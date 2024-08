Papa Francisco aceitou a renúncia do cardeal Seán O`Malley como arcebispo de Boston

O anúncio do Vaticano não mencionou o outro papel principal de O`Malley como principal conselheiro do Papa na luta contra os abusos sexuais do clero, na qualidade de chefe da Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores, sugerindo que permaneceria nessa qualidade até ser nomeado um novo chefe da comissão.

O Papa João Paulo II tinha nomeado O`Malley para assumir o cargo em Boston em 2003, no auge do escândalo de abusos sexuais por parte do clero, que explodiu na sequência de uma investigação do jornal The Boston Globe.

As revelações de anos de abusos e de encobrimento por parte da Igreja levaram à queda do então arcebispo, o cardeal Bernard Law, que se demitiu, em dezembro de 2002.

"Quando cheguei, era uma altura de grande crise e de grande dor devido ao terrível flagelo dos abusos sexuais", disse O`Malley numa conferência de imprensa, refletindo sobre todas as mudanças a que a Igreja assistiu durante os seus 40 anos como bispo. "Mas apesar de todos os desafios que tivemos, estou cheio de esperança".

Aos 80 anos, O`Malley está cinco anos além da idade normal de reforma dos bispos. O seu sucessor, Henning, de 59 anos, de Rockville Centre, Long Island, é bispo de Providence, Rhode Island, desde o ano passado.

Em termos de abusos do clero, a tocha em Boston está a ser passada de um homem cujos contemporâneos foram os acusados para um homem cujos pares foram as vítimas.

"Quando estes crimes e pecados foram cometidos, eu era também uma criança. Estou grato a Deus por não ter sido afetado por eles pessoalmente, mas as pessoas da minha geração foram", disse Henning na conferência de imprensa. "Esses sobreviventes merecem ser ouvidos. De certa forma, eles têm tanto para nos proclamar sobre o Evangelho como nós a eles".

O`Malley chamou à chegada de um novo arcebispo "um tempo de renovação e esperança" e descreveu Henning como "alguém que transmite esperança a corações inquietos".

A arquidiocese de Boston é a quarta maior arquidiocese dos Estados Unidos, servindo mais de 1,8 milhões de católicos.