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Pedro Proença: "Este é o momento da tranquilidade. Há uma grande vontade de termos o nosso capitão de volta"
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol desvaloriza o processo aplicado a Ronaldo.
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, afirma que este “é o momento da tranquilidade”, garantindo que “há uma grande vontade” de ter Cristiano Ronaldo de volta à Seleção.
“Aquilo que registamos neste momento é uma vontade da Federação Portuguesa de Futebol, de poder ter o capitão rapidamente connosco”, disse aos jornalistas no Porto, no mesmo dia em que foi instaurada um processo disciplinar contra Ronaldo.
“Aquilo que registamos neste momento é uma vontade da Federação Portuguesa de Futebol, de poder ter o capitão rapidamente connosco”, disse aos jornalistas no Porto, no mesmo dia em que foi instaurada um processo disciplinar contra Ronaldo.
(Em atualização)