Shamsud Din Jabbar. O que se sabe sobre o atacante de Nova Orleães?

Umae o FBI afirmou estar a investigar as possíveis afiliações de Jabbar a grupos terroristas.O presidente Joe Biden revelou que a CIA e o FBI o tinham informado sobre o ataque.

Foram desativados dois dispositivos explosivos improvisados no carro e na vizinhança, segundo o FBI. Uma arma longa com um “dispositivo supressor” - que atua como silenciador - foi também recuperada.



De acordo com um perfil no LinkedIn, entretanto removido, Jabbar tinha trabalhado em várias funções no exército dos EUA, incluindo em recursos humanos, antes de ser dispensado.Num vídeo publicado no YouTube em 2020, afirmou que o seu tempo no exército lhe tinha ensinado “o significado de um grande serviço e o que significa ser reativo e levar tudo a sério, pondo os pontos nose cruzando ospara garantir que as coisas correm sem problemas”.Um amigo de infância que o encontrou em 2017 disse ao jornal que o suspeito se tinha tornado “muito intenso” em relação à sua fé.Shamsud Din Jabbar estudou na Universidade Estatal da Geórgia de 2015 a 2017, tendo-se licenciado em sistemas de informação informática. Foi casado duas vezes - o primeiro casamento terminou em 2012 e o segundo durou de 2017 a 2022.Trabalhou também no sector imobiliário, com uma licença que expirou em 2021. Tinha antecedentes criminais, relacionados com infrações de trânsito e roubo.

O ataque



As imagens das câmaras de vigilância mostram um veículo F-150 Lightning branco a entrar no passeio para contornar um carro da polícia, antes de atingir os peões.A polícia descreveu o ato como “muito intencional”, acrescentando que o atacante estava “determinado a criar a carnificina e os danos que causou”.Jabbar também estava armado e disparou contra as forças da ordem, ferindo dois agentes. Foi então morto por disparos da polícia.

Há outros suspeitos?

O FBI acredita que o suspeito teve ajuda, nomeadamente na colocação de dispositivos explosivos.As buscas e investigações prosseguem em Nova Orleães e noutros Estados.Anteriormente, o gabinete do FBI em Houston, no Texas, havia indicado que estava a realizar atividades “relacionadas” com o ataque de Nova Orleães.

Segundo Joe Biden, as autoridades estão a investigar se há alguma “ligação” entre o ataque em Nova Orleães e a explosão de um Tesla Cybertruck à porta de um hotel de Trump em Las Vegas, que matou uma pessoa. A carrinha que Shamsud Din Jabbar conduzia era elétrica e acredita-se que tenha sido alugada no Texas através de uma aplicação chamada Turo. Nos dois incidentes, os veículos envolvidos tinham sido alugados através da mesma aplicação.



“Não acreditamos que os dois clientes tenham um historial criminal que os identifique como uma ameaça à segurança”, disse o porta-voz do grupo à AFP.O presidente eleito, que fez campanha a denunciar a imigração ilegal, estabeleceu a ligação com os milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, e afirmou, sem provas, na sua rede social Truth, que “os criminosos que chegam (aos Estados Unidos) são muito piores do que os criminosos que temos no nosso país”.

Quem eram as vítimas?



Entre os mortos encontra-se a antiga estrela do futebol americano da Universidade de Princeton, Martin “Tiger” Bech, segundo o departamento de desporto da universidade.O reitor da Universidade da Geórgia disse que um dos seus estudantes tinha ficado gravemente ferido, enquanto que o Governo israelita disse que dois cidadãos estavam entre os feridos.A Bourbon Street é um conhecido local de vida noturna e turística, repleto de restaurantes, bares e discotecas com música ao vivo.Todos os anos, mais de um milhão de pessoas afluem ao famoso carnaval e desfile do Mardi Gras na primavera, famoso pelos cordões de missangas coloridas usados pelos foliões.