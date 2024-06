Retomadas negociações diretas sobre "normalização" de relações entre Sérvia e Kosovo

"Hoje, este novo ciclo de diálogo implicará, espero, uma mensagem diferente e terminará com um comunicado diferente", disse o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

O encontro entre Vucic e Kurti é o primeiro desde setembro de 2023, e destina-se a relançar um diálogo assinalado por numerosos falhanços e discussões estéreis.

Na perspetiva da União Europeia (UE), este esforço negocial destina-se a garantir uma "normalização" das tensas relações entre Belgrado e Pristina.

Nos últimos meses prosseguiram os incidentes e decisões muito contestadas, em particular a proibição por Pristina do dinar sérvio, moeda amplamente utilizada pela minoria sérvia do Kosovo para receber salários e pensões, acompanhado pelo encerramento de diversas filiais de bancos sérvios.

Na terça-feira, o primeiro-ministro sérvio Milos Vucevic emitiu um sinal conciliatório, ao referir em entrevista à agência noticiosa AFP que Belgrado estava disposto a "compromissos".

A Sérvia está "absolutamente disposta a discutir com Pristina, a concluir acordos e a efetuar compromissos", assegurou Milos Vucevic.

"É mil vezes melhor sentarmo-nos em torno de uma mesa sem resultados que a existência de um único incidente no terreno. É melhor sentarmo-nos, reunirmos, tentar dialogar. Antes isso que uma escalada", acrescentou, sem precisar a natureza dos compromissos sérvios.

"Nada espero do encontro com Kurti", reconheceu no entanto Vucic após a sua chegada a Bruxelas, citado na página digital da televisão pública sérvia RTS.

"Prevejo que ele [Kurti] dramatize e que grite até eu lhe dizer para parar, como de costume", acrescentou.

As tensões entre a Sérvia e o Kosovo permanecem muito elevadas 15 anos após o final da guerra, na sequência de uma intervenção militar da NATO contra Belgrado em 1999, suscitando receios sobre o reacender do conflito e a abertura de uma nova frente de desestabilização na Europa enquanto prossegue a guerra na Ucrânia.

A normalização das relações entre a Sérvia e o Kosovo, mediadas pela UE, permanece num impasse, em particular após os confrontos em setembro passado entre uma milícia sérvia e a polícia kosovar que provocou quatro mortos e agravou as tensões na região.

Na sequência deste incidente, a Kfor, a força multinacional da NATO no Kosovo e presente no território desde 1999, reforçou a sua presença no terreno e possui atualmente cerca de 4.800 efetivos.

O Kosovo independente -- que a Sérvia considera o berço da sua nacionalidade e religião -- foi reconhecido por cerca de 100 países, incluindo os Estados Unidos, que mantêm forte influência sobre a liderança kosovar, e a maioria dos Estados-membros da UE, à exceção da Espanha, Roménia, Grécia, Eslováquia e Chipre.

A Sérvia continua a considerar o Kosovo como parte integrante do seu território e Belgrado beneficia do apoio da Rússia e da China, que à semelhança de dezenas de outros países (incluindo Índia, Brasil, África do Sul ou Indonésia) também não reconheceram a independência kosovar.