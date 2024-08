Papa aceita renúncia de cardeal que preside à comissão de proteção de menores

O anúncio do Vaticano não mencionou as funções de O`Malley enquanto líder da comissão pontifícia para a Proteção de Menores, ou seja principal conselheiro na luta contra os abusos sexuais do clero, indiciando que continuará no cargo até à sua substituição.

O Papa João Paulo II tinha nomeado O`Malley para assumir o cargo em Boston em 2003, no auge do escândalo de abusos sexuais por parte do clero, que se iniciou após uma investigação do jornal Boston Globe.

As revelações de anos de abusos e de encobrimento por parte da igreja católica levaram à queda do então arcebispo, o Cardeal Bernard Law.

Com 80 anos, O`Malley está cinco anos acima da idade habitual de reforma dos bispos. O seu sucessor, Henning, de 59 anos, de Rockville Centre, Long Island, é bispo de Providence desde o ano passado.