Rússia e Ucrânia trocam ataques de drones às capitais. Vários mortos em Kiev

Segundo o Ministério russo da Defesa, seis dos drones foram destruídos nos arredores de Moscovo e um na própria capital. Os restantes teriam como alvo diversas regiões, incluindo Kursk e outras das que fazem fronteira com a Ucrânia.Vinte dos drones seriam destinados à região de Ryazan, a sudeste de Moscovo. Vários canais na plataforma Telegram publicaram vídeos não verificados de

Também Andriy Kovalenko, chefe da agência ucraniana de combate à desinformação, escreveu no Telegram que a refinaria foi atingida, assim como a fábrica de Kremniy, em Bryansk, que produz microeletrónica para sistemas de armas russos.





A agência russa de notícias RIA adiantou que os trabalhos nessa fábrica estavam suspensos após um ataque de seis drones que não deixou vítimas.





"Houve muitas explosões em diferentes regiões da Rússia", declarou Kovalenko. "[A refinaria] está localizada na região de Ryazan e desempenha um papel importante no fornecimento de combustível, tanto para civis como para o complexo militar-industrial russo", acrescentou.



Já Pavel Malkov, governador de Ryazan, indicou no Telegram que os serviços de emergência estão a lidar com as consequências do ataque.

Kiev tentou atacar Moscovo...

O presidente da Câmara da capital russa, Sergei Sobyanin, disse esta sexta-feira que. "Nos locais onde caíram fragmentos não houve danos nem mortes. As equipas de emergência estão no terreno", acrescentou.Sobyanin adiantou que dois drones que também se dirigiam para Moscovo foram abatidos pelas defesas aéreas em Podolsk, a sul da capital. Outro foi abatido em Troitsky, a sudoeste da capital, e um último em Shchyolkovo, a nordeste., que entretanto já foram retomadas, de acordo com a agência federal de aviação da Rússia. Seis voos tiveram de ser redirecionados para outros aeroportos.Na cidade fronteiriça de Kursk, o presidente da Câmara, Igor Kutsak, afirmou que o ataque noturno danificou as linhas elétricas e cortou a eletricidade num bairro.

... e Moscovo tentou atacar Kiev

Entretanto, a Força Aérea da Ucrânia disse também esta sexta-feira ter combatido um ataque noturno de drones russos, abatendo 25 dos 58 dispositivos lançados pela Rússia.O Ministério do Interior da Ucrânia avançou quee feriram uma pessoa. Vários edifícios residenciais e comerciais ficaram danificados, assim como veículos.À medida que a guerra se aproxima do seu terceiro aniversário, a Rússia tem intensificado os seus ataques aéreos à Ucrânia, enviando dezenas de drones quase todas as noites.Segundo as autoridades ucranianas,, pelo menos o dobro do que em 2023. A maioria foi abatida ou redirecionada, mas muitos conseguiram atingir os seus alvos.

c/ agências