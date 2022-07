Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

11h26 - Reino Unido aponta para 50 mil soldados russos mortos ou feridos



A Rússia terá perdido mais de 30 por cento da sua eficácia de combate terrestre, de acordo com o almirante Tony Radakin, chefe do Estado-Maior britânico, ouvido pela BBC.



"Eles são absolutamente claros ao dizerem que planeiam restaurar a totalidade do seu território em termos da Ucrânia e veem uma Rússia que está em dificuldades, uma Rússia que avaliamos ter perdido mais de 30 por cento da sua eficácia de combate terrestre", disse.



"O que isto quer dizer é 50 mil soldados russos que ou morreram ou ficaram feridos neste conflito, perto de 1.700 tanques destruídos, perto de quatro mil veículos blindados de combate que pertencem à Rússia destruídos".



11h10 - "O fim do domínio político e económico do Ocidente"



A guerra na Ucrânia demonstra que a prevalência do Ocidente na ordem mundial está a chegar ao fim, num momento em que a China ascende ao estatuto de superpotência, em parceria com a Rússia. A leitura é do antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair.



O mundo - insiste o antigo líder trabalhista num discurso escrito para um fórum sobre a aliança entre Estados Unidos e Europa, em Dichley Park, a oeste de Londres - está a atingir um ponto de viragem comparável ao término da II Guerra Mundial, ou ao colapso da União Soviética.



"Estamos a chegar ao fim do domínio político e económico do Ocidente", sustenta Tony Blair, para vaticinar, em seguida, que "o mundo vai ser pelo menos bipolar e possivelmente multi-polar".



"A maior mudança geopolítica deste século virá da China, não da Rússia", estima.



10h50 - Moscovo aumenta quota de exportações de óleo de girassol



As autoridades russas aumentaram a quota das exportações de produtos extraídos do girassol, entre as quais o óleo. Moscovo afiança ter suficientes aprovisionamentos domésticos.



O país de Vladimir Putin interditou, no fim de março e até ao fim de agosto, as exportações de sementes de girassol e impôs um limite às exportações de óleo, tendo em vista prevenir escassez interna e aliviar a pressão sobre os preços internos.



O Governo russo veio este domingo anunciar a quata de exportação de óleo de girassol foi aumentada em 400 mil toneladas, face ao limite de 1,5 milhões de toneladas.



10h08 - Rússia estará a reforçar posições defensivas no sul da Ucrânia



Além da intensificação dos bombardeamentos contra diferentes cidades ucranianas, as forças russas estarão também a reforçar posições defensivas em território que ocuparam no sul do país, de acordo como Ministério britânico da Defesa.





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 July 2022



Find out more about the UK government's response:



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7MQE7lJlqH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 17, 2022

These are the indicative estimates of Russia's combat losses as of July 17, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/TxlI281WjL — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 17, 2022

A Rússia prepara-se para intensificar as ações militares em “todas as áreas operacionais”, avisa um porta-voz dos serviços de informações do exército ucraniano, citado pela agência Reuters. “Não são apenas ataques de mísseis do ar e do mar”, afirma Vadym Skibitskyi.



O governador do oblast de Lugansk, Serhiy Haidai, adianta que as localidades de Bilohorivka e Verkhnokamianka, cercadas pelos russos, permanecem sob controlo ucraniano.

A União Europeia deverá discutir, já na segunda-feira, o acentuar das sanções contra a Rússia.



Moscovo continua a ser acusada de utilizar a central nuclear de Zaporizhia para armazenar armamento e até mesmo lançar mísseis contra regiões do sul da Ucrânia. O governador regional, Valentyn Reznichenko, denunciava ontem novas vagas de bombardeamentos com mísseis Grad sobre zonas residenciais.



Parte das nações representadas numa reunião de ministros das Finanças e governadores de bancos centrais do G20 condenaram a invasão russa da Ucrânia. Todavia, este encontro em Bali, na Indonésia, terminou sem um comunicado conjunto.



As Forças Armadas da Ucrânia estão a avançar “com confiança” na direção de Kherson, no sudeste do país, segundo a porta-voz militar Natalia Hemeniuk”. Talvez não estejamos a avançar como aqueles que apresentam notícias positivas gostariam, mas acreditem que estes passos são muito confiantes”, vincou.



“Nenhum míssil ou artilharia russos podem quebrar a nossa união”, clamou no sábado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por ocasião do aniversário da Declaração da Soberania do Estado da Ucrânia. “Deveria ser igualmente óbvio que não pode ser quebrada com mentiras ou intimidação, falsidades ou teorias da conspiração”, completou.



A guerra na Ucrânia “preocupa o Ocidente como um todo”, mas, ao mesmo tempo, não deve conduzir a que se “esqueça as necessidades” de segurança de África, alertou o ministro francês das Forças Armadas, Sebastien Lecornu, durante uma visita à Costa do Marfim.

Moscovo estará a movimentar forças terrestres e equipamento entre Mariupol, Zaporizhia e Kherson. Também em Melitopol há medidas de segurança robustecidas.As Forças Armadas da Ucrânia calculam que, desde 24 de fevereiro, primeiro dia da invasão do país, a Rússia tenham perdido pelo menos 38.300 soldados, 1.684 tanques e 220 aviões.A Rússia está a intensificar o ritmo dos bombardeamentos na Ucrânia. Os voluntários civis respondem das mais diversas formas para reforçar a capacidade de defesa da Ucrânia.A reportagem é dos enviados da RTP à Ucrânia, António Mateus e Cláudio Calhau.A Rússia continua a intensificar os bombardeamentos sobre cidades ucranianas. Tratar-se-á de uma tentativa de "fazer dispersar as forças" do país invadido.Os enviados especiais da RTP à Ucrânia António Mateus e Cláudio Calhau continuam a acompanhar as movimentações militares no terreno.Um avião de carga ucraniano despenhou-se, na última noite, na Grécia. A bordo seguiam oito tripulantes. O acidente aconteceu perto da localidade de Paleochori, no noroeste do país. O momento da queda foi filmado por moradores da região.A Autoridade de Aviação Civil da Grécia revela que o piloto do avião, um Antonov, comunicou uma falha num motor e pediu autorização para aterrar de emergência momentos antes do desastre. Um dos motores do aparelho ter-se-á incendiado.O avião de carga ucraniano partiu da Sérvia em direção à Jordânia. Não se sabe que mercadoria transportava.Os media gregos avançaram com a suspeita de que transportava materiais explosivos, dado que as explosões foram ouvidas durante duas horas.