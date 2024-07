PR de Israel quer trabalhar com novo governo britânico para libertar reféns

"Estou ansioso por trabalhar com ele [Starmer] e com o novo governo para trazer os nossos reféns para casa", afirmou Isaac Herzog nas redes sociais, citado pela agência de notícias EFE.

Herzog, que liderou o Partido Trabalhista israelita, disse esperar construir com o governo de Starmer "um futuro melhor para a região [do Médio Oriente] e aprofundar a estreita amizade entre Israel e o Reino Unido".

Manifestou também "profundo apreço e gratidão" ao primeiro-ministro conservador cessante, Rishi Sunak, por ter "apoiado o povo israelita" durante o período "muito difícil" da guerra com o Hamas.

A guerra em curso entre Israel e o grupo radical palestiniano foi desencadeada por um ataque do Hamas em solo israelita em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva militar na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007, que provocou mais de 38.000 mortos.

O Partido Trabalhista de Starmer venceu as eleições gerais de quinta-feira no Reino Unido por uma esmagadora maioria, enquanto os conservadores de Sunak sofreram a pior derrota de sempre após 14 anos no poder.