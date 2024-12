PR timorense pede a jovens para manter a paz e valorizarem a luta dos pais

"Vocês, jovens, devem construir a paz na nação. A luta dos vossos pais e mães foi o que nos trouxe a vitória que agora desfrutamos. Hoje, têm a oportunidade de estudar, o Governo oferece educação gratuita. Aproveitem bem a oportunidade", disse José Ramos-Horta, quando questionado pelos jornalistas.

A Indonésia invadiu Timor-Leste a 07 de dezembro de 1975, nove dias depois de os timorenses terem declarado unilateralmente a independência de Portugal, tendo permanecido no país até à realização do referendo de 30 de agosto de 1999, que determinou o fim da ocupação e levou à restauração da independência a 20 de maio de 2002.

"Para aqueles que já concluíram o curso de licenciatura, não fiquem parados. Continuem a procurar oportunidades para prosseguirem os estudos, sempre que possível, porque o futuro desta nação está nas mãos dos jovens", disse o Presidente timorense, salientando que sábado é dia de prestar homenagem aos heróis e às vítimas, mortos a 07 de dezembro de 1975.

O também prémio Nobel da Paz falava aos jornalistas à margem da cerimónia de lançamento do livro "The Sky is Ours" (O Céu é Nosso) do primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, que decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e na qual José Ramos-Horta destacou as "qualidade de liderança" do chefe do executivo desde a luta pela independência.

Xanana Gusmão não falou durante a cerimónia, nem prestou declarações aos jornalistas sobre o livro.

O livro de Xanana Gusmão reúne os principais discursos e reflexões durante o período entre 2017 e 2024 e aborda temas como a unidade nacional, prosperidade e desenvolvimento sustentável.

"The Sky is Ours" destaca também as principais conquistas feitas pelo país e os desafios que permanecem.