Sismo de 6,3 de magnitude ao largo da ilha de Mindanao no sul das Filipinas

O hipocentro situou a 15 quilómetros abaixo do leito do mar e o epicentro a 36 quilómetros a leste da cidade de Barcelona pelas 12:20 (05:20 em Lisboa), de acordo com o Serviço Geológico dos EUA, que acompanha a atividade sísmica em todo o mundo.

Este sismo foi registado cerca de seis horas depois de um outro, de 6,8 de magnitude, ocorrido às 06:23 (23:23 de sexta-feira em Lisboa) na mesma zona, mas a 17 quilómetros de profundidade abaixo do fundo do mar.

O epicentro deste sismo foi a 19 quilómetros da cidade de Barcelona, também a cidade mais próxima.

As Filipinas situam-se no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica e na qual se registam anualmente cerca de sete mil sismos, a maioria dos quais moderados.