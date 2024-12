Surto de sarampo já matou 11 crianças na província moçambicana de Nampula

"No dia 19 de setembro nós notificamos os primeiros casos. A província tem um cumulativo de 330 casos de sarampo, dos quais 11 resultaram em óbitos comunitários, ou seja, os óbitos não ocorreram nos hospitais", disse o chefe de saúde pública em Nampula, Geraldino Avalinho.

Segundo o responsável, as mortes envolveram crianças com menos de 10 anos e foram registadas no distrito de Eráti, comunidade próxima à província de Cabo Delgado.

"No distrito de Eráti registamos 198 casos de sarampo e todos os óbitos são do distrito", explicou.

Para além de Eráti, foram ainda notificados casos da doença nos distritos de Meconta, Mossuril, Nacala, Nacala-à-Velha, Liupo e na cidade de Nampula.

Como resposta, o Ministério da Saúde está a imunizar cerca de dois milhões de crianças dos 9 meses aos 5 anos de idade em todos os distritos da província, numa campanha que termina sábado.

Moçambique anunciou, em 13 de setembro, o início da vacinação contra o sarampo na província de Cabo Delgado, na zona norte, onde previa imunizar 1,7 milhões de pessoas após o registo de 341 casos do surto e 18 mortes.

A Lusa noticiou em agosto de 2023 que Moçambique vacinou contra o sarampo, em menos de uma semana, cinco milhões de crianças, dos 9 meses até aos 4 anos, para evitar um surto da doença em cinco províncias, acima do inicialmente estimado, anunciaram as autoridades.

Na altura, a campanha decorreu de 31 de julho a 04 de agosto, em todos os distritos das províncias de Manica, Sofala, Tete e Zambézia, bem como em nove distritos da província de Niassa.