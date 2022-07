Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

8h19 - Kherson. "Pode não haver um terceiro aviso"



Mykhailo Podolyak, conselheiro da Presidência da Ucrânia, escreveu no Twitter sobre os ataques à ponte Antonivskiy, sobre o Rio Dniepre, em Kherson, recorrendo à ironia.





You can call the Antonivsʹkyy bridge a mean of ru-air defense that intercepts all ua-missiles, but you cannot escape the reality – occupiers should learn how to swim across the Dnipro River. Or should leave Kherson while it is still possible. There may not be a third warning. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2022

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/11Xt2JqVi1



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Edi1d3H1Yj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 27, 2022

Da região meridional de Kherson, ocupada pelos russos, saem relatos de uma nova vaga de ataques das forças ucranianas à ponte Antonivskiy, que cruza o Rio Dniepre. Trata-se de uma infraestrutura de elevado valor estratégico, uma vez que é a principal via de abastecimento das tropas da Federação Russa.



Kirill Stremousov, número dois da administração russa imposta em Kherson, confirmou que a ponte Antonivskiy foi atingida pela artilharia ucraniana, garantindo que a infraestrutura será “reparada”.



Um comboio carregado de bens sancionados pelo Ocidente, com partida da Rússia, chegou ao exclave de Kaliningrado, através das Lituânia. É a primeira viagem do género a ser completada desde que a União Europeia exortou as autoridades lituanas a permitirem a passagem de aprovisionamentos russos pelo seu território. A composição transportaria cimento.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que a Rússia sofreu perto de 40 mil baixas entre as suas forças desde o início da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro. “Durante quatro meses, o Estado russo não deu aos seus cidadãos qualquer informação - mesmo censurada – sobre as perdas do contingente de ocupação. Silêncio total. Nada foi publicado ou ditto em numerosas entrevistas e discursos aos níveis politico e militar. Contudo, este número é já de quase 40 mil”, estimou o Chefe de Estado na última mensagem em vídeo.



Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de pretender aterrorizar a Europa com a ameaça de cortes ou de aumentos no preço do gás natural: “Ao usar a Gazprom, Moscovo está a fazer tudo o que pode para tornar o próximo inverno tão duro quanto possível para os países europeus. O terror deve ter uma resposta – impor sanções”.



A segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, no nordeste do país, terá sido atingida, nas últimas horas, por um bombardeamento da artilharia russa. “Pelas 4h25, o Distrito Industrial de Kharkiv foi bombardeado. Chegaram dois mísseis S-300”, escreveu o presidente da câmara da cidade, Ihor Terekhov, na plataforma de mensagens Telegram. “Os socorristas já estão no local, a procurar entre os destroços. Segundo os próprios, não há vítimas, mas esta é apenas uma informação preliminar”, acrescentou.



O Ministério russo da Defesa planeia levar a cabo exercícios militares estratégicos no leste da Rússia entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro. De acordo com a agência Interfax, as manobras Vostok contarão com forças de outros países – por identificar, nesta fase.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, fará uma visita de um dia à estância turística russa de Sochi a 5 de agosto, anunciou o seu gabinete em Ancara. Estará previsto um encontro com Vladimir Putin.

"Podem chamar à ponte Antonivskiy um meio da defesa aérea russa que interceta todos os mísseis ucranianos, mas não podem escapar à realidade - os ocupantes devem aprender agora a nadar no Rio Dniepre. Ou deveriam sair de Kherson enquanto ainda é possível. Pode não haver um terceiro aviso".É o que estima o Ministério britânico da Defesa, na sua avaliação diária da evolução da guerra na Ucrânia."A empresa militar russa Wagner terá sido bem sucedida em fazer avanços táticos no Donbass entre a central energética de Vuhlehirska e a localidade próxima de Novoluhanske. Algumas forças ucranianas ter-se-ão provavelmente retirado da área", lê-se na síntese publicada no Twitter.Londres dedica também um trecho desta avaliação ao périplo do ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, por países africanos: "A Rússia irá provavelmente procurar explorar as visitas para culpar o Ocidente pela crise alimentar internacional e ganhar o apoio de Estados africanos que, de outro modo, permaneceriam neutrais face à invasão russa da Ucrânia".As exportações de cereais através do porto de Odessa, no sul da Ucrânia, envolvem 20 milhões de toneladas acumuladas ao longo dos últimos cinco meses e são importantes para suprir as carências alimentares, em especial em países africanos, e por outro lado para permitir ao país invadido obter as divisas de que necessita.A intensificação da guerra no sul da Ucrânia está a provocar a fuga de milhares de pessoas na região. Em Mykolaiv, uma das duas cidades mais bombardeadas do país, os alertas para refúgio em abrigos tornaram-se uma rotina diária.Esta reportagem é dos enviados especiais da RTP à Ucrânia, António Mateus e Cláudio Calhau.