Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui a evolução da ofensiva militar desencadeada no final de fevereiro pela Rússia.

Mais atualizações

11h42 - Engie diz que a França pode aguentar-se sem gás russo "a longo prazo"





Nas palavras do presidente do gigante francês da energia Engie, Jean-Pierre Clamadieu, a França poderá passar sem o gás russo "a longo prazo".



"A longo prazo, sim. A questão está em que prazo", disse Clamadieu à France Inter, para acrescentar que a França era "provavelmente capaz de reduzir a dependência do gás russo de uma forma muito significativa" dentro de "três ou quatro anos".



Advertindo no final de março que a França precisaria de gás russo "a médio ou longo prazo", e remetendo a decisão para os governos europeus, o gigante francês da energia mudou gradualmente a sua posição sobre a questão.



"Se tivermos de enfrentar uma interrupção súbita, é um cenário muito mais difícil, e exigirá ajustes que provavelmente também serão brutais", advertiu Clamadieu.



Procurando diversificar os fornecimentos, o grupo assinou um contrato de fornecimento de gás natural liquefeito (GNL) por 15 anos com a NextDecade, sediada nos EUA, no início de maio, embora uma mudança para o GNL não forneça "quantidades suficientes para substituir" o gás russo por enquanto.





11h37 - Embaixadora ucraniana preocupada com situação de acolhimento, mas confiante no Governo português



A embaixadora da Ucrânia em Lisboa mostrou-se hoje preocupada com a situação de acolhimento de refugiados ucranianos por cidadãos russos em Portugal ocorrida em Setúbal, mas está confiante na resolução por parte do Governo português.



"Estamos a monitorizar a situação e estamos à espera dos resultados da investigação", começou por dizer Inna Ohnivets, à margem de uma visita à RTP onde assistiu ao último dia de gravações do #EstudoEmCasa com a Ucrânia.



Questionada pelos jornalistas no final da visita, onde esteve acompanhada pelo ministro da Educação, João Costa, a diplomata escusou-se a responder se a situação de Setúbal era um caso isolado e também se já tinha sido contactada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, reiterando estar "à espera dos resultados da investigação em curso à situação".



"Claro que temos preocupação sobre esta situação, mas estou convencida que o Governo português resolve a situação", afirmou, evitando qualquer outra pergunta.



O semanário Expresso noticiou no passado dia 29 de abril que refugiados ucranianos foram recebidos na Câmara de Setúbal por russos simpatizantes do regime de Vladimir Putin e que responsáveis pela Linha de Apoio aos Refugiados estão a fotocopiar documentos dos refugiados, entre os quais passaportes e certidões das crianças.



O Presidente da República já apelou para que se apure a verdade no que se refere ao acolhimento de refugiados ucranianos por cidadãos russos em Portugal, afirmando que os portugueses "gostarão de saber aquilo que se passou".



"Faz parte da vida democrática haver o apuramento da verdade e o acesso dos cidadãos à verdade e, portanto, na medida em que se puder apurar a verdade, que se apure: como foi no passado, como é no presente, o que é que isso significa", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas à saída do VII Congresso Nacional da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE).



O chefe de Estado disse que defendeu, "desde a primeira hora, que devia ser tudo investigado" no que se refere ao acolhimento de refugiados ucranianos, de forma a perceber se o acolhimento por cidadãos russos se passou "com um município, com vários municípios, com uma associação, com várias associações, com uma pessoa, com várias pessoas".



Interrogado se já houve alguma avaliação que indique que situações como a da câmara de Setúbal -- onde refugiados ucranianos foram acolhidos por cidadãos russos -- também tiveram lugar noutras autarquias, o Presidente sublinhou que acha que "é esse o apuramento que é preciso fazer".



Na sexta-feira foram aprovadas as audições no parlamento do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e a da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes -- que tem a tutela da Igualdade e Migrações --, por unanimidade.



Por outro lado, o PS `chumbou` a audição no parlamento do presidente da Câmara de Setúbal e aprovou a do ministro da Administração Interna e da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares sobre o acolhimento de refugiados ucranianos naquele município.



Os requerimentos para chamar o presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, eleito pela CDU (PCP/PEV), foram apresentados pelo PSD, Chega, IL e PAN e chumbados com os votos contra dos deputados do PS e os votos favoráveis dos restantes partidos, incluindo o PCP.



A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias debateu e votou na sexta-feira vários requerimentos apresentados por PSD, Chega, IL, PCP e PAN para ouvir várias entidades sobre o acolhimento de refugiados ucranianos no município de Setúbal por funcionários alegadamente simpatizantes do regime russo.





(agência Lusa)





11h01 - Autoridades da Transnístria denunciam novos ataques



Autoridades no território separatista moldavo da Transnístria denunciaram hoje novos ataques de `drones` de origem desconhecida.



"Quatro engenhos explodiram perto da cidade de Voronkovo, na região de Ribnitsk, no território de um antigo aeródromo", relatou o serviço de imprensa do Ministério do Interior da Transnístria no Telegram, sem especificar a origem dos ataques.



Segundo as autoridades, "na noite de 06 de maio, aproximadamente às 21:40 (horas locais; 19:40 em Lisboa), foram lançados dois engenhos explosivos a partir de um `drone`. Uma hora depois, o ataque foi repetido".



"Uma equipa de investigação operacional está a trabalhar no local. Os peritos recolheram os restos do engenho explosivo", disse o Ministério do Interior, observando que ninguém morreu ou ficou ferido em resultado do incidente.



Diz-se que este foi o segundo ataque na cidade de Voronkovo, na sequência de um incidente em 05 de maio às 22:20 (hora local; 20:20 em Lisboa), quando dois engenhos explosivos foram largados por um `drone`.



A situação na Transnístria começou a ficar tensa no final de abril, depois de uma série de tiroteios e explosões em edifícios e infraestruturas governamentais, que, segundo as autoridades, tiveram origem em território ucraniano.



(Lusa)







10h49 - #Estudoemcasa para ucranianos. RTP e Ministério da Educação unem esforços



O Ministério da Educação e a RTP uniram esforços para desenvolver o projeto #EstudoEmCasa com a Ucrânia. Uma forma dos ucranianos que chegam a Portugal aprenderam palavras essenciais.



Diferentes aspetos da vida quotidiana e um conjunto de léxico essencial constituem a base das aulas de #EstudoEmCasa com a Ucrânia.

Na gravação de uma das 14 aulas, esteve o ministro da Educação, João Costa, a Embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, e o presidente da RTP, Nicolau Santos.



10h24 - Autoridades ucranianas noticiam intensos combates em Donbass



As autoridades ucranianas noticiaram hoje intensos combates em Donbass, enquanto se mantém o cerco da siderurgia Azovstal, onde as tropas ucranianas de Mariupol estão a resistir.



Kiev acredita que a Rússia está a preparar um desfile para 09 de maio, Dia da Vitória sobre a Alemanha Nazi, em Mariupol.



A ofensiva em Donetsk e Lugansk continua, informou o Estado-Maior do Exército ucraniano no último comunicado, publicado no Facebook.



No entanto, de acordo com os meios de comunicação social, as tropas ucranianas conseguiram repelir oito ataques em ambas as regiões separatistas do leste do país.



Em Kherson, controlada pela Rússia, estão em curso os preparativos para uma desagregação de facto da região no sul, relata o portal Ukrinform.



Em Mariupol, onde segundo fontes russas e ucranianas coincidentes 50 civis foram retirados na sexta-feira, o cerco russo do complexo Azovstal continua, de acordo com os meios de comunicação ucranianos.



(Lusa)







10h04 - Mais de 10 mil crimes de guerra cometidos pelas forças russas



A procuradoria-geral da Ucrânia revelou que mais de 10 mil alegados crimes de guerra cometidos pelas forças russas estão a ser investigados.





9h47 - Sirenes tocaram esta madrugada em Kiev











O primeiro-ministro ucraniano emitiu um alerta nacional para que a população tenha cautela em relação a eventuais ataques massivos por parte das tropas russas.



Esta madrugada as sirenes voltaram a tocar em Kiev, como revelam os enviados da RTP à capital ucraniana.



9h38 - Rússia afirma que destruiu equipamento militar na região de Kharkiv



O Exército russo destruiu um importante arsenal de armas provenientes dos Estados Unidos e da União Europeia na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, e causou 280 baixas do Exército ucraniano, disse hoje o comando militar russo.



"Um grande arsenal de equipamento militar dos EUA e da UE foi destruído na estação ferroviária de Bohodukhiv, na região de Kharkiv. Como resultado dos ataques, cerca de 280 nacionalistas foram aniquilados e 48 peças de equipamento de combate foram destruídas", disse o porta-voz russo da Defesa, Igor Konashenkov.



De acordo com o comando militar, a Força Aeroespacial russa destruiu com mísseis de alta precisão cinco zonas de concentração de equipamento e forças militares, bem como um depósito de munições nas proximidades da aldeia de Bakhmut na região de Donetsk.



A aviação atingiu 18 alvos militares ucranianos, incluindo dois postos de controlo na localidade de Skovorodnikovo na região de Kharkiv, bem como depósitos de armas e de combustível na localidade de Dachnoye na região de Odessa, no sul do país.



Quarenta e quatro postos de controlo ucranianos e 196 fortificações foram também destruídos por ataques de mísseis e artilharia.

(Lusa)







9h12- Guerra agrava falta de profissionais no transporte rodoviário de mercadorias europeu



A invasão da Ucrânia pela Rússia agravou o problema da falta de condutores profissionais no mercado do transporte rodoviário de mercadorias europeu, adicionando mais de 166.000 vagas às de 380.000 a 425.000 estimadas no final de 2021.



AS 166.000 novas vagas eram preenchidas por camionistas da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia a trabalhar na Europa que podem ter deixado os seus empregos devido ao conflito, de acordo com os dados fornecidos à Efe pela Associação Internacional de Transportes Rodoviários (Astic) com base no estudo "The European Road Freight Rate Development Benchmark".



Entre os impactos que foram e serão sentidos depois da invasão da Ucrânia está uma perda adicional de mão-de-obra no setor da logística na Europa, onde a disponibilidade há muito que é um problema, especialmente dos condutores profissionais de veículos pesados, devido a vários fatores que tornam esta profissão pouco atrativa.



Segundo o estudo, realizado em abril pela Upply, Ti e a Organização Mundial dos Transportes (IRU), da qual Astic é membro ativo desde 1960, entre 80.000 e 100.000 postos de trabalho no setor dos transportes estavam vagos no final do ano passado no Reino Unido, 80.000 na Polónia, entre 57.000 e 80.000 na Alemanha, 71.000 na Roménia e 34.000 em França.



(Lusa)





8h45 - Guterres na Moldova na próxima semana para agradecer ajuda aos refugiados



O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, visita a Moldova no início da próxima semana para manifestar a sua “solidariedade e gratidão” com o povo que acolheu até ao momento quase meio milhão de ucranianos.



A viagem do diplomata português, que ocorre na segunda e terça-feira, coincide também com o 30.º aniversário da entrada do Estado da Moldova como membro das Nações Unidas e é uma forma de expressar o seu apreço pelo papel do país nas operações de paz no mundo, destacou a ONU em comunicado.



Guterres visitará um campo de refugiados construído com o apoio de agências da ONU, onde conversará com alguns dos refugiados ucranianos, bem como com outros que foram acolhidos por famílias moldavas e que representam a maioria.



(Lusa)







8h30 - PAM pede reabertura dos portos no Mar Negro para evitar fome mundial



O Programa Alimentar Mundial (PAM) pediu hoje a reabertura dos portos da região de Odessa, no sul da Ucrânia, para que os alimentos produzidos neste país possam ser comercializados livremente para o resto do mundo.



"Neste momento, os silos de grãos na Ucrânia estão cheios. Ao mesmo tempo, 44 milhões de pessoas em todo o mundo estão a caminhar para a fome. Precisamos abrir esses portos para que os alimentos possam circular", apelou o chefe desta agência das Nações Unidas (ONU) David Beasley, citado pela agência AFP..



Segundo David Beasley, a humanidade "exige isso porque centenas de milhões de pessoas em todo o mundo dependem desses mantimentos".



"Peço a todas as partes envolvidas que permitam que estes alimentos deixem a Ucrânia e sigam para onde é desesperadamente necessário, para que possamos evitar a ameaça iminente de fome", acentuou o chefe do PAM.



Com os portos bloqueados devido à guerra, milhões de toneladas de grãos são armazenados em silos em Odessa e outros portos ucranianos do Mar Negro, mas se os portos não forem reabertos, os agricultores ucranianos não terão onde armazenar a próxima safra de verão, alerta o PMA, temendo que ocorra um desperdício significativo de alimentos.



Cerca de 276 milhões de pessoas em todo o mundo já enfrentavam fome aguda no início de 2022 e esse número deve aumentar em 47 milhões de pessoas se o conflito na Ucrânia continuar, com a fome a causar maiores preocupações na África Subsaariana, indica o PAM.





(Lusa)







8h00 - Líder pró-russo da Crimeia afirma que Kherson foi "libertada de nacionalistas"



O líder pró-russo da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, disse que a região de Kherson, no sul da Ucrânia, "foi libertada dos nacionalistas" e "do controlo de Kiev", noticiou hoje a agência russa Sputnik.



"Hoje em dia não existem autoridades ucranianas a efetuar qualquer inspeção ou controlo de documentos. O território foi libertado dos nacionalistas" ucranianos, disse Sergei Aksionov, em entrevista à Sputnik.



"A vida voltou a ser pacífica na região de Kherson", próxima do mar Negro, acrescentou o chefe do governo autónomo da Crimeia.



A Sputnik notou que, numa "operação especial de desmilitarização da Ucrânia", o exército russo "assumiu o controlo de toda a região de Kherson no sul do país e da parte Azov da região de Zaporijia".



Aksionov indicou ainda que "foram constituídas administrações civis e militares, os canais de televisão e rádio russos retomaram as emissões e os laços comerciais com a Crimeia estão a ser restabelecidos".



(Lusa)







Ponto da situação







Civis retirados de Azvostal

Mariupol é exemplo de tortura

Sem usar a palavra “guerra”

Troca de prisioneiros

Ataques a Severodonetsk

Uma nova operação de resgate, retirou mais de 40 civis do Complexo Industrial Azovstal, em Mariupol. A ação foi coordenada pelas Nações Unidas e pela Cruz Vermelha. Está, também, em curso um esforço diplomático para salvar os militares que estão na siderurgia.O Presidente da Ucrânia denuncia que as tropas russas continuam a bombardear o Complexo industrial. Volodimyr Zelensky garante que mulheres e crianças foram resgatadas da Azovstal.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a cidade portuária do sul do país “é um exemplo de tortura e fome e utlizada como arma de guerra. Zelensky considera que, para que as negociações de paz tenham sucesso, a Rússia tem de voltar ao território que tinha antes de 23 de fevereiro.O Conselho de Segurança da ONU emitiu a primeira declaração sobre a situação que se vive na Ucrânia. No entanto não usou a palavra “guerra”, “conflito” ou “invasão”. Apenas “exprime ma profunda preocupação relativamente à manutenção da paz e da segurança da Ucrânia”.O Conselho de Segurança das Nações Unidas manifestou “um forte apoio” ao secretário-geral, António Guterres na procura de “uma solução pacífica para a disputa”.Segundo a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, 41 soldados e civis ucranianos capturados pelas forças de Moscovo, entre eles 11 mulheres e um clérigo, foram libertados numa nova troca de prisioneiros.As tropas russas estão a cercar e atacar Severodonetsk, a cidade mais oriental da Ucrânia e detida por Kiev.