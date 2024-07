Partido Reformista elege primeiro deputado

Anderson ganhou na circunscrição de Asfield, no norte de Inglaterra, com 42,8% dos votos, enquanto a trabalhista Rhea Keehn ficou em segundo lugar, com 29%.

Antigo partido do Brexit, o Partido Reformista só existe há quatro anos e estava representado na Câmara dos Comuns pelo mesmo Lee Anderson, que abandonou os conservadores em março.

As projeções das estações BBC, Sky e ITV estimam que o Partido Reformista, liderado por Nigel Farage, vai eleger 13 deputados, tornando-se na quarta maior formação política britânica com representação parlamentar.

O líder do partido, Nigel Farage, proclamou na rede social X (antigo Twitter) que "a revolta contra o sistema está em curso" ao celebrar os resultados da sondagem, declarando num vídeo: "significa que vamos ganhar muitos, muitos lugares".

Até agora, foram declarados os resultados de 39 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns que foram a votos, tendo 34 sido conquistados pelo Partido Trabalhista, dois pelo Partido Conservador, dois pelos Liberais Democratas e um pelo Partido Reformista.

De acordo com projeções, o Partido Trabalhista vai ganhar as legislativas britânicas com uma larga maioria absoluta, com a eleição de 410 dos 650 deputados, enquanto o Partido Conservador do primeiro-ministro, Rishi Sunak, cai para 131 parlamentares.

O partido dos Liberais Democratas vai ser o terceiro com maior representação parlamentar, elegendo 61 deputados, ultrapassando o Partido Nacional Escocês (SNP), que desce para 10.

Os resultados finais deverão ser confirmados esta sexta-feira, e um novo primeiro-ministro indigitado pelo rei Carlos III e encarregado de formar governo.