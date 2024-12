Síria. Exército norte-americano resgata cidadão desaparecido há sete meses

Travis Timmerman foi resgatado da Síria por um helicóptero militar norte-americano, de acordo com o responsável norte-americano que falou à agência Associated Press (AP) sob condição de anonimato.

Timmerman, de 29 anos, disse à AP que tinha viajado para a Síria numa peregrinação cristã quando foi preso e indicou não ter sido submetido a maus-tratos enquanto esteve no Ramo da Palestina, um centro de detenção operado pelos serviços secretos sírios.

O norte-americano afirmou ter sido libertado na segunda-feira de manhã por "libertadores que entraram na prisão e arrombaram a porta [da sua cela] com um martelo", juntamente com um jovem sírio e 70 prisioneiras, algumas delas juntamente com os seus filhos.

Timmerman foi mantido separado dos prisioneiros sírios e de outros árabes e disse não conhecer nenhum outro norte-americano detido nas instalações.