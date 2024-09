Pelo menos 17 mortos e 16 feridos em acidente com autocarro no norte da India

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira no distrito de Hathras, no estado de Uttar Pradesh, no norte do país, e "17 pessoas morreram, enquanto 16 ficaram feridas e estão a receber tratamento", disse hoje o superintendente da polícia de Hathras, Nipun Agarwal, à agência de notícias indiana ANI.

De acordo com as autoridades, o acidente ocorreu quando o autocarro tentou ultrapassar a camioneta na autoestrada.

"O condutor do autocarro foi detido", disse Agarwal.

De acordo com os meios de comunicação social indianos, a maioria dos mortos viajava na camioneta. É comum várias pessoas ou mesmo dezenas de pessoas viajarem sentadas ou de pé nos seus reboques, que estão abertos ao ar livre na parte superior, especialmente quando se deslocam entre localidades em zonas rurais.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou as suas condolências pelo acidente na rede social X e anunciou que as famílias dos mortos receberão uma indemnização de 200.000 rupias (cerca de 2.100 euros), enquanto cada ferido receberá 50.000 rupias (cerca de 540 euros).

Os acidentes rodoviários na Índia são frequentes devido ao mau estado das estradas, ao mau estado de alguns veículos e ao desrespeito generalizado das regras de trânsito.

Em 2022, 168.491 pessoas morreram e mais de 443.366 ficaram feridas em cerca de 461.312 acidentes rodoviários na Índia, de acordo com os últimos dados do Ministério dos Transportes Rodoviários e das Autoestradas.