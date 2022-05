Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

8h38 - Ucrânia não deixará que a Rússia se "aproprie da vitória sobre o nazismo", diz Zelensky





Numa mensagem de vídeo publicada esta segunda-feira, Volodymyr Zelensky recordou que também a Ucrânia lutou ao lado da coligação anti-Hitler para derrotar o nazismo. "Não deixaremos que ninguém se aproprie dessa vitória", referiu.





"Milhares de ucranianos lutaram contra o nazismo. (...) Expulsaram os nazis de Lugansk, expulsaram os nazis de Donetsk, libertaram Khersonm Melitopol, Ialta, Simferopol, Kerch e toda a Crimeia, liberataram Mariupol dos nazis", acrescentou Zelensky, referindo-se a cidades no leste e sul da Ucrânia que estiveram ou estão ocupadas por tropas russas.







"As cidades que mencionem inspiram-nos particularmente, dão-nos fé de que conseguiremos expulsar os ocupantes da nossa terra. Neste Dia da Vitória, continuamos a lutar por mais uma vitória. O caminho para a vitória é longo, mas não temos dúvidas de que venceremos. Ganhámos então, voltaremos a ganhar agora, e muito em breve a Ucrânia celebrará dois Dias da Vitória", vincou.







8h20 - Vladimir Putin discursa na parada militar do Dia da Vitória. "Ocidente preparava a invasão da nossa terra"





O presidente russo começou por afirmar que o Ocidente se "preparava" para invadir território russo.







Putin explica perante a parada militar que a intervenção russa na Ucrânia era necessária perante o perigo iminente de invasão "na nossa terra, incluindo a Crimeia".







"Vocês estão a lutar pelo nosso povo no Donbass, pela defesa do nosso país, da Rússia. O 9 de maio de 1945 encontra-se escrito na história como triunfo do nosso povo unido soviético. (...) O dia da Vitória é fundamental para cada um de nós", refere.







O presidente russo refere também as baixas no Exército no contexto da intervenção na Ucrânia. "A morte de todos os soldados e oficiais é dolorosa para nós. O estado vai fazer tudo para cuidar das suas famílias", promete.







7h52 - Putin compara vitória na II Guerra Mundial com guerra na Ucrânia

Vladimir Putin garante que a Rússia "triunfará, tal como fez em 1945".







A mensagem do presidente russo destina-se aos seus cidadãos, mas esta segunda-feira, durante a parada militar em Moscovo, o Ocidente deve receber avisos contra o perigo de um conflito nuclear.

Moscovo prepara-se para pôr em marcha, na Praça Vermelha, a parada militar anual, parte do cerimonial que assinala a vitória, em 1945, contra a Alemanha nazi.



A parada deste ano na capital russa decorre sob o signo da guerra na Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, deverá discursar na Praça Vermelha.



Na última intervenção pública, durante a noite, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia "esqueceu tudo o que foi importante para os vencedores da II Guerra Mundial".



Zelensky denunciou os intensos bombardeamentos russos no leste da Ucrânia, afirmando que o ataque a uma escola da região de Lugansk, no leste, fez pelo menos 60 mortos. O edifício estava a ser usado como abrigo.



Os Estados Unidos anunciaram novas sanções, incluindo a interdição de vistos para 2.600 cidadãos russos e bielorrussos.



Na sequência de uma videoconferência com Volodymyr Zelensky, os líderes do G7 comprometeram-se a cortar progressivamente a dependência de produtos energéticos russos.



Os líderes do G7 afirmaram que Vladimir Putin cobriu a Rússia de vergonha ao invadir a Ucrânia, assimo como os sacrifícios históricos do seu povo.

O Estado-maior do exército ucraniano alertta para a "alta probabilidade de ataques com mísseis" por parte das forças russas, no dia em que Moscovo é palco do tradicional desfile militar que assinala a vitória sobre a Alemanha nazi na II Guerra Mundial.Segundo o exército ucraniano, a Rússia terá destacado cerca de 19 batalhões táticos na região russa de Belgorod, junto à fronteira com a Ucrânia. Estes batalhões incluem cerca de 15.200 soldados, tanques, baterias de mísseis e outro armamento.