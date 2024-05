Seleção feminina vence nos descontos e mantém-se na luta no Europeu de sub-17

Depois de perder na estreia com a campeã mundial Espanha (3-0), a seleção das ‘quinas’ enfrentava a segunda jornada do Grupo B a precisar de um bom resultado, que chegou nos instantes finais, aos 90+3, depois de muitas tentativas.



Com um jogo ‘superior’ de Carolina Tristão, a quem coube lançar a equipa para o sucesso na jogada do golo, Portugal sofreu muito para conseguir os três pontos, num duelo quase de sentido único, em que atirou duas bolas aos ferros.



À equipa portuguesa faltou sempre algum discernimento na hora da finalização ou no último passe, embora Francisca Castro, aos 27 minutos, ao poste, e Carolina Tristão, aos 46, à barra, tenham estado muito perto de marcar.



Com a Bélgica recuada e a correr apenas alguns riscos na parte final – em que chegou a ter Megan Watson na cara do golo (90+1) e a atirar muito perto do poste de Thaís Lima -, parecia injusto Portugal não sair vencedor do encontro em Malmö.



A justiça ‘saiu’ dos pés de Carolina Tristão, a quem o selecionador Carlos Sacadura deu hoje a titularidade, com a futebolista, que foi a melhor em campo, a ‘cavalgar’ no terreno, a abrir com peso e medida para Matilde Vaz, que serviu Mélanie para um remate ao poste mais distante.



A uma jornada do final, Portugal soma agora três pontos, os mesmos de Espanha e Polónia, que ainda hoje se defrontam em jogo também da segunda ronda.



Na terceira jornada, a seleção das ‘quinas’ vai defrontar a Polónia, e a Espanha a Bélgica, apurando-se para as meias-finais as duas primeiras do grupo.



Jogo disputado no Malmö Idrottsplats, em Malmö.



Bélgica – Portugal, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Mélanie Florentino, 90+3 minutos.



Equipas:



- Bélgica: Aude Waldbillig, Flo Hermans, Chionne Bonny, Louize Haentjens, Lise Bal (Kiki Peeters, 84), Romy Wenning (Finne Van Looveren, 69), Axelle Bamps, Oona Careel (Oliwia Loeman, 88), Lola Vanluyten, Manon Heremans (Megan Watson, 69) e Clementine Reynebeau (Fleur Heyman, 68).



(Suplentes: Marie Pues, Kiki Peeters, Febe Van Herreweghe, Finne Van Looveren, Alexia Dooms, Fienelotte Valcke, Megan Watson, Oliwia Loeman e Fleur Heyman).



Treinador: Lenie Onzia.



- Portugal: Thaís Lima, Iara Lobo, Carolina Simões, Matilde Sousa, Francisca Castro, Joana Valente, Sofia Liu (Matilde Vaz, 69), Carolina Tristão (Núria Ribeiro, 90+6), Matilde Nave, Joana Reis (Cíntia Martins, 63) e Mélanie Florentino.



(Suplentes: Rafaela Mendonça, Carolina Machado, Victoria Leite, Cíntia Martins, Rita Melo, Matilde Vaz, Letícia Silva, Luena Ferreira e Núria Ribeiro.



Treinador: Carlos Sacadura.



Árbitro: Lota Vuorio (Finlândia).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Carolina Simões (74 minutos).