Oito pessoas morrem em colisão entre autocarro e camião na costa leste do México

Os procuradores do estado de Veracruz disseram que o acidente aconteceu na madrugada de sexta-feira, num troço da autoestrada perto da capital estadual, Xalapa.

A maioria das vítimas eram aparentemente passageiros de um autocarro da companhia ADO. Os mortos incluem três homens, quatro mulheres e uma jovem.

Os 27 feridos estavam a ser tratados em hospitais locais, mas não havia informações imediatas sobre o seu estado de saúde.

As autoridades não mencionaram até ao momento qualquer possível causa para o acidente, mas algumas estradas na zona montanhosa de Veracruz são conhecidas por curvas pronunciadas.

Em outubro, um autocarro capotou no centro do México depois de colidir com um reboque que se soltou de um camião que transportava milho, matando 24 pessoas e ferindo outras cinco, disseram as autoridades mexicanas.

O acidente ocorreu quando o autocarro saía de Tepic, no estado de Nayarit, no oeste do México, com destino a Ciudad Juarez, no norte do país.