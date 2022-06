Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





10h30 – Ucrânia sofre “perdas significativas de mão-de-obra, armas e equipamentos militares”, afirma Rússia



O ministério russo da Defesa afirmou esta manhã que “o grupo ucraniano no Donbass sofre perdas significativas de mão-de-obra, armas e equipamentos militares”.



Moscovo disse ainda ter derrubado duas aeronaves MiG-29 e um helicóptero Mi-8 na região ucraniana de Mykolaiv, assim como 11 drones não tripulados.



Além disso, “mísseis de alta precisão lançados na região de Kharkov atingiram uma fábrica onde estava a ser realizada a reparação e restauração de tanques e outros veículos blindados das forças armadas da Ucrânia”, assegurou a Rússia.



Segundo o Ministério, Moscovo causou pelo menos 480 vítimas durante a noite.





10h12 – Após reunião com a Rússia, Turquia diz que plano de exportação de cereais da Ucrânia é razoável



O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia disse esta quarta-feira que o plano da ONU para abrir um corredor para reiniciar as exportações de cereais ucranianos é “razoável” e requer mais conversas com todas as partes para garantir que os navios estejam seguros.



Falando ao lado do homólogo ucraniano, Sergei Lavrov, Mevlut Cavusoglu disse ainda que a reunião entre ambos em Ancara foi frutífera, tendo sido debatida a vontade de retomar as negociações entre Moscovo e Kiev para um possível cessar-fogo.





9h49 – Agência Internacional de Energia diz que inverno rigoroso e longo pode desencadear escassez de energia na Europa



A Europa pode enfrentar escassez de energia no próximo inverno, depois de a invasão da Ucrânia pela Rússia ter aprofundado a crise energética da região, alertou esta quarta-feira o chefe da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol.



"Estou especialmente preocupado com os mercados de gás natural... se tivermos um inverno rigoroso e longo, podemos ter de enfrentar dias muito difíceis", alertou Birol na conferência anual da IEA sobre eficiência energética em Sonderborg, na Dinamarca.





9h33 – Banco Mundial aprova 1,49 mil milhões de dólares em apoios à Ucrânia



O Banco Mundial aprovou 1,49 mil milhões de dólares em apoios financeiros à Ucrânia para ajudar a pagar salários de assistentes sociais e funcionários públicos, anunciou o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal.



"Os recursos serão usados para pagar os salários dos assistentes sociais e funcionários públicos. A recuperação e a vitória serão a vitória da democracia e de todo o mundo civilizado", escreveu no Twitter.

.@WorldBank approved additional $1.49 billion financing support for #Ukraine, fighting against the aggressor. Funding will be used to pay wages for social workers & civil servants. 🇺🇦 recovery & victory will be the victory of democracy & whole civilized world. #StandWithUkraine — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 8, 2022

8h50 – Governador de Lugansk admite provável retirada de Severodonetsk

O Banco Mundial aprovou 1,49 mil milhões de dólares em apoios financeiros à Ucrânia para ajudar a pagar salários de assistentes sociais e funcionários públicos, anunciou o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal."Os recursos serão usados para pagar os salários dos assistentes sociais e funcionários públicos. A recuperação e a vitória serão a vitória da democracia e de todo o mundo civilizado", escreveu no Twitter.



As forças ucranianas vão "provavelmente" ter de retirar-se de Severodonetsk, cidade no leste na Ucrânia "bombardeada 24 sobre 24 horas" pelas forças russas, disse hoje o governador regional de Lugansk a uma televisão de Kiev.



"Provavelmente vai ser precisa uma retirada", declarou Serguei Gaidai ao canal de televisão 1+1, numa altura em que a cidade está parcialmente sob o controlo da Rússia.



Neste momento a situação militar é dinâmica e não é possível a confirmação independente de todas as informações que chegam da região.



Pouco antes destas declarações, o mesmo responsável afirmava através da rede social Telegram que as forças ucranianas tinham conseguido conter as forças russas em algumas zonas de Severodonetsk e que ninguém iria entregar a cidade.





8h07 – Exportações de cereais serão retomadas no porto de Berdyansk esta semana



As exportações de cereais serão retomadas no porto ucraniano de Berdyansk, ocupado pela Rússia, no Mar Negro, já esta semana, após a conclusão dos trabalhos para desminar o local, revelou a agência russa de notícias TASS, citando autoridades locais.



A Ucrânia é um dos maiores exportadores de cereais do mundo, e os países ocidentais acusam a Rússia de criar um risco de fome global ao fechar os portos ucranianos do Mar Negro.





7h53 – “Ninguém vai entregar Sievierodonetsk”, garante governador



Sergei Haidai, governador de Luhansk, na Ucrânia, escreveu no Telegram que “ninguém vai entregar Sievierodonetsk” às forças russas.



Ainda segundo o responsável, aquele que é o centro regional de Luhansk está a sofrer combates mais intensos: “Batalhas ferozes estão a ocorrer em Sievierodonetsk, os nossos defensores estão a lutar por cada centímetro da cidade”.



Haidai garantiu também que os russos “não controlam a rota Lysychansk-Bakhmut, mas disparam fortemente. Não usamos esta estrada, é muito perigosa”.





7h41 - Noruega doa 22 obuses à Ucrânia



A Noruega doou 22 obuses - peças de artilharia destinadas a lançar projéteis - à Ucrânia, incluindo peças de reposição, munições e outros equipamentos, avançou o Ministério norueguês da Defesa esta quarta-feira.



"O Governo norueguês esperou para anunciar publicamente a doação por razões de segurança. Doações futuras podem não ser anunciadas ou comentadas", disse o comunicado.









7h17 - Ponto de situação





As forças ucranianas lutaram para manter a cidade de Sievierodonetsk, na linha da frente oriental, com o presidente Zelensky a admitir uma situação difícil, mas prometendo recuperar as regiões conquistadas pela Rússia. O governador da região de Luhansk, Serhiy Gaidai, alerta que os soldados ucranianos estão com dificuldades em repelir os ataques russos no centro de Sievierodonetsk.





Mais de 1.000 soldados ucranianos que se renderam na cidade de Mariupol foram transferidos para a Rússia “para investigação”, informou a agência de notícias Tass, citando uma fonte policial russa.

Moscovo entregou os corpos de 210 combatentes ucranianos, a maioria dos quais morreu a defender a cidade de Mariupol das forças russas, na siderurgia Azovstal.





Bombardeamentos russos destruíram os armazéns de um dos maiores terminais de produtos agrícolas da Ucrânia, no porto de Mykolaiv, no Mar Negro, no último fim de semana.





Entretanto, os ministros da Defesa russo e turco discutiram um eventual corredor de exportação de cereais da Ucrânia e do norte da Síria.





Detetores de radiação na zona de exclusão em redor da antiga central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, estão a funcionar pela primeira vez desde que a Rússia tomou a área em 24 de fevereiro, mas os níveis de radiação são normais, avançou o órgão de vigilância nuclear da ONU.





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou em entrevista ao Financial Times que “simplesmente não consegue ver as pré-condições para acabar com a guerra”, tendo portanto pouca fé em negociações.Para o líder, a vitória significa restaurar “todo” o território da Ucrânia, incluindo a Crimeia – anexada pela Rússia em 2014 – e áreas controladas por separatistas.“Temos de conseguir uma desocupação total de todo o nosso território”, frisou Zelensky.