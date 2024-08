Sobe para 38 número de mortos em desabamento de ponte no centro da China

As autoridades também confirmaram que 25 veículos foram arrastados pela queda da ponte, noticiou a televisão estatal chinesa CCTV.

O último balanço da CCTV dava conta de 15 mortos e cerca de 30 desaparecidos.

A derrocada ocorreu na noite [hora local] a 19 de julho, na cidade de Shangluo, na província de Shaanxi, e vários veículos caíram no rio Jinqian, que corre sob a autoestrada.

A causa do desabamento da estrutura foi uma inundação repentina, de acordo com as autoridades provinciais.

O Ministério da Gestão de Emergências chinês enviou 736 peritos, 76 veículos, 18 barcos e 32 drones para apoiar os esforços de socorro.

A China está a viver um verão de condições meteorológicas extremas, com fortes chuvas no leste e no sul, enquanto grande parte do norte regista sucessivas ondas de calor.