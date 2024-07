Sindicato do setor automóvel anuncia apoio a Kamala Harris

"Estamos numa encruzilhada. Podemos reeleger um bilionário cujas ideias são contrárias a tudo o que o nosso sindicato luta, ou podemos eleger Kamala Harris, que estará connosco na guerra contra a ganância corporativa", sublinhou o presidente do UAW, Shawn Fain, em comunicado.

"O nosso objetivo para esta eleição é derrotar Donald Trump e eleger Kamala Harris, para construir o seu forte historial em favor das classes trabalhadoras", acrescentou.

A escolha do UAW não é propriamente uma surpresa, na medida em que já tinha manifestado o seu apoio ao atual chefe de Estado, o democrata Joe Biden, em janeiro.

Joe Biden apoiou regularmente os sindicatos norte-americanos durante o seu mandato, chegando mesmo a participar num piquete do UAW, uma novidade para um Presidente norte-americano, enquanto este último lutava para obter um aumento acentuado dos salários no setor automóvel.

Para além do apoio do UAW, Joe Biden recebeu o do sindicato dos metalúrgicos, USW, que anunciou a 22 de julho que apoiava agora Kamala Harris.

Os candidatos republicanos e democratas estão envolvidos numa batalha feroz para ganhar o voto dos trabalhadores, enquanto os estados onde estes últimos são historicamente mais numerosos, em particular a Pensilvânia e o Michigan, poderão ser aqueles onde se realizarão as eleições presidenciais.

O eleitorado popular branco desempenhou um papel decisivo para levar o magnata republicano ao poder em 2016.

Em 2020, Joe Biden saiu-se melhor com estes eleitores do que Hillary Clinton em 2016: obteve 33% dos votos, embora muito atrás dos 65% do seu rival, segundo o instituto Pew Research.

Harris tem reunido rapidamente o apoio democrata depois de Biden, cuja candidatura falhou após a sua desastrosa prestação no debate de 27 de junho contra Trump, ter abandonado a corrida.

A ex-presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, o líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, o ex-líder da minoria na Câmara, Jim Clyburn, o ex-presidente Bill Clinton e a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton foram rápidos a anunciar o seu apoio a Harris.

Os angariadores de fundos democratas, o ex-presidente Barack Obama e a sua mulher Michelle Obama anunciaram o seu apoio no final da semana passada.