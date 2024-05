Liga dos Campeões. Real Madrid carimba nova final da maior competição europeia

Num jogo muito antecipado, o Real Madrid fez uma desfeita ao Bayern de Munique e conseguiu alcançar nova final da Liga dos Campeões.





Após uma primeira parte sem golos mas com um remate de Vinícius Jr. ao poste, os bávaros chegaram à vantagem na segunda metade com um grande golo de Alphonso Davies. Pela direita do ataque do Bayern, o internacional canadiano encarou Rudiger e rematou forte em arco para o golo.





Thomas Tuchel quis segurar o resultado e acabou por tirar Kane. Nos últimos dez minutos, o Real Madrid mostrou a afinidade que tem com a Liga dos Campeões e Joselu, avançado espanhol, marcou dois golos em poucos minutos, dando nova final ao Real Madrid.





Depois de ir ao VAR, o segundo golo madrileno foi aprovado e os espanhóis vão a Wembley tentar conquistar a décima quinta Liga dos Campeões, frente ao Borussia de Dortmund, que eliminou o Paris Saint-Germain.