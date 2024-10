Presidente iraniano confiante na conclusão de um acordo global com a Rússia

"Espero que o Acordo de Parceria Estratégica Global esteja concluído antes da nossa reunião bilateral e que possamos assiná-lo. Assumirei pessoalmente a responsabilidade de levar a cabo a assinatura do acordo e dei instruções para recorrerem a mim se surgirem problemas", transmitiu Pezeshkian a Vladimir Putin.

Para o líder iraniano, Teerão e Moscovo podem "ter uma interação construtiva no quadro dos BRICS".

Pezeshkian agradeceu à Rússia o seu apoio à integração do Irão como membro permanente do grupo e à entrada de Teerão na União Económica Eurasiática e na Organização de Cooperação de Xangai.

Putin, por sua vez, garantiu que as partes poderão em breve consolidar os resultados alcançados com o "importante" acordo sobre uma parceria estratégica global entre a Rússia e o Irão.

"De um modo geral, gostaria de sublinhar que as abordagens da Rússia e do Irão à agenda global são semelhantes ou completamente coincidentes. Estamos unidos pelo desejo de formar uma ordem mundial multipolar justa, de respeitar as normas internacionais e de preservar o papel central da ONU", afirmou.

Esta é a segunda reunião bilateral entre os líderes da Rússia e do Irão em menos de um mês, após um encontro à margem de um fórum no Turquemenistão no início deste mês.

Antes de partir para Kazan, Pezeshkian afirmou que os BRICS procuram combater o totalitarismo dos Estados Unidos.

"Acredito que essas parcerias podem ser uma saída para o totalitarismo dos EUA e podem ofuscar o unilateralismo que continua a impor sanções contra qualquer governo que queira", disse Pezeshkian no aeroporto de Mehrabad, em Teerão.

Trata-se da estreia do Irão na cimeira dos BRICS como membro de pleno direito, depois de formalizar a sua adesão ao grupo em janeiro de 2024.

O grupo BRICS, inicialmente composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, expandiu-se para nove membros com a integração do Irão, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos e procura tornar-se um poderoso contrapeso ao Ocidente na política e no comércio globais.