Seis soldados morrem em explosão na Colômbia

"A morte de seis soldados num campo minado em Valdivia, (no departamento de) Antioquia, é lamentável. Mais jovens mortos na guerra da ganância. As minhas condolências às famílias dos colombianos decentes", disse o presidente do país, Gustavo Petro, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O incidente ocorreu quando uma unidade militar foi atacada por membros do EMC, grupo dissidente da antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), na aldeia de Coposa, com a ativação de "uma área preparada com engenhos explosivos improvisados", disse o Exército.

Depois da explosão, os militares pediram apoio aéreo para retirar os soldados daquela área.

Até março, o EMC encontrava-se em negociações de paz, mas a divisão do grupo levou à quebra do diálogo entre as fações guerrilheiras do sudoeste, envolvidas numa luta sangrenta com o governo colombiano.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) alertou na quarta-feira que as consequências humanitárias dos oito conflitos na Colômbia se intensificaram e tiveram uma "deterioração significativa" entre janeiro e maio.

Nos primeiros cinco meses do ano, o CICV registou 194 vítimas de diferentes tipos de engenhos explosivos, um aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2023.