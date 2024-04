Jogos da I Liga de futebol tem datas das 32.ª e 33.ª jornadas

A 32.ª jornada vai decorrer entre 3 e 5 de maio, abrindo na sexta-feira com o Moreirense-FC Vizela e prosseguindo no sábado com mais quatro encontros, com destaque para a receção do Sporting ao Portimonense. Para domingo, estão agendadas cinco partidas, com realce para a deslocação do Benfica a Famalicão.



Também a 33.ª jornada está dividida em três dias, entre 10 e 12 de maio, arrancando na sexta-feira com o Desportivo de Chaves-Famalicão. No dia seguinte, o líder Sporting joga em casa do Estoril Praia. No domingo, destaque para o dérbi da cidade Invicta entre FC Porto e Boavista.



Programa da 32.ª jornada:



- Sexta-feira, 3 mai:



Moreirense - Vizela, 20h15



- Sábado, 4 mai:



Boavista - Gil Vicente, 15h30



Rio Ave - Vitória de Guimarães, 15h30



Sporting – Portimonense, 18h00



Desportivo de Chaves - FC Porto, 20h30



- Domingo, 5 mai:



Farense - Estoril Praia, 15h30



Sporting de Braga - Casa Pia, 18h00



Arouca - Estrela Amadora, 18h00



Famalicão - Benfica, 20h30



Programa da 33.ª jornada:



- Sexta-feira, 10 mai:



Desportivo de Chaves - Famalicão, 20h15



- Sábado, 11 mai:



Vizela - Estrela Amadora, 15h30



Portimonense - Rio Ave, 15h30



Estoril Praia - Sporting, 18h00



Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20h30



- Domingo, 12 mai:



Gil Vicente - Farense, 15h30



Benfica - Arouca, 18h00



Casa Pia - Moreirense, 18h00



FC Porto - Boavista, 20h30