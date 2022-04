Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





09h15 – Força militar portuguesa parte para missão da NATO na Roménia



A primeira força nacional destacada para a Roménia partiu esta manhã do aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa. São duzentos e vinte e um militares.



Duzentos e um pertencem à companhia de atiradores e vinte são elementos da equipa de operações especiais que irão participar numa missão de dissuasão da NATO, no contexto da guerra na Ucrânia.



O Presidente da República esteve presente na cerimónia de partida e defendeu o objetivo primordial da missão.

A primeira força nacional destacada para a Roménia partiu esta manhã do aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa. São duzentos e vinte e um militares.Duzentos e um pertencem à companhia de atiradores e vinte são elementos da equipa de operações especiais que irão participar numa missão de dissuasão da NATO, no contexto da guerra na Ucrânia.O Presidente da República esteve presente na cerimónia de partida e defendeu o objetivo primordial da missão.

09h01 – Zelensky saudou determinação dos ucranianos no 50.º dia da guerra



O Presidente da Ucrânia saudou a determinação dos ucranianos perante o ataque da Rússia, ao assinalar, durante um discurso noturno, o final do 50.º dia de guerra, marcado pelo afundamento do navio russo que comandava a Frota do Mar Negro.



No seu já habitual discurso noturno aos ucranianos, Volodymyr Zelensky fez uma única referência ao cruzador "Moskva", ao elogiar "aqueles que mostraram que os navios de guerra russos podem navegar para longe, mesmo que seja até ao fundo" do mar.



Zelensky disse ainda aos ucranianos que devem orgulhar-se de terem sobrevivido 50 dias sob ataque russo, quando os invasores lhes deram "um máximo de cinco".



Nessa altura, até mesmo líderes mundiais amigos o exortaram a partir, sem saber se a Ucrânia poderia sobreviver, contou. "Mas eles não sabiam como os ucranianos são corajosos, como valorizamos a liberdade e a possibilidade de viver da forma que desejamos", disse, citado pela agência norte-americana AP.



Zelensky reafirmou que a Rússia "será responsabilizada por tudo o que tiver feito na Ucrânia".





08h44 – Rússia promete mais ataques com mísseis em Kiev após ataque noturno



O Ministério da Defesa da Rússia prometeu esta sexta-feira mais ataques contra a capital ucraniana e avançou que as suas forças assumiram completamente o controlo da Fábrica de Aço Ilyich, na cidade portuária sitiada de Mariupol.



Na quarta-feira, Moscovo tinha afirmado que 1.026 soldados da 36.ª Brigada de Fuzileiros Navais da Ucrânia se renderam perto da fábrica.





08h39 – Rússia diz ter atingido fábrica ucraniana de produção de mísseis



O Ministério da Defesa da Rússia avançou que Moscovo atingiu um alvo militar nos arredores de Kiev com mísseis de cruzeiro durante a madrugada. O alvo terá sido a fábrica de Vizar, que produz e arranja mísseis ucranianos.





08h30 – Nove corredores humanitários acordados para esta sexta-feira



A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, disse que foram acordados esta sexta-feira nove corredores humanitários para retirar civis, inclusivamente na cidade sitiada de Mariupol.



Outras rotas de evacuação incluem as de Berdiansk, Tokmak, Enerhodar e Sievierodonetsk.





Ponto de situação



Navio russo danificado. Moscovo diz que o navio Moskva foi ao fundo, quando estava a ser rebocado para o porto de Sebastopol. Já Kiev alega que foi atingido por dois mísseis ucranianos. O antigo diretor da CIA David Petraeus considerou a admissão russa do afundamento do navio como "um raro momento de verdade".



Rússia acusada de genocídio. O Departamento de Estado norte-americano está a juntar provas para avançar com um caso contra a Rússia pela prática de crimes de genocídio, mas o processo pode demorar algum tempo.

O Departamento de Estado norte-americano está a juntar provas para avançar com um caso contra a Rússia pela prática de crimes de genocídio, mas o processo pode demorar algum tempo.

Fome em Mariupol. O diretor-executivo do Programa Alimentar Mundial alertou que a população da cidade sitiada de Mariupol está "a morrer à fome" e que a crise humanitária na Ucrânia piorará nas próximas semanas, quando a Rússia intensificar a ofensiva.

O diretor-executivo do Programa Alimentar Mundial alertou que a população da cidade sitiada de Mariupol está "a morrer à fome" e que a crise humanitária na Ucrânia piorará nas próximas semanas, quando a Rússia intensificar a ofensiva.

Rússia ameaçou países da União Europeia. Moscovo anunciou que irá colocar armas nucleares e mísseis hipersónicos na região do Báltico caso a Suécia e a Finlândia, dois países da União, decidam aderir à NATO. A Rússia disse mesmo que os dois países se tornarão inimigos.







O Presidente da República afirmou que a força militar portuguesa que hoje partiu para a Roménia vai prevenir e defender a paz no leste da Europa e adiantou que o primeiro-ministro a visitará dentro de um mês."É uma missão já prevista e agora consolidada, projetada e reforçada num país amigo, aliado - a Roménia - no quadro de uma aliança defensiva e não ofensiva. Uma aliança que não ataca, que está preparada para prevenir, preservar e defender a paz. É essa também a vossa missão", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa.