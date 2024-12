Programa do Reino Unido e Suécia levou energia a três milhões de moçambicanos

"Desde o seu lançamento em 2019, o programa BRILHO, financiado pelos governos do Reino Unido e da Suécia e implementado pela SNV [sigla em holandês da Organização de Desenvolvimento dos Países Baixos], alcançou um marco histórico ao fornecer soluções de energia fora da rede a três milhões de moçambicanos", lê-se na última nota do BRILHO.

O BRILHO é um programa de cinco anos 2019-2024, que será estendido até 2026, lançado com a visão de impulsionar o mercado de energia fora da rede em Moçambique.

O programa distribuiu, ao longo dos cinco anos, mais de 250 mil soluções de cozinha melhorada, reduzindo em média até 70% o uso de lenha e carvão, o que teve "efeitos positivos na saúde pública e na preservação ambiental".

"Essa iniciativa inovadora tem sido essencial para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e lenha, contribuindo para a melhoria da saúde, da qualidade de vida e do meio ambiente", refere-se no documento.

O programa aponta ainda que foi possível estabelecer mais de 350 mil ligações através de sistemas solares domésticos e mini-redes, atrair mais de 39,6 milhões de euros em coinvestimento privado e evitar a emissão de mais de 763 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2).

"O BRILHO reforça o seu compromisso de continuar transformando vidas e promovendo a inclusão económica e social em Moçambique. Com o objetivo de beneficiar ainda mais comunidades até 2026, o programa seguirá fomentando tecnologias energéticas limpas e acessíveis, alinhadas às metas do Governo de Moçambique", conclui.

Moçambique ultrapassou no terceiro trimestre a meta de 200 mil novas ligações domiciliárias à rede elétrica e avançou com os primeiros 40 quilómetros da linha de alta tensão que vai interligar o norte e o sul.

De acordo com dados da execução orçamental do terceiro trimestre no setor da Energia, relativamente à expansão de energia elétrica no país, "foram estabelecidas 202.213 ligações domiciliárias, através da rede elétrica nacional, o correspondente a uma realização de 101%, de plano de 200.000" para aqueles três meses (julho a setembro).

O Presidente de Moçambique apontou em 02 de maio o objetivo de concluir até dezembro a eletrificação de todas as sedes de postos administrativos do país e assegurar que 10 milhões de moçambicanos têm acesso a eletricidade pela primeira vez.

Filipe Nyusi afirmou que, ao abrigo do programa "Energia para todos", a meta passa por "permitir que todas as sedes de postos administrativos estejam eletrificadas" até "finais de 2024", depois da eletrificação "no século passado de todas as sedes distritais" do país.