PM cabo-verdiano felicita eleição de Costa para Conselho Europeu

Num "mundo conturbado" com "os problemas que a Europa" e "o resto do mundo" enfrentam, o líder do Governo cabo-verdiano disse estar "convencido que António Costa "tem o perfil adequado".

"É uma pessoa que faz pontes e tem experiência, perspicaz e que inspira confiança neste momento de relações que precisam de ser facilitadas, mesmo dentro da Europa" e "entre a Europa e África, onde o potencial de desenvolvimento é grande".

Costa "irá ter um papel determinante relativamente a esta fase nova de toda a composição da própria União Europeia (UE)", perspetivou Ulisses Correia e Silva.

"Ontem [quinta-feira] liguei ao António Costa, felicitando-o e desejando sucesso no desempenho de um cargo que é muito importante", referiu.

"É uma grande satisfação para nós, para Cabo Verde", acrescentou.

O Governo cabo-verdiano tinha estado "a acompanhar todo este processo" após as eleições europeias, "por causa das nossas relações muito especiais com a UE".

António Costa será o primeiro português e o primeiro socialista à frente do Conselho Europeu.

Apesar da demissão de primeiro-ministro em 2023 na sequência de investigações judiciais, Costa foi escolhido para suceder ao belga Charles Michel (no cargo desde 2019) na liderança do Conselho Europeu, que junta os chefes de Governo e de Estado do bloco europeu.