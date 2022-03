Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

8h52 - Turquia diz que nova reunião entre MNE russo e ucraniano é possível "dentro de uma ou duas semanas"





O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Mevlüt Cavusoglu, disse esta quinta-feira que os dois chefes da diplomacia, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba, poderão voltar a reunir-se "dentro de uma ou duas semanas".







"Poderemos ter uma reunião de alto noível, pelo menos entre ministros, dentro de uma ou duas semanas", disse o MNE turco numa declaração.







Cavusoglu refere que Ancara está a trabalhar para que essa reunião aconteça, mas que é impossível avançar com uma data.







De recordar que a primeira reunião entre Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba decorreu na Turquia, a 10 de março, sem avanços nas negociações.







8h41 - Discurso ao Parlamento australiano. Zelensky apela a novas sanções contra a Rússia



Em discurso por videoconferência ao Parlamento australiano, o presidente ucraniano frisou que são necessárias novas sanções para aumentar a pressão sobre Moscovo.





"A distância entre os nossos países é grande, mas não há nada de distante na brutalidade dos russos em território ucraniano", afirmou Volodymyr Zelensky.







O presidente ucraniano alertou também para as grandes implicações das ações de Moscovo para a segurança global. Dedicou parte do discurso à reconstrução do país, pedindo apoio a Camberra na reconstrção de portos e cidades portuárias.







A Austrália juntou-se à vaga de sanções contra oligarcas russos, tendo visado mais de 500 indivíduos e empresas. Proibiu também as exportações de alumínio para Moscovo e tem enviado ajuda militar e humanitária para Kiev.







8h30 - Europa deve parar de comprar petróleo e gás russos, diz o presidente lituano







O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, disse esta quinta-feira que a Europa deve parar de comprar petróleo e gás à Rússia no próximo pacote de sanções, aquele que seria "o golpe máximo" contra Moscovo, considera.





"O Kremlin usa esse dinheiro para financiar a destruição de cidades ucranianas e atacar civis", argumenta o responsável lituano.







7h51 - Mariupol. 45 autocarros a caminho da cidade para retirar civis





A Ucrânia vai enviar um conjunto de 45 autocarros para a cidade de Mariupol. O objetivo é tentar entregar bens humanitários e resgatar civis retidos, disse a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk.





A responsável refere que Kiev recebeu indicação por parte da Cruz Vermelha que a Rússia "estava pronta para abrir o acesso dos corredores humanitários".







De acordo com o autarca da cidade, cerca de 170 mil moradores ficaram retidos na cidade.







7h30 - Autarca de Kharkiv diz que 15% das casas da cidade ficaram destruídas





O autarca da cidade de Kharkiv, Ihor Terkehov, disse esta quinta-feira que as tropas russas destruíram 15 por cento das casas da cidade.





"Durante os últimos 35 dias, um total de 1.531 edifícios foram destruídos na cidade de Kharkiv, incluindo 1.292 casas residenciais. O exército russo destruiu 76 escolas secundárias, 54 jardins de infância, 16 hospitais. Um total de 239 prédios administrativos estão em ruínas", adiantou.







A cidade tem sido uma das mais visadas pelos bombardeamentos. De acordo com a agência de notícias Ukrinform, um terço dos moradores já deixaram a cidade.



Ponto de situação

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alerta que as tropas russas estão a aglomerar-se no leste do país e preparam uma grande ofensiva no Donbass. Recentemente, a Rússia anunciou que pretendia retirar-se de Kiev e Chernihiv para se concentrar em Donetsk e Lugansk.

No entanto, num relatório revelado esta quinta-feira, o Ministério britânico da Defesa indica que haverá intensificação de combates também na capital ucraniana. "As forças russas continuam a manter posições a leste e oeste de Kiev, apesar da retirada de um número limitado de unidades. Combates intensos provavelmente vão ocorrer nos subúrbios da cidade nos próximos dias", estima Londres.

O Ministério russo da Defesa anunciou um cessar-fogo na cidade portuária de Mariupol na manhã de quinta-feira. As anteriores tentativas de cessar-fogo desta cidade sitiada falharam.

Depois das conversações em Istambul, esta semana, Rússia e Ucrânia vão retomar as negociações de paz por videoconferência já amanhã, a 1 de abril. Na quinta-feira, o Kremlin desvalorizou os avanços dos últimos dias, enquanto o presidente ucraniano diz que, neste momento, “há apenas palavras, nada de concreto”.