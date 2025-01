Papa elogia dinamismo católico em Timor-Leste, um dos pontos de futuro da Igreja

"A Igreja que caminha será cada vez mais universal, e o seu futuro e a sua força virão também da América Latina, da Ásia, da Índia, de África, já se vê pela riqueza das vocações", escreve o Papa na sua autobiografia Esperança, que sai hoje para as livrarias portuguesas.

Comentando a visita de setembro do ano passado, o líder da Igreja Católica recordou a chegada a Díli como uma "experiência maravilhosa, que muito desejava", com "uma infinidade de crianças, de pessoas que lançavam as suas capas, enquanto o carro papal passava, ao longo dos dezasseis quilómetros do caminho para a Nunciatura".

Em Timor-Leste, "encontrei uma Igreja em crescimento e com uma identidade própria, filha de uma cultura fresca e, ao mesmo tempo, profunda, que me impressionou", escreveu o Papa, evocando também outras visitas pastorais a países em desenvolvimento, como no continente africano.

"Há inteligências vivíssimas, os africanos, por exemplo, têm uma inteligência dupla, dedutiva e intuitiva, e quando ambas se encontram é uma maravilha", escreveu Francisco, evocando também o exemplo da viagem à Mongólia, "onde uma pequeníssima comunidade católica habita um território imenso", com uma "mística e uma peculiaridade preciosa, mas que exprime os valores daquele povo".

Sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, que decorreram em 2023 em Lisboa, Francisco quase não faz referência, juntando-as aos eventos semelhantes que decorreram no Brasil, Polónia e Panamá durante o seu pontificado, destacando o exemplo do Rio de Janeiro.

"Recordo bem o meu espanto diante daquele milhão de raparigas e rapazes na praia de Copacabana em julho de 2013, poucos meses depois da minha eleição; não estava habituado àquelas massas, e nem agora estou", recordou.

Para Francisco, "os jovens não são uma massa uniforme, um estereótipo, a não ser na incapacidade dos adultos de se relacionarem com eles".

"Os jovens colocam-nos em dificuldade, não fazem concessões, e também é assim quando vêm ao Vaticano: fazem perguntas desafiantes sobre a sua experiência, os seus problemas, a sua vida concreta, sem andar demasiado às voltas, e cabe-nos responder, não para cultivar a ilusão de se levar um troféu para casa, para vencer uma partida dialética, para dar soluções de fachada, mas para abrir uma porta, fazer vislumbrar um horizonte", refere ainda o Papa.

O livro Esperança, escrito na primeira pessoa em colaboração com Carlos Musso, chega hoje às livrarias para assinalar o Jubileu da Igreja Católica, dedicado ao mesmo tema.

Na obra, Francisco conta as suas origens como Jorge Bergoglio, nascido em 1936, filho de imigrantes italianos e o seu percurso individual, parte dele durante a "longa e terrível noite" da ditadura argentina.