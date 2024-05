Giro: Pelayo Sánchez vence etapa, Pogacar mantém-se de rosa

No final dos 180 quilómetros entre Torre del Lago Puccini e Rapolano, o espanhol de 24 anos bateu os seus companheiros de fuga, o francês Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), segundo com as mesmas 04:01.08 horas, e o australiano Luke Plapp (Jayco AlUla), terceiro a um segundo.



O camisola rosa Tadej Pogacar (UAE Emirates) chegou num grupo a 29 segundos, juntamente com o britânico Geraint Thomas (INEOS), que continua na segunda posição da geral a 46 segundos. O colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe) caiu num dos setores de ‘sterrato’, mas manteve-se no terceiro lugar, a 47 segundos do esloveno.



Na sexta-feira, disputa-se o primeiro de dois contrarrelógios deste Giro, entre Foligno e Perugia, onde o final dos 40,6 quilómetros de exercício individual contra o cronómetro coincide com uma contagem de montanha de quarta categoria.