Pedro Proença: "Este é o momento da tranquilidade. Há uma grande vontade de termos o nosso capitão de volta"









(Em atualização)

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, afirma que este “é o momento da tranquilidade”, garantindo que “há uma grande vontade” de ter Cristiano Ronaldo de volta à Seleção.“Aquilo que registamos neste momento é uma vontade da Federação Portuguesa de Futebol, de poder ter o capitão rapidamente connosco”, disse aos jornalistas no Porto, no mesmo dia em que foi instaurada um processo disciplinar contra Ronaldo.