Presidenciais nos EUA iniciam processo de votação

O processo de votação para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos arranca esta sexta-feira na Carolina do Norte, primeiro estado a enviar boletins de voto postal aos eleitores que os solicitaram, incluindo militares e residentes no estrangeiro.

Os escritórios eleitorais na Carolina do Norte começaram mais cedo do que outros estados a enviar as cédulas para votação pelo correio, num processo envolto em polémica após o agora ex-candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. ter entrado com uma ação para ter o seu nome removido da cédula do estado após ter suspendido a sua campanha presidencial.



Além de dar aos eleitores a oportunidade de votar pelo correio, muitos estados oferecem aos eleitores - também a partir deste mês - a opção de visitar um local de voto para votação presencial antecipada.



A Pensilvânia será o primeiro estado a abrir a votação presencial antecipada, em 16 de setembro.