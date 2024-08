Quatro sírios mortos em ataque israelita no sul do Líbano

"Quatro cidadãos sírios foram martirizados num ataque israelita à cidade de Chamaa", declarou o ministério em comunicado, que referiu também que o ataque fez cinco feridos.

Devido ao "grande número de corpos destroçados, o número final de mártires será determinado com base em testes de ADN", ressalvou.

De acordo com o Governo libanês, todas as vítimas mortais são de nacionalidade síria, enquanto os feridos são libaneses e três deles apenas necessitaram de primeiros socorros no local pelas ambulâncias que foram enviadas para o local.

O bombardeamento teve como alvo uma casa habitada por uma família síria, mas também feriu um número desconhecido de pessoas numa outra casa próxima, informou a Agência Nacional de Notícias (ANN).

O ataque aéreo ocorre dois dias depois de um outro bombardeamento israelita ter matado sete pessoas, cinco das quais civis, e ferido cerca de 80 outras nos subúrbios do sul de Beirute, uma ação que o grupo xiita libanês Hezbollah prometeu vingar na quinta-feira.

Poucas horas depois, o líder político do movimento islamita palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto juntamente com um dos seus guarda-costas num atentado atribuído a Israel na sua residência em Teerão, o que, juntamente com a ação contra o Líbano, colocou o Médio Oriente em alerta máximo.

O Estado judaico e o Hezbollah têm estado envolvidos num intenso fogo cruzado desde 08 de outubro, um dia depois do início da guerra entre Telavive e o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

Teme-se que os últimos acontecimentos possam levar a uma guerra aberta entre as partes, como aconteceu em 2006.