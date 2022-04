Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

07h55 – Primeiro-ministro espanhol chegou a Kiev com homóloga dinamarquesa



O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, acaba de chegar a Kiev, onde terá um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.



Juntamente com Sánchez viaja a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen.



No final do encontro, os três líderes farão uma apresentação conjunta à comunicação social.





07h44 – Quatro autocarros de evacuação deixaram Mariupol



Quatro autocarros civis de evacuação conseguiram deixar o porto ucraniano de Mariupol, avançou hoje a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.



A retirada de pessoas, que deve continuar esta quinta-feira, ocorre numa altura em que este porto estratégico no Mar de Azov parece estar prestes a cair nas mãos dos russos, após quase dois meses de cerco.





07h32 – “Sinais de tortura”



As autoridades ucranianas dizem terem sido encontrados nove corpos de civis na cidade de Borodianka, perto de Kiev, alguns com "sinais de tortura".



"Essas pessoas foram mortas pelos ocupantes [russos] e algumas das vítimas mostram sinais de tortura", disse o chefe de polícia local, Andrii Nebytov, no Facebook.



Borodianka foi, segundo Kiev, palco de "massacres de civis" durante o mês de março, quando as forças russas ocuparam a cidade.





Ponto de situação

Zelensky alerta. A ofensiva russa em grande escala ao leste e sul da Ucrânia é "o mais cruel possível" para que resulte "em qualquer tipo de vitória" para os propagandistas, alertou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



Negociações. A Ucrânia propôs à Rússia uma "sessão especial de negociações" em Mariupol, uma cidade portuária sitiada no Mar de Azov, para salvar "civis e soldados", disseram dois negociadores ucranianos à AFP.



PCP contra Zelensky no Parlamento. O conselheiro principal do presidente ucraniano não entende a oposição do PCP ao discurso de Zelensky no Parlamento português. Em exclusivo à RTP, lembra a posição dos comunistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Alerta de ciberataque. Os serviços de informação norte-americanos, britânicos, australianos, canadianos e neozelandeses afirmam ter informações de que a Rússia estará a preparar um ciberataque de grandes proporções contra os países que têm sustentado economicamente e militarmente a Ucrânia.

O presidente da Ucrânia fará hoje uma intervenção por videoconferência no Parlamento português, numa sessão solene com altas entidades do Estado e representantes da comunidade ucraniana nas galerias, mas sem a presença dos seis deputados do PCP.A sessão solene de boas-vindas a Volodymyr Zelensky está marcada para as 17h00 e o discurso terá tradução simultânea.Além do Presidente da República, presidente do Parlamento, primeiro-ministro, presidentes dos principais tribunais, antigos chefes de Estado, deputados, eurodeputados, estão também incluídos nos convites outras altas entidades do Estado, como a procuradora-geral da República, a provedora de Justiça, os chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos três ramos.O PCP anunciou que não irá participar na sessão solene na Assembleia da República, por considerar que Volodymyr Zelensky "personifica um poder xenófobo e belicista".