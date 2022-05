Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

12h11 - Alemanha propõe aliança para apoiar países afetados por escassez de grãos e alimentos



A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha alertou hoje que a invasão russa da Ucrânia terá sérias consequências no fornecimento de cereais e anunciou uma aliança para apoiar os países mais afetados pela escalada dos preços dos alimentos.



Falando à chegada ao Conselho de Ministros extraordinário de dois dias que decorre em Meseberg, perto de Berlim, e focado na crise na Ucrânia, Annalena Baerbock afirmou que o fornecimento de leguminosas e de alimentos já não pode ser garantido a nível global.



A ministra recordou que grande parte da oferta de leguminosas vem, precisamente, da Ucrânia e da Rússia e que, neste momento, as consequências só podem ser estimadas, mas serão sentidas "brutalmente em todo o mundo nos próximos meses".



Baerbock sublinhou que há regiões no mundo onde esta "crise alimentar emergente" acresce a outras "crises fatais", como a climática e em matéria de segurança, salientando que este é especialmente o caso do Sahel, onde se está a formar uma "tempestade de crises".



Para amortecer estas consequências, a governante anunciou que o executivo alemão acordou criar uma aliança para apoiar os países particularmente afetados pelo aumento dos preços dos alimentos na sequência da guerra na Ucrânia.







11h20 - Forças ucranianas em Azovstal estão "firmemente bloqueadas", diz Rússia



O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse que as forças ucranianas que permanecem na siderúrgica Azovstal em Mariupol estão "firmemente bloqueadas". A agência de notícias russa RIA cita o ministro, afirmando: "De acordo com as instruções do Supremo Comandante, os últimos militantes localizados na zona industrial da fábrica Azovstal estão firmemente bloqueados ao longo de todo o perímetro deste território".



A RIA dá ainda conta que "foram repetidas propostas aos nacionalistas para libertar civis e depor as armas com a garantia de salvar vidas e tratamento digno, de acordo com as normas do direito internacional por eles ignoradas. Continuamos essas tentativas".







11h07 - "A guerra não ajuda a alcançar nada", diz Zelensky



Numa entrevista ao Wall Street Journal, divulgada nas redes sociais do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky enumerou as medidas que considera que "podem garantir a resposta eficaz do mundo à agressão russa".



A primeira medida, especificou o chefe de Estado da Ucrânia, é o "isolamento total do agressor, principalmente económico". O segundo é a "ajuda suficiente para a Ucrânia se manter nesta guerra e preservar a liberdade".



A terceira, continuou, "é a reconstrução do que a guerra destruiu.



"Quando tudo acontecer, tanto a Rússia como todos os outros potenciais agressores vão perceber que a guerra não ajuda a alcançar nada", declarou.















10h45 - Submarino russo no Mar Negro disparou mísseis de cruzeiro contra alvos na Ucrânia



Um submarino russo no Mar Negro disparou dois mísseis de cruzeiro Kalibr contra alvos na Ucrânia, informou o Ministério da Defesa da Rússia, esta quarta-feira.



"A tripulação do submarino da Frota do Mar Negro lançou dois mísseis de cruzeiro Kalibr do Mar Negro em alvos terrestres no território da Ucrânia", afirmou.







10h40 - Rússia proíbe entrada de 63 japoneses no país, incluindo o primeiro-ministro



O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia anunciou, esta quarta-feira, sanções contra 63 autoridades, jornalistas e professores japoneses por se envolverem no que chamou de "retórica inaceitável" contra Moscovo. A lista inclui o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, o ministro dos Negócios Estrangeiros Yoshimasa Hayashi e o ministro da Defesa NobuoKishi, entre outros funcionários.



As sanções impedem os indivíduos visados de entrar na Rússia indefinidamente, esclareceu o Ministério.







10h34 - Rússia diz que há mercenários israelitas a lutar com o batalhão Azov



A Rússia denunciou hoje a existência de "mercenários israelitas" a lutar na Ucrânia ao lado do batalhão Azov, que Moscovo classifica como uma unidade "nazi".



"Vou dizer algo que os políticos israelitas provavelmente não querem ouvir, mas talvez lhes interesse. Na Ucrânia, mercenários israelitas estão ao lado de militantes do [batalhão] Azov", declarou hoje a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, numa entrevista à rádio Sputnik.



Fundado em 2014 por ativistas de extrema-direita antes de ser integrado às forças regulares, o batalhão ucraniano Azov estabeleceu-se como um dos mais ferozes oponentes às forças russas que travam uma ofensiva militar contra a Ucrânia desde 24 de fevereiro. Os seus membros, juntamente com outros combatentes ucranianos, recusaram-se a depor as armas em Mariupol (sudeste), onde os últimos defensores da cidade estão entrincheirados na siderúrgica Azovstal, contra a qual as forças de Moscovo lançaram um ataque na terça-feira.



Heróis para muitos ucranianos, os membros do Azov são, por outro lado, apresentados pela Rússia como "fascistas" e "nazis", que cometem atrocidades.



(Agência Lusa)







10h25 - Rússia alerta NATO: transporte de armas na Ucrânia é 'alvo' de ataque



O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigusa, disse esta quarta-feira que os militares russos iam considerar o transporte de armas pela NATO para a Ucrânia como alvos a serem abatidos, citou a agência RIA.







10h11 - Europa vai comprar petróleo russo através de países terceiros, indica RIA



A Europa vai continuar a comprar petróleo russo através de países terceiros assim que introduzir embargo, disse Vladimir Dzhabarov, primeiro vice-chefe do comité de assuntos internacionais da Câmara Alta da Rússia, citado pela agência de notícias RIA.







9h57 - Escala da destruição do país exige forte apoio da UE e não só



A presidente da Comissão Europeia reiterou ´que a União Europeia fará a sua parte na ajuda à reconstrução da Ucrânia, mas que não o pode fazer sozinha, tal a escala da destruição provocada pela Rússia. Ursula von der Leyen sublinhou que a Ucrânia precisa de apoio no imediato e para o esforço de reconstrução após o conflito, apontando que, em qualquer dos casos, as necessidades financeiras são de grande dimensão.



“Espera-se que o PIB [Produto Interno Bruto] da Ucrânia caia entre 30 a 50 por cento só este ano. E o FMI [Fundo Monetário Internacional] estima que, a partir de maio, a Ucrânia necessite de 5 mil milhões de euros por mês para simplesmente manter o país a funcionar, pagando pensões, salários e serviços básicos. Temos de os apoiar, mas não o podemos fazer sozinhos. Saúdo o facto de os Estados Unidos terem anunciado um apoio orçamental maciço. E nós, como Equipa Europa, também faremos a nossa parte”, disse.



A presidente da Comissão prosseguiu advertindo que, “depois, numa segunda fase, há o esforço de reconstrução mais amplo” e, para esse, até é difícil adiantar estimativas de custos.



“A escala da destruição é colossal. Hospitais e escolas, casas, estradas, pontes, caminhos-de-ferro, teatros e fábricas - tanta coisa tem de ser reconstruída. No nevoeiro da guerra, é difícil chegar a uma estimativa precisa. Os economistas estão a falar de várias centenas de milhares de milhões de euros. E os custos estão a aumentar a cada dia que passa desta guerra sem sentido”, disse. “Queremos que a Ucrânia vença esta guerra. Mas queremos também estabelecer as condições para o sucesso da Ucrânia no rescaldo da guerra”.



Durante a sua intervenção hoje de manhã no hemiciclo de Estrasburgo, Von der Leyen anunciou a proposta do seu executivo relativamente a um sexto pacote de sanções à Rússia devido à sua agressão militar à Ucrânia, que contempla a proibição das importações europeias de petróleo à Rússia, a concretizar gradualmente até final do ano.



“No último pacote de sanções, começámos com o carvão, agora estamos a abordar a nossa dependência do petróleo russo. Sejamos claros, não vai ser fácil [pois] alguns Estados-membros são fortemente dependentes do petróleo russo, mas temos simplesmente de trabalhar nesse sentido e propomos agora uma proibição do petróleo russo”, declarou.







9h44 - MNE ucraniano volta a pedir mais sanções à Rússia e mais armamento para acabar com “terrorismo de mísseis”



Dmytro Kuleba afirmou, esta quarta-feira, que a Rússia “luta para avançar e sofre perdas terríveis” e, isso explica, o “terror desesperado de mísseis em toda a Ucrânia”.



“Mas não temos medo e o Mundo também não deve ter”, escreveu numa publicação no Twitter. “Mais sanções à Rússia. Mais armas pesadas para a Ucrânia”.



O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros considerou ainda que o “terrorismo de mísseis da Rússia tem de ser punido”.



Russia struggles to advance and suffers terrible losses. Thus the desperate missile terror across Ukraine. But we are not afraid and the world should not be afraid either. More sanctions on Russia. More heavy weapons for Ukraine. Russia’s missile terrorism must be punished. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 4, 2022







9h33 - Bombardeamento de depósito de petróleo fez pelo menos um morto em Donetsk



A agência de notícias russa RIA relata que uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na sequência de um bombardeamento pelas forças ucranianas de um depósito de petróleo em Makeyevka, que fica na área controlada pelos russos da autoproclamada República Popular de Donetsk, no leste da Ucrânia.



В Макеевке после обстрела ВСУ загорелись четыре резервуара на нефтебазе. Один человек погиб и два получили ранения https://t.co/bUd5X6HWmv pic.twitter.com/MmNwS8IZXJ — РИА Новости (@rianru) May 4, 2022

9h23 - Procuradora-geral da Ucrânia acusa Rússia de usar violações como tática de guerra



A procuradora-geral ucraniana, Iryna Venediktova, afirma que o presidente russo, Vladimir Putin, é o maior criminoso de guerra do século XXI.



9h10 - Bielorrússia anuncia realização de exercícios militares



A Bielorrússia anunciou hoje o início de exercícios militares para avaliar a preparação e capacidade dos efetivos na reação operacional face ao "aparecimento de situações de crise".



"As unidades militares vão atuar em locais que lhe são desconhecidos e em condições de mudança rápidas", assinala um comunicado do Ministério da Defesa bielorrusso que não fornece dados sobre a duração das manobras e o número de elementos envolvidos.



Segundo o mesmo documento, a composição das forças envolvidas "vai aumentar por fases o que vai permitir verificar as capacidades face a ameaças militares em terra e no ar".



"Estas atividades não constituem nenhuma ameaça para a 'comunidade europeia' em geral nem para os países vizinhos, em particular", refere ainda o comunicado do Ministério da Defesa do governo de Minsk.



(Agência Lusa)







9h01 - Rússia diz que atingiu 40 alvos militares ucranianos, incluindo quatro depósitos de munição



O Ministério da Defesa da Rússia disse, esta quarta-feira, que desativou seis estações ferroviárias na Ucrânia usadas para fornecer armas estrangeiras às forças ucranianas. Moscovo adiantou ainda que atingiu 40 alvos militares ucranianos, incluindo quatro depósitos de munição.







8h53 - Industriais ucranianos alertam para retenção de toneladas de cereais



A União Ucraniana de Industriais e Empresários insiste no pedido às organizações internacionais: é preciso abrir corredores que garantam a exportação de 4,5 milhões de toneladas de cereais bloqueados em território ucraniano.





Na semana passada, agricultores de Kherson denunciaram que as forças de Moscovo só permitem as sementeiras se os agricultores se comprometerem a dar 70 por cento das colheitas futuras.

8h39 - Rússia intensifica ataques com misseis em território ucraniano



A Rússia disparou nas últimas horas quase 20 mísseis por todo o território ucraniano. Foram atingidas estações de comboios e outras infraestruturas.



A Rússia disparou nas últimas horas quase 20 mísseis por todo o território ucraniano. Foram atingidas estações de comboios e outras infraestruturas.Esta quarta-feira há já informações sobre o reforço militar russo perto da cidade de Izium, numa tentativa de avançar no norte da região do Donbass.





8h22 - Ucrânia não exclui possibilidade de Bielorrússia se juntar à ofensiva russa



Kiev não descarta a possibilidade de que Moscovo possa usar as forças armadas do aliado russo Bielorrússia na guerra contra a Ucrânia, disse esta quarta-feira um porta-voz do Serviço de Fronteiras do Estado ucraniano.



Falando após as forças armadas da Bielorrússia iniciarem exercícios de grande escala, o porta-voz Andriy Demchenko disse: "Não descartamos que a Federação Russa possa em algum momento usar o território da Bielorrússia, as Forças Armadas da República da Bielorrússia, contra a Ucrânia. Portanto, estamos prontos ".







7h48 - Comissão Europeia apresenta sexto pacote de sanções contra a Rússia





A Comissão Europeia apresentou, esta quarta-feira de manhã, o sexto pacote de sanções contra a Rússia, devido à invasão da Ucrânia. Uma das novas medidas europeias é sancionar o chefe da Igreja Ortodoza Russa, Patriarca Kirill, de acordo com um documento a que a Agence France Press teve acesso.



A nova lista incluiu 58 personalidades, incluindo militares russos, assim como a esposa e os filhos do porta-vz do Kremlin, Dmitry Peskov.







Numa conferência de imprensa em Estrasburgo, esta manhã, a presidente da Comissão Europeia anunciou que a União Europeia vai "banir todo o petróleo russo até ao fim do ano" de "forma ordeira e planeada" de forma a garantir "que os parceiros europeus consigam encontrar alternativas.





“Todo o petróleo, marítimo e oleoduto, bruto e refinado”, anunciou Ursula von der Leyen.



“Iremos eliminar gradualmente o fornecimento russo de petróleo bruto no prazo de seis meses, e de produtos refinados até ao final do ano. Assim, maximizamos a pressão sobre a Rússia, ao mesmo tempo que minimizamos os danos colaterais para nós e para os nossos parceiros em todo o mundo”, disse a presidente da Comissão. "Não será fácil. Alguns Estados-membros são fortemente dependentes do petróleo russo. Mas nós simplesmente temos que trabalhar nisso".





Von der Leyen propôs ainda um pacote de recuperação para a Ucrânia para ajudá-la a reconstruir-se após o fim da guerra.



"Este pacote deve trazer investimentos maciços para atender às necessidades e às reformas necessárias", disse. "Eventualmente, abrirá caminho para o futuro da Ucrânia dentro da União Europeia".









Outra das medidas propostas por Bruxelas, é a exclusão do banco russo Sberbank do sistema finaceiro Swift.A Comissão Europeia propôs também sancionar os credores russos Credit Bank of Moscow e o Russian Agricultural Bank, disse uma fonte da UE à Reuters esta quarta-feira.





7h45 - Ucrânia, ONU e Cruz Vermelha fazem novo esforço para retirar civis de Mariupol



Um comboio humanitário saiu de Mariupol ao início desta quarta-feira, numa nova tentativa da Ucrânia, das Nações Unidas e do Comité Internacional da Cruz Vermelha de retirar civis da cidade do sul do país, disse o governador regional.



A caravana humanitária tem destino a cidade de Zaporizhia, controlada pela Ucrânia, disse o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, não esclarecendo se foram retirados mais civis siderúrgica de Azovstal.







7h38 - Reino Unido diz que Rússia destacou 22 grupos táticos perto de Izium



A Rússia mobilizou 22 grupos táticos de batalhão perto da cidade de Izium, no leste da Ucrânia, num esforço para avançar ao longo do eixo norte da região de Donbass, indicou o Reino Unido esta quarta-feira. Numa atualização no Twitter, a inteligência militar britânica disse que era provável que as forças russas pretendessem ir além de Izium para capturar as cidades de Kramatorsk e Severodonetsk.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IvoOTjNz8D



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/H0y9RFbaM7 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 4, 2022

A Rússia mobilizou 22 grupos táticos de batalhão perto da cidade de Izium, no leste da Ucrânia, num esforço para avançar ao longo do eixo norte da região de Donbass, indicou o Reino Unido esta quarta-feira. Numa atualização no Twitter, a inteligência militar britânica disse que era provável que as forças russas pretendessem ir além de Izium para capturar as cidades de Kramatorsk e Severodonetsk.





7h25 - Zelensky quer retirar todas as pessoas em Mariupol, apesar de ataques russos

Ponto de situação

O presidente da Ucrânia garantiu que, apesar dos contínuos ataques russos contra Mariupol, as autoridades de Kiev trabalham "todos os dias" para retirar todas as pessoas ainda na cidade, incluindo no complexo siderúrgico de Azovstal. Numa declaração divulgada na internet, na terça-feira à noite, Volodymyr Zelensky afirmou que 156 civis foram retirados e já chegaram a Zaporijia, cidade sob controlo da Ucrânia, a 230 quilómetros a noroeste de Mariupol.Zelensky agradeceu o esforço de todos os que participaram na operação e garantiu que continua a ser feito "tudo o que é possível para retirar civis de Mariupol e Azovstal"."É difícil. Mas precisamos de todos os que ali estão: civis e militares", sublinhou o chefe de Estado.Uma nova operação de retirada está prevista para hoje, "se a situação de segurança o permitir", disse na terça-feira a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Verechtchuk.• Ao longo das últimas horas, as forças russas remoram os bombardeamentos no leste da Ucrânia, incluindo os ataques à fábrica de Azovstal na cidade de Mariupol. Os ataques russo na região de Donetsk fizeram pelo menos mais 21 mortos e 27 feridos na terça-feira.• Depois de ontem ter sido adiado, a Comissão Europeia prepara-se para apresentar esta quarta-feira o sexto pacote de sanções contra a Rússia, devido à invasão ao território ucraniano.• As forças armas da Bielorrússia iniciaram exercícios militares de larga escala esta manhã, anunciou o Ministério da Defesa do país que faz fronteira com a Ucrânia• O líder da oposição na Alemanha viajou na terça-feira para Kiev, onde manteve reuniões com autoridades ucranianas, incluindo o Presidente Volodymyr Zelensky, enquanto o chanceler alemão, Olaf Scholz, continua a recusar visitar a Ucrânia.• Depois de retirados com sucesso 101 pessoas que foram transportada para Zaporizhia, as Nações Unidas informaram ontem que cerca de 30 pessoas que saíram do complexo industrial siderúrgico Azovstal, em Mariupol, preferiram não deixar a cidade ucraniana para tentar descobrir o paradeiro dos familiares, estando "horrorizadas" com a devastação. Numa conferência de imprensa virtual a partir da cidade de Zaporijia, a coordenadora humanitária das Nações Unidas para a Ucrânia, Osnat Lubrani, afirmou que esta operação bem-sucedida de retirada de civis de Mariupol poderá ser "um trampolim para mais operações desse tipo” noutras cidades bombardeadas pelos russos.• O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu na terça-feira ao Congresso norte-americano que aprove “rapidamente” a extensão do pacote de assistência militar à Ucrânia, que permite manter a entrega de armamento na frente de combate.