Prioridades com Portugal continuam a ser educação e justiça diz PM timorense

"As duas prioridades continuam a ser educação e justiça", afirmou o chefe do executivo timorense, no final do encontro semanal com o Presidente José Ramos-Horta.

Xanana Gusmão realiza uma visita oficial a Portugal entre 12 e 18 outubro, durante a qual deverá ser assinado o Programa Estratégico de Cooperação (PEC) para o período 2024-2028, no valor de 75 milhões de euros, que foi quarta-feira aprovado pelo Governo timorense.

O novo programa terá cinco áreas prioritárias: Desenvolvimento Humano; Estado de Direito e Boa Governação; Administração Pública, Finanças Públicas e Economia; Juventude e Emprego: e Oceanos, Sustentabilidade e Infraestruturas.

O último PEC entre os dois Estados, que vigorou no período 2019-2023, teve uma execução de 102% e tinha um envelope financeiro de 70 milhões de euros para intervenções nos setores de Consolidação do Estado de Direito e Boa Governação, Educação, Formação e Cultura e Desenvolvimento Socioeconómico Inclusivo.

Questionado sobre o aumento das áreas prioritárias no novo PEC, Xanana Gusmão explicou que o programa é "mais geral, mais aberto" para haver mais facilidade para quando "houver necessidade".

O primeiro-ministro timorense disse também que viaja na próxima terça-feira para o Laos para participar na cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), de onde parte para Portugal.

Xanana Gusmão viaja depois de Lisboa para Jacarta para participar no dia 20 na tomada de posse do novo Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto.