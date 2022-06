Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

8h12 - Mariupol. Rússia entrega corpos de combatentes ucranianos a Kiev







Os corpos de alguns dos combatentes ucranianos que morreram a defender a cidade de Mariupol das forças russas foram entregues a Kiev. A informação foi confirmada por famílias de soldados da unidade Azov.





Durante várias semanas, as forças ucranianas que defendiam Mariupol resistiram aos ataques russos no complexo industrial de Azovstal. Em maio, os soldados ucranianos que permaneciam no local acabaram por se render e foram levados pelas tropas russas.







7h34 - Combates intensos pelo controlo de Severodonetsk



O governador de Lugansk, Serhiy Haidai, afirma, na plataforma de mensagens Telegram, que "o inimigo continua a atacar Severodonetsk", no leste da Ucrânia.



"Os combates continuam. O assalto russo na direção de Novookhtyrka e Voronove foi também repelido. Na zona de Bilohorivka, o inikigo usa grupos de reconhecimento e sabotagem", indica o responsável ucraniano



"No último dia, dez ataques do inimigo foram repelidos e um tanque, três sistemas de artilharia, dois veículos blindados de combate, um carro e dois depósitos de munições foram destruídos".



7h28 - Ponto de situação