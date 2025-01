Sobe para 24 número de mortos em incêndios de Los Angeles

Das 24 vítimas, 16 pessoas morreram no incêndio de Eaton e oito no fogo de Palisades.



Um balanço anterior do mesmo departamento dava conta de 16 mortos na sequência dos incêndios florestais a afetar a cidade do sudoeste dos Estados Unidos.



Os bombeiros continuam a lutar contra os fogos que assolam Los Angeles desde terça-feira, sendo os mais graves o de Palisades, contido em apenas 11% desde sábado, e o de Eaton, que está contido em 27%, de acordo com os dados mais recentes do Departamento Florestal e Recursos Naturais.



Entretanto, os bombeiros conseguiram conter 89% do incêndio em Hurst.



Previsões apontam para ventos fortes



As equipas de bombeiros que combatem os graves incêndios em Los Angeles foram ajudadas no domingo pelas condições meteorológicas favoráveis, mas que se deverão agravar a partir desta segunda-feira, alertaram as autoridades locais.



Em conferência de imprensa, os bombeiros disseram que as previsões apontam para ventos fortes de até 90 quilómetros por hora a partir de hoje à noite, que deverão manter-se até quarta-feira, o que prejudicará o combate aos fogos.



Por isso, pediram à população que se mantivesse cautelosa.



Reforço de meios



O governador da Califórnia, Gavin Newsom, enviou no domingo mil elementos da Guarda Nacional do estado norte-americano para a área dos incêndios, elevando para cerca de 2.500 os operacionais que combatem os fogos.



O governador assinou também uma ordem executiva que suspende importantes regulamentos ambientais, para acelerar a reconstrução de casas e edifícios.



O incêndio já queimou mais de 5.700 hectares, destruiu pelo menos 7.000 estruturas e forçou a retirada de mais de 150.000 pessoas.



A causa dos incêndios ainda é desconhecida, e o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse no sábado que todas as possibilidades estão a ser consideradas.