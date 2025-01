Ordem Bektashi. Albânia tem planos para apoiar novo Estado muçulmano em Tirana

Sem prazos ou datas concretos, o Estado Soberano da Ordem Bektashi ocupará cerca de 11 hectares a leste da capital albanesa, Tirana, caso a proposta apresentada pela comunidade Bektashi venha a ser uma realidade.







O pequeno enclave pretende abrigar a sede política dos muçulmanos sufi, conhecidos por bektashis. Este grupo forma a quarta maior comunidade religiosa da Albânia, atrás dos muçulmanos sunitas, dos cristãos ortodoxos e dos católicos.





Terá a sua própria administração, passaportes e fronteiras, destronando o Vaticano (que tem 44 hectares dentro de Roma) da categoria do mais pequeno Estado do mundo. De acordo com o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, este futuro Estado seguirá as práticas da Ordem Bektashi - uma ordem sufi xiita fundada no século XIII na Turquia.





O novo Estado autorizará o consumo de álcool, permitirá que as mulheres vistam o que quiserem e não imporá regras de estilo de vida, refletindo as práticas tolerantes da Ordem Bektashi.





Rama defende que o objetivo do novo Estado é promover a versão tolerante do Islão através de "um centro de moderação, tolerância e coexistência pacífica". Sublinha ainda que "devemos cuidar deste tesouro, que é a tolerância religiosa e que nunca devemos tomá-lo como garantido".







O anúncio desta proposta do primeiro-ministro Rama remonta a fim de setembro do ano passado durante a intervenção na 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, durante a qual o mandatário deixou claro que está disposto a ceder parte do território para o grupo muçulmano minoritário.



"Deus não proíbe nada e, por isso, deu-nos mentes"





O clérigo Baba Mondi (Edmond Brahimaj), de 65 anos, é o atual líder espiritual da ordem e é conhecido pelos seguidores pelo título oficial, Sua Santidade Haji Dede Baba.





Mondi deverá ser o líder do Estado Soberano da Ordem Bektashi. Diz que as decisões serão tomadas com "amor e bondade". Acrescenta que "ser um bektashi significa ser humano. Construímos a nossa comunidade com base nos princípios da paz, do amor e do respeito mútuo".





"Deus não proíbe nada e, por isso, deu-nos mentes", declarou o clérigo. Mondi foi membro do exército albanês durante o regime comunista no país.





O futuro país muçulmano apresenta-se bem diferente no que toca a normas islâmicas. Não proibirá a venda e o consumo de álcool, não haverá segregação de género, nem códigos de vestuário. Ou seja, o hijab (o véu islâmico) e a burca não serão de uso obrigatório para as mulheres.





"Como outros grupos sufis, os bektashis acreditam que a mensagem divina não foi bem compreendida e partem da ideia de que se abster de beber álcool, jejuar ou peregrinar a Meca não faz com que uma pessoa seja um seguidor melhor", explica o professor de Estudos Árabes e Islâmicos, Ignacio Gutiérrez de Terán, da Universidade Autónoma de Madri, em Espanha.







Durante as celebrações e rituais, os bektashis usam a música e a dança. E as mesquitas não têm minaretes (torres). Os bektashis respeitam o grande imã Ali, genro de Maomé.





Esta ordem muçulmana surgiu no século XIII, na Anatólia (atual Turquia). A política do fundador da Turquia moderna, Kemal Ataturk (1881-1938), forçou os bektashis a transferirem-se para os Bálcãs.









Vista do pórtico de entrada do Centro Mundial Bektashi em Tirana, sede internacional da Ordem Sufi Bektashi | Artur Widak - NurPhoto via AFP

Opiniões não consensuais e outros desafios



Uma equipa de peritos está a trabalhar na legislação que definerá o estatuto de soberania do novo Estado dentro da Albânia.







Porém, a proposta terá de ser aprovada pelo Parlamento albanês, com maioria qualificada de 94 dos seus 140 deputados. No entanto, o Partido Socialista de Rama detém apenas 75 cadeiras e a oposição conservadora já se manifestou, reprovando a ideia.





"Queridos amigos bektashis, tenham cuidado", afirmou o ex-primeiro-ministro Sali Berisha, líder do Partido Democrático, de oposição, citado na BBC. "Edi Rama está apenas a usar-vos covardemente para distrair a opinião pública das suas relações com o crime e para ocultar o despovoamento da Albânia".



Também o ex-deputado albanês Romeo Gurakuqi, professor da London School of Economics, afirma que "a iniciativa é inconstitucional, porque concede soberania territorial do país e representa uma ameaça direta à sociedade secular". E alerta ainda que "fortalecer uma seita religiosa dentro de uma sociedade multicultural não incentiva a tolerância, nem a coexistência, mas sim privilegia uma comunidade em relação às demais".





Já Baba Mondi manifesta a esperança de que os Estados Unidos e outras potências ocidentais reconheçam a soberania do seu Estado. "Merecemos um Estado", diz Mondi, citado no New York Times: "Somos os únicos no mundo que dizem a verdade sobre o Islão" e "não o misturamos com a política".Segundo os censos de 2023, cerca de 50 por cento dos 2,4 milhões de habitantes da Albânia são muçulmanos. A maioria dos muçulmanos albaneses são sunitas e cerca de dez por cento pertencem à comunidade bektashi. A população restante é composta principalmente por católicos e cristãos ortodoxos.







O Governo de Tirana debate-se ainda com outros desafios. Desde outubro de 2024, o país passou à fase de elaborar e implantar políticas para se preparar para a adesão à União Europeia, até 2030, sendo um calendário reconhecido pelo primeiro-ministro como "muito ambicioso".



A Albânia solicitou a entrada na UE em 2009 e é considerada candidata oficial para ingressar no bloco europeu desde 2014. É um dos nove Estados candidatos à UE, juntamente com a Bósnia e Herzegovina, a Geórgia, a Moldávia, o Montenegro, a Macedónia do Norte, a Sérvia, a Turquia e a Ucrânia.





Reportagem Antena 1: No país dos Bektashis