contra o massacre de que são vítimas" e "diante da terrível invasão da Rússia", justificou a Robles no canal de televisão Telecinco.







10h48 - Contingente dinamarquês integra exercícios da NATO na Estónia







Os enviados especiais da RTP estiveram esta sexta-feira de manhã na base aérea de Amari, na Estónia, que recebeu nas últimas horas o contingente militar da Dinamarca.







Os enviados especiais da RTP deram conta da expectativa, em Lviv, de que as forças russas venham a poupar a cidade mais ocidental da Ucrânia.

10h15 - Bruxelas propõe duplicar financiamento de armas para a Ucrânia





O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, propôs em Versalhes adicionar mais 500 milhões de euros para o financiamento de armas para a Ucrânia. A ser aceite, Bruxelas estaria a duplicar o financiamento para 1.000 milhões de euros.







Na chegada à reunião entre chefes de Estado e Governo, em França, Josep Borrell comunicou que propôs "mais 500 milhões de euros de contribuição para o apoio militar à Ucrânia”, através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz.





Nos primeiros dias após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a 27 de fevereiro, a União Europeia aprovou pela primeira vez na sua história o financiamento de armamento a um país terceiro: um total de 500 milhões de euros, entre 450 milhões para armamento letal e 50 milhões de euros para material não letal.







Agora, Borell quer duplicar o valor em resposta ao "bombardeamento indiscriminado" das cidades ucranianas.







"A Rússia está a fazer a guerra da forma que a pratica, tal como o fizeram na Síria e na Chechénia: a bombardear e destruir um país”, afirmou.







10h01 - Balanço da ONU. Mais de 2,5 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia







O último balanço das Nações Unidas avança que pelo menos 2,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, das quais 116 mil são cidadãos de países terceiros.







Para além destes refugiados, a ONU estima que haja "cerca de dois milhões de deslocados internos", adianta o chefe da agência da refugiados da ONU, Filippo Grandi.



The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.



We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine.



Millions forced to leave their homes by this senseless war. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 11, 2022



9h56 - Autarca de Kharkiv denuncia 48 escolas destruídas na cidade





O presidente da Câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse esta sexta-feira que já foram destruídas 48 escolas na cidade desde o início da invasão russa.







9h44 - Centrais nucleares estáveis mas funcionários estão "sob pressão psicológica"







A agência estatal nuclear ucraniana Energoatom adiantou esta sexta-feira que as centrais nucleares do país estão a operar de forma estável. Refere, no entanto, que os funcionários da central de Zaporizhizhia - capturada pelas forças russas - estão sob forte pressão psicológica.







"Os funcionários da estação estão sob forte pressão psicológica dos ocupantes, todos os funcionários são cuidadosamente verificados por terroristas armados na chegada à central. Tudo isso afeta negativamente o trabalho e põe em risco a segurança", disse, salienta a Energoatom em comunicado, citado pela agência Reuters.







9h38 - Separatistas de Donetsk tomaram cidade de Volnovaja, diz Moscovo





O Governo russo afirma esta sexta-feira que as forças afetas à autoproclamada República Popular de Donetsk assumiram o controlo da cidade de Volnovaja.







"Um grupo de tropas da República Popular de Donetsk libertou a cidade de Volnova", disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov. "Olginka, Veliko-Anadoy e Zeleny Gay também estão sob controlo", acrescentou.



Konashenkov adiantou ainda que as milícias da República Popular de Donetsk continuam a apertar o cerco a Mariupol.







O porta-voz da milícia de Donetsk, Eduard Basurin, salientou que "a tomada de Volnovaja" foi um importante avanço. "É uma pequena vitória que conduzirá a uma grande: a captura de Mariupol", afirmou.







"O espírito do exército ucraniano será quebrado. Estavam convencidos de que ninguém viria para os ajudar. As pessoas ainda estão nas caves, é necessário fazer uma passagem final, limpar a cidade e depois regressar à vida normal", sublinhou Basurin, citado pela agência de notícias russa TASS.







9h30 - Procuradoria russa ordena "controlo estrito" de empresas estrangeiras que suspendam atividades





A procuradoria russa ordenou hoje um "controlo estrito" de empresas estrangeiras que anunciaram a suspensão de suas atividades no país devido à intervenção militar russa na Ucrânia.





"Os procuradores estabelecerão um controle estrito sobre o cumprimento da legislação laboral, condições dos contratos de trabalho, pagamento de salários, cumprimento das obrigações contratuais para com os contratados e para com a Federação Russa", anunciou o procurador-geral, em comunicado.



A informação refere ainda que a Rússia “reprimirá firmemente” qualquer tentativa das empresas que deixem o país “de não cumprir unilateralmente as suas obrigações”.



A procuradoria promete ainda ações criminais contra empresas que enveredarem pelo caminho da falência "fictícia ou premeditada".



Centenas de empresas já anunciaram que vão suspender ou interromper as suas atividades na Rússia, entre as quais a Coca-Cola, H&M, McDonald's, Ikea, Shell e BP.



Sem pronunciar a palavra "nacionalização", o presidente russo, Vladimir Putin, admitiu na quinta-feira a possibilidade de a Rússia passar a gerir os ativos das empresas estrangeiras que deixam o país, nomeando administradores "externos", como forma de superar as consequências das sanções internacionais impostas após a invasão da Ucrânia.



Centenas de milhares de empregos estão ameaçados, numa altura em que as sanções ocidentais que atingem o sistema financeiro russo, mas também a indústria, correm o risco de mergulhar a Rússia numa profunda crise económica.



Até ao momento, já provocaram a queda do rublo e um novo aumento da inflação.





(agência Lusa)







9h24 - Sirenes de ataque aéreo voltam a soar em Lviv





O enviado especial da RTP, Hélder Silva, testemunha que as sirenes de ataque aéreo voltaram a soar em Lviv. É a segunda vez que acontece esta sexta-feira.







9h02 - Forças russas bombardearam hospital psiquiátrico de Izyum, diz governador regional





As autoridades regionais de Izyum, no leste da Ucrânia, adiantam que as forças russas atingiram esta sexta-feira um hospital psiquiátrico perto da cidade.





Oleh Synegubov, governador da região de Kharkiv, adiantou que 330 pessoas estavam no hospital e que 73 já foram retiradas. O número de vítimas ainda é desconhecido.







8h52 - Putin diz que voluntários na luta contra forças ucranianas são bem-vindos







O presidente russo afirmou esta sexta-feira que pretende permitir que voluntários lutem contra as forças ucranianas. De acordo com o ministro russo da Defesa, há "16 mil voluntários do Médio Oriente" que estão prontos a lutar ao lado das forças russas na Ucrânia.







Aprovou também a entrega de sistemas de mísseis ocidentais capturados aos combatentes rebeldes apoiados por Moscovo.







O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, tinha proposto a entrega sistemas antitanques de fabrico norte-americano, como os Javelin ou os Stinger, para os combatentes das regiões rebeldes de Luhansk e Donetsk.





8h32 - Ucrânia. Danos das primeiras semanas de guerra chegam aos 119 mil milhões de dólares







A invasão russa provocou perdas no valor de 119 mil milhões de dólares em danos à economia ucraniana. O vice-ministro da Economia adianta que 75 por cento das empresas que operam em zonas atingidas pela guerra pararam de operar e a maioria das fábricas metalúrgicas no leste do país não estão a funcionar.







As exportações de metais representam uma "fatia significativa" das exportações totais da Ucrânia, sublinhou Denys Kudin.







8h24 - Oligarca russo critica nacionalizações: "Isto irá levar-nos de volta a 1917"







O oligarca Vladimir Potanin criticou duramente a nacionalização de empresas estrangeiras que anunciaram a retirada do país desde a ofensiva militar russa na Ucrânia.







Vladimir Potanin, que surge habitualmente no topo da lista dos homens mais ricos da Rússia, é próximo do presidente russo e até já foi visto a jogar hóquei no gelo com Putin, destaca a agência France Presse.







"Gostaria de apelar a uma abordagem muito cautelosa sobre (...) a nacionalização de empresas que anunciaram a sua retirada do mercado russo. Isso irá levar-nos cem anos para trás, de volta a 1917", alerta o oligarca, numa referência ao ano da revolução bolchevique.







"As consequências desse passo - a desconfiança global da Rússia por parte dos investidores - será sentida por muitas décadas", acrescentou.











8h06 - Sirenes voltaram a tocar em Lviv durante a noite







As sirenes de alerta de ataque aéreo voltaram a tocar na cidade de Lviv, onde estão quase três milhões de pessoas, a maioria deslocados.





O enviado especial da RTP, Hélder Silva, testemunha que os alarmes soaram às 4h30 locais (2h30 em Lisboa).







A equipa de reportagem da RTP ainda esteve algum tempo no abrigo do hotel.





7h44 - Yara International suspende compras de fertilizantes de russos alvo de sanções





A norueguesa Yara, gigante na produção e distribuição de fertilizantes, anunciou esta sexta-feira que suspendeu todas as compras de empresas e indivíduos russos afetados por sanções adicionais, implementadas pela União Europeia a 9 de março.





"A Yara está atualmente a rever detalhadamente o âmbito e o impacto das sanções", adiantou a empresa em comunicado





"A Yara irá continuar a utilizar o seu sistema de produção global com o objetivo de continuar o abastecimento aos clientes e garantir a continuidade nas cadeias de abastecimento de alimentos. No entanto, a Yara reitera sua preocupação com a segurança alimentar global e pede ações governamentais para a proteção de cadeias de abastecimento de alimentos e para a diminuição da dependência da Rússia", acrescenta a empresa.







7h15 - Europeus prometem apoiar integração da Ucrânia







Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia prometeram apoiar "sem demora" a Ucrânia na integração europeia, num comunicado hoje divulgado.





Num comunicado publicado após horas de debate numa cimeira do Conselho Europeu no Palácio de Versalhes, os dirigentes “reconheceram as aspirações europeias e a escolha europeia da Ucrânia” e referiram que o seu pedido de adesão foi “rapidamente” transmitido à Comissão Europeia para “opinião”.







O comunicado lembra a legitimidade do pedido de Kiev "para se tornar membro da União Europeia".



"O Conselho [Europeu] agiu rapidamente e convidou a Comissão [Europeia] a apresentar o parecer sobre este pedido, em conformidade com as disposições pertinentes dos tratados. Até lá e sem demora, reforçaremos ainda mais os nossos laços e aprofundaremos a nossa parceria para apoiar a Ucrânia na prossecução do seu caminho europeu. A Ucrânia pertence à nossa família europeia", de acordo com o comunicado.







Este é o primeiro passso de um longo processo para ser declarado país candidato e iniciar as negociações de adesão. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, destacou uma das conclusões do encontro em Versalhes, França: "sem demora, reforçaremos ainda mais os nossos laços e aprofundaremos a nossa parceria para apoiar a Ucrânia na prossecução do caminho europeu". Já o Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, escreveu, na rede social Twitter, que a cimeira da UE foi "uma noite histórica em Versalhes". A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 11, 2022 "Depois de cinco horas de discussões acaloradas, os líderes da UE disseram 'sim' à euro-integração ucraniana. O processo começou. Agora cabe a nós e aos ucranianos concretizá-la rapidamente. A nação ucraniana heroica merece saber que é bem-vinda à UE", afirmou. Ponto da situação "Depois de cinco horas de discussões acaloradas, os líderes da UE disseram 'sim' à euro-integração ucraniana. O processo começou. Agora cabe a nós e aos ucranianos concretizá-la rapidamente. A nação ucraniana heroica merece saber que é bem-vinda à UE", afirmou.





- Em mais um dia de conflito, o Ministério russo da Defesa anunciou que irá declarar cessar-fogo em várias cidades esta sexta-feira, de forma a permitir o estabelecimento de corredores humanitários. As cidades em causa são Kiev, Sumy, Kharkiv, Mariupol e Chernihiv.







- Durante a semana, outras tentativas de cessar-fogo falharam, nomeadamente na cidade sitiada de Mariupol.





- De acordo com com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, cerca de 40 mil pessoas foram retiradas de cinco cidades por via dos corredores humanitários, mas nenhum civil foi ainda retirado de Mariupol.







- Em Kharkiv, um instituto que alberga um reator nuclear experimental foi bombardeado nas últimas horas.





- Novos ataques aéreos na cidade de Dnipro mataram pelo menos um civil, adiantam os serviços de emergência ucranianos.





- Imagens de satélite mostram que a coluna militar estacionada às portas de Kiev se dispersou em novas posições, adianta a empresa Maxar Technologies, possivelmente em preparação para um ataque à capital.





- Mais de 2,3 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão, adianta o último balanço da ONU. Cerca de metade destes refugiados são crianças.