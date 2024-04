Portugal na final de torneio de hóquei no gelo

A seleção portuguesa assegurou a final da Development Cup, torneio organizado pela Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF), na qual vai defrontar no sábado a República da Irlanda.

A equipa lusa venceu quatro dos cinco encontros disputados até ao momento, o que lhe permitiu assegurar o segundo lugar do grupo e assim disputar a final frente ao vencedor, a equipa irlandesa, única que derrotou os portugueses.



Portugal igualou já o seu melhor resultado na prova, quando, em 2018, foi derrotado na final pela Macedónia do Norte.



Ao longo do torneio, Portugal venceu a Colômbia (7-5), a Argentina (9-8), a Grécia (10-1) e o Brasil (6-2), tendo perdido com a República da Irlanda (8-3).



A Development Cup é uma especie de mundial organizado pela IIHF para países que estão ainda numa fase de desenvolvimento da modalidade e que não têm campeonatos nacionais.