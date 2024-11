Presidente do FMI felicita Trump e pede um "trabalho construtivo"

"Parabéns a Donald Trump pela sua vitória decisiva nas eleições presidenciais dos EUA. No FMI, esperamos trabalhar construtivamente com a sua administração nos próximos anos", destacou Georgieva, numa mensagem na sua conta na rede social X.

O republicano Donald Trump foi eleito o 47º Presidente dos Estados Unidos tendo já conquistado mais do que os 270 votos do colégio eleitoral necessários, quando ainda decorre o apuramento dos resultados. Trump segue também à frente da adversária democrata Kamala Harris no voto popular, com 51,1% contra 47,4% dos votos contados.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes segue igualmente na frente no apuramento com 201 mandatos, a apenas 17 da maioria.

No último mês, as sondagens mostravam Harris e Trump praticamente empatados, e era evidente que as eleições seriam decididas nos sete estados principais: Geórgia, Carolina do Norte, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Arizona e Nevada.

Trump venceu em cinco deles (Geórgia, Carolina do Norte, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia), enquanto Harris não venceu em nenhum, e falta saber quem ganha no Arizona e no Nevada.