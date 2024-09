Presidente cabo-verdiano inicia hoje visita de 10 dias aos Estados Unidos

José Maria Neves será hoje convidado do secretário-geral da ONU na abertura dos "Dias de Ação para a Cimeira do Futuro", um momento de mobilização de jovens em torno da cimeira agendada para domingo, além de estar previsto, ao longo da visita, um encontro com António Guterres.

No domingo, o Presidente cabo-verdiano será um dos líderes mundiais a marcar presença na Cimeira do Futuro, para reforço da cooperação global, sobre a qual já disse esperar que seja uma iniciativa para criar "consensos".

A agenda de segunda-feira inclui uma reunião informal de concertação política e diplomática dos chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Promovido pela presidência rotativa de São Tomé e Príncipe, "o encontro terá na agenda a análise dos mais recentes acontecimentos a nível da CPLP e no contexto internacional", refere-se na nota da Presidência cabo-verdiana.

No mesmo dia, José Maria Neves vai intervir no encontro de Líderes da Aliança dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (AOSIS) e participará numa homenagem às vítimas da escravatura, por ocasião do 30.º Aniversário do Programa dos Povos Escravizados da UNESCO.

O chefe de Estado participa na terça-feira numa mesa redonda de alto nível, "Em Defesa da Democracia, lutando contra o Extremismo", copresidida por Lula da Silva, Presidente do Brasil, e Pedro Sánchez, líder do Governo espanhol.

Para quarta-feira, dia 25 de setembro, está marcada a intervenção no debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas e José Maria Neves terá ainda dois momentos dedicados ao clima: será coanfitrião de um encontro sobre mobilidade climática e participará no lançamento do Mecanismo Comunitário da Adaptação às Alterações Climáticas (CCAF).

A agenda em Nova Iorque termina na quinta-feira, 26, com um debate sobre as ameaças da subida do nível do mar e a adaptação climática, promovido pelo Centro Global de Adaptação, Comissão da União Africana (UA) e Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), na sede das Nações Unidas.

Segue-se uma agenda de encontros e eventos com a comunidade cabo-verdiana, com um "encontro de mobilização de parceiros para as iniciativas no quadro do Cinquentenário da Independência Nacional, em 2025", na Universidade de Bridgewater, na sexta-feira, 27.

No sábado, 28, vai assistir ao encerramento de uma reunião anual da Cabo Verde American Medical Society e participar nas atividades comemorativas do centenário de Amilcar Cabral, promovidas pela Associação Cabo-Verdiana de Brockton.

O programa de dia 29 será preenchido com eventos promovidos pela comunidade cabo-verdiana de Boston.