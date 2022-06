Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações





13h16 – Rússia dá aos combatentes ucranianos na fábrica de Azot oportunidade de se renderem



O Ministério da Defesa da Rússia disse hoje que ofereceu aos combatentes ucranianos abrigados na fábrica de produtos químicos Azot, na cidade de Sievierodonetsk, no leste da Ucrânia, a oportunidade de se renderem a 15 de junho, informou a agência de notícias Interfax.



O Ministério avançou ainda que a Ucrânia pediu à Rússia para criar um corredor de evacuação para ajudar os civis a deixar a fábrica, numa altura em que todas as pontes que ligam Sievierodonetsk ao restante território ucraniano estão destruídas.







12h55 - Escassez de trigo no horizonte próximo



Em entrevista à agência Reuters, o ministro ucraniano da Agricultura, Mykola Solskyi, avisa que o país "vai cair do mercado durante longo tempo".



"Estamos agora a falar de três colheitas de trigo ao mesmo tempo: não podemos fazer sair a colheita do ano passado, não podemos colher e fazer sair a atual e não queremos, particularmente, semear a próxima", afirma o governante.



12h28 – SEF atribuiu 42.151 proteções temporárias desde o início da guerra, entre as quais mais de 12 mil a crianças





O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) atribuiu, desde o início do conflito na Ucrânia, 42.151 proteções temporárias a cidadãos ucranianos e a estrangeiros que residiam naquele país. Destes, 26.620 são mulheres e 15.531 homens.



“Os municípios com o maior número de proteções temporárias concedidas continuam a ser Lisboa (7.646), Cascais (2.635), Porto (1.630), Sintra (1.495) e Albufeira (1.168)”, indica o SEF em comunicado.



Quanto a “certificados de autorização de residência ao abrigo do regime de proteção temporária, contendo números de utente de saúde, de segurança social e de identificação fiscal atribuídos pelas respetivas entidades, o SEF já emitiu 37.881”.



A entidade adianta ainda que os menores representam 12.743 do total de 42.151 proteções temporárias concedidas.





12h16 – Capacidade de gás do Nord Stream restringida, diz Gazprom



A russa Gazprom disse esta terça-feira que a capacidade de fornecer gás à Europa através do gasoduto Nord Stream 1 foi limitada a 100 milhões de metros cúbicos (mcm) por dia devido a obras de reparação atrasadas.



O gasoduto, que vai da Rússia à Alemanha sob o Mar Báltico, geralmente pode transportar 167 mcm, explicou a Gazprom em comunicado.



A causa da redução da capacidade é alegadamente a demora da empresa alemã Siemens na devolução de equipamentos que tinham sido enviados para reparação.





12h06 – Visita de Macron à Ucrânia está em cima da mesa



A possível visita do presidente Emmanuel Macron à capital da Ucrânia, Kiev, é uma das "várias opções" que estão em cima da mesa neste momento, embora nenhuma decisão tenha sido ainda tomada sobre essa matéria, disse a porta-voz do Governo francês, Olivia Gregoire.



O jornal alemão Bild am Sonntag informou no início deste mês que o chanceler alemão Olaf Scholz viajaria para Kiev na quinta-feira com Macron e com o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi.



Macron tem procurado manter o diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin, desde o início da guerra, mas essa postura foi criticada por alguns parceiros do leste e do Báltico na Europa.





11h57 - Ucrânia tem munições suficientes, mas precisa de armas de longo alcance, diz Zelensky



Os militares da Ucrânia têm munições e armas suficientes, mas precisam de mais armas de longo alcance, alertou hoje o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.







11h31 - Severodonetsk. Evacuações "a cada minuto de acalmia"



Em Severodonetsk, cidade-chave para o objetivo russo de controlo completo sobre o Donbass, a situação permanece "muito difícil", acentuam as autoridades ucranianas. A destruição da última ponte para aquela cidade deixou-a isolada.



Ainda assim, o presidente da câmara local, citado pela agência Reuters, garante que ainda há comunicações. Oleksandr Stryuk adianta também que a retirada de civis, embora complexa, ainda é feita "a cada minuto de acalmia e sempre que há a possibilidade de transporte".



"Mas estas são evacuações discretas, feitas uma a uma, e cada possível oportunidade é aproveitada", concluiu.



11h19 - Kremlin "seguro" de que separatistas do Donbass aceitariam ouvir Londres

A Polícia Nacional ucraniana está atualmente a investigar as mortes de mais de 12 mil civis em todo o país.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/yLAMUTwSGK



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/R1qjlpdsue — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 14, 2022

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admite que a batalha por Severodonetsk está a ter um “terrível” preço para a Ucrânia. “O custo humano desta batalha é para nós muito alto. É simpresmente terrível. A batalha pelo Donbass vai sem dúvida ser lembrada na história militar como uma das mais violentas batalhas na Europa”, afirmou o chefe de Estado em mais uma mensagem noturna de vídeo.



Volodymyr Zelensky acusou o chanceler alemão, Olaf Scholz, de estar demasiado preocupado com as ondas de choque do seu apoio à Ucrânia nas relações com Moscovo. “Precisamos, por parte do chanceler Scholz, da certeza de que a Alemanha apoia a Ucrânia, disse o presidente ucraniano, em entrevista à estação pública alemã ZDF.



Todas as três pontes para Severodonetsk, no leste da Ucrânia, foram destruídas, segundo o governador da região de Lugansk, Serhiy Haidai. O responsável afirmou no domingo que as tropas russas não conseguiram ainda “capturar completamente” a cidade.



A artilharia russa tem estado a fustigar a zona industrial de Severodonetsk. Haverá pelo menos 500 civis abrigados na fábrica química Azot. Um responsável pró-russo deixou mesmo um repto às tropas ucranianas que permanecem naquela cidade da região de Lugansk: “Rendam-se ou morram”.



As autoridades ucranianas anunciaram a descoberta de uma nova vala comum com corpos de civis perto de Bucha, na região de Kiev. Foram exumados sete corpos num floresta dos arredores da aldeira de Vorzel, a menos de dez quilómetros de Bucha, palco de atrocidades atribuídas às tropas de Moscovo. “Este é mais um crime sádico do exército russo”, acusou Andriy Nyebytov, chefe da polícia da região da capital.



Kiev apelou ao Ocidente para que faça chegar ao país mais 300 lançadores de rockets , 500 tanques e mil baterias Howitzer. O pedido chegou pela voz do conselheiro presidencial Mykhailo Podolyak.

, 500 tanques e mil baterias Howitzer. O pedido chegou pela voz do conselheiro presidencial Mykhailo Podolyak.

O presidente da câmara de Mariupol, Vadym Boychenko, agora fora da cidade, alega que as forças russas receberam informações cruciais – designadamente coordenadas - de “traidores” ucranianos, durante o bombardeamento daquela cidade portuária do sul do país.



A Ucrânia perdeu já um quarto das suas terras aráveis desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro, em concreto no sul e no leste, advertiu Taras Vysotskiy, vice-ministro ucraniano da Agricultura.



Mikhail Kasyanov, primeiro-ministro da Rússia de 200 a 2004, prevê que a guerra na Ucrânia perdure por dois anos e disse ainda acreditar que o presidente russo, Vladimir Putin, não estará a raciocinar normalmente.



Mais de 15 mil milionários deverão abandoner a Rússia em 2022, de acordo com uma análise da firma britânica Henley & Partners, com sede em Londres.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, veio esta terça-feira dizer que a Presidência russa está "segura" de que os líderes separatistas pró-russos do Donbass, no leste da Ucrânia, aceitariam ouvir um apelo do Governo de Londres sobre o destino dos dois cidadãos britânicos condenados à morte em Donetsk.Peskov disse ainda que, até ao momento, Londres não fez qualquer contacto com Moscovo sobre este caso.Na semana passada, um tribunal pró-russo da autoproclamada República Popular de Donetsk condenou à morte três combatentes estrangeiros integrados nas fileiras ucranianas: os britânicos Aiden Aslin e Shaun Pinner e o marroquino Brahim Saadoun, todos acusados de "atividades mercenárias".Mais 70 pessoas foram retiradas nas últimas horas de Lysychansk, cidade vizinha de Severodonetsk, na região de Lugansk, adiantou o governador Serhiy Haidai.Na plataforma de mensagens Telegram, o governador regional descreve as condições locais como um "verdadeiro inferno", acrescentando que todos os movimentos de evacuação decorrem sob elevado risco, com residentes a "correrem debaixo de fogo para os carros".Recorde-se que, na segunda-feira, a última ponte para Severodonetsk foi destruída pelas forças russas. A cidade está agora isolada e sem possibilidade de ser abastecida.Lysychansk, na margem oposta do Rio Siversky Donets, permanece sob controlo ucraniano, mas está a ser repetidamente atacada."A investigação pré-julgamento está a ser levada a cabo pelo Departamento do Distrito de Bucha da Polícia Nacional na Região de Kiev", adianta a Procuradoria ucraniana, citada pela ediçãoda norte-americana CNN.Na segunda-feira, o chefe da Polícia Nacional, Ihor Klymenko, afirmou à Interfax ucraniana que "este é um longo processo", uma vez que "muitos dos corpos estão num estado de decomposição putrefacta"."Selecionamos ADN dos familiares que nos contactaram pela linha direta e então comparamos os perfis destes familiares com os perfis dos mortos, enterrados, abatidos, que não puderam ser identificados", explicou Klymenko.Em Bucha, uma única vala comum continha os restos mortais de 116 pessoas. Parte das valas comuns, ressalvou o chefe da Polícia Nacional, foram abertas por residentes que recolheram os corpos das ruas.O vice-chefe da administração imposta pelos russos em Kherson clama que esta região será para sempre russa, de ora em diante."Já somos irrevogavalmente a Federação Russa. Temos de nos lembrar disto, reconstruir, obter passaportes de cidadãos da Federação Russa e recordar que que já nos sentimos em casa e bem", afirmou Kirill Stremousov, citado pela agência RIA Novosti.Gastar mais em carvão, petróleo e gás, como resultado da guerra na Ucrânia, é "ilusório". Quem o diz é o secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres considera que as atuais estratégias energéticas globais estão erradas e que redobrar a aposta nas mesmas fontes apenas acentuará os efeitos da guerra, "a poluição e a catástrofe climática".As energias renováveis, defende Guterres, são o plano de paz do século XXI.Recados deixados numa mensagem em vídeo destinada a uma reunião cimeira em Viena.O papa desferiu novas críticas a Moscovo, reprovando as ações russas em solo ucraniano. O sumo pontífice da Igreja Católica considera que as tropas da Rússia têm demonstrado ser brutais, cruéis e ferozes.Todavia, na transcrição de uma conversa mantida no mês passado com editores jesuítas, agora conhecida, Francisco diz também que a situação na Ucrânia não pode ser vista "a preto e branco" e que a guerra pode ter sido "de alguma forma provocada".Em Irpin, faz-se de tudo para regressar à vida normal. Uma tarefa difícil, dado que metade da cidade ficou em ruínas.A ucraniana que recebeu António Costa, quando o primeiro-ministro visitou essa localidade, explicou à RTP os projetos de reconstrução.A reportagem é dos enviados especiais Rita Marrafa de Carvalho e João Oliveira.Pelo menos cinco pessoas, entre as quais uma criança, morreram num bombardeamento efetuado por forças ucranianas na região de Donetsk, de acordo com osrussos. Outras 22 pessoas ficaram feridas.Os ataques da artilharia ucraniana terão atingido um mercado e uma maternidade, dizem fontes dos separatistas pró-russos citadas pela comunicação social de Moscovo.A ministra britânica dos Negócios Estrangeiros recusa-se a esclarecer se admite negociar diretamente com as autoridades pró-russas da autoproclamada República Popular de Donetsk a libertação dos cidadãos britânicos Aiden Aslin e Shaun Pinner.Os dois cidadãos britânicos, que combateram ao lado das tropas ucranianas, foram condenados à pena capital por um tribunal pró-russo em Donetsk. Liz Truss considera este julgamento uma fraude."As duas pessoas estavam a combater pelo exército ucraniano. Eles estavam colocados em permanência na Ucrânia e eram prisioneiros de guerra. E o caso está a ser tratado pelo ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros", apontou a governante britânica, em declarações à BBC Radio 4."Estou a fazer tudo o que posso, da melhor forma que posso, da forma que considero mais eficaz, para conseguir a libertação destas pessoas", vincou.Em entrevista ao jornal, o primeiro-ministro português sustenta que a União Europeia deve evitar dar falsas esperanças à Ucrânia, noda candidatura do país."O meu foco é obter no próximo Conselho Europeu um compromisso claro sobre o apoio urgente e construir uma plataforma de longo prazo para apoiar a recuperação da Ucrânia", sublinha Antóio Costa."Para esse apoio claro e imediato, não precisamos abrir neste momento uma negociação ou procedimento que levará muitos anos – Macron diz décadas, não digo décadas – mas certamente muito tempo. O grande risco é criar falsas expectativas que se tornam amargas deceções", acrescenta.O Ministério russo da Defesa acaba de emitir um comunicado sobre as ações levadas a cabo nas últimas horas pelas suas forças em solo ucraniano."Equipas de aviação de ataque ao solo lançaram ataques aéreos contra instalações militares e equipamento de unidades das Forças Armadas da Ucrânia. Foram efetuados lançamentos de mísseis em pares, a baixas altitudes", descreve o Ministério."Como resultado da utilização de armas da aviação em combate, foram destruídas posições fortificadas e veículos blindados das Forças Armadas da Ucrânia".O Ministério britânico da Defesa divulgou o seu último relatório sobre a situação no teatro de guerra: "O principal esforço operacional da Rússia continua a ser o assalto contra a bolsa de Severodonetsk, no Donbass, e o seu Grupo Ocidental de forças terá provavelmente conseguido pequenos avanços no sector de Kharkiv pela primeira vez em várias semanas".Londres refere também o impacto económico da invasão da Ucrânia na economia da própria Federação Russa."A 10 de junho, o primeiro vice-presidente da comissão da indústria militar da Rússia estimou que a despesa do Estado com a defesa vai aumentar entre 600 a 700 mil milhões de rublos, o que pode chegar a um aumento de 20 por cento", lê-se na síntese do Ministério da Defesa do Reino Unido."O financiamento do Governo russo está a permitir que a base industrial da defesa do país seja lentamente mobilizada para ir ao encontro das exigências colocadas pela guerra na Ucrânia", prossegue o texto."Contudo, a indústria poderá ter dificuldade em ir ao encontro destas exigências, parcialmente por causa dos efeitos das sanções e da falta de especialização".