PJ cabo-verdiana detém sete pessoas por tráfico de droga

A polícia apreendeu 82 doses individuais de haxixe, 65 gramas de cocaína e invólucros para venda dos estupefacientes, entre outros materiais e equipamentos, durante uma operação realizada na quinta-feira, na zona de Lém Cachorro.

Os detidos são cabo-verdianos com idades entre 22 e 30 anos e o tribunal da Praia decretou prisão preventiva para dois deles, no sábado.

As investigações decorrem há vários meses e estão a cargo da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO).

A circulação de droga tem motivado várias ações das autoridades do arquipélago.

Há duas semanas, o Ministério Público cabo-verdiano terminou as investigações da Operação Marujo, acusando 13 pessoas, por diversos crimes, num caso iniciado em março, com a descoberta de cocaína nas zonas costeiras da ilha do Maio - a pouco mais de 20 quilómetros de Santiago, ilha da capital, Praia.

Sete arguidos são acusados de associação criminosa para tráfico e sequestro, enquanto outros cinco respondem por tráfico de droga de alto risco e um outro por crime com armas, entre outros constantes da acusação.

O Ministério Público requereu a manutenção das medidas de coação anteriormente aplicadas aos arguidos, que incluem prisão preventiva para oito deles.