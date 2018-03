14h39 - Atacante identificado



O sequestrador, identificado pelas autoridades como Redouane Lakdim, atuou "sozinho", adianta em conferência de imprensa o ministro francês do Interior.



14h16: A análise de Filipe Vasconcelos Romão



O comentador da RTP Filipe Vasconcelos Romão sublinhou no Jornal da Tarde que esta foi a primeira grande crise do Presidente Emmanuel Macron, destacando ainda que se tem registado uma "acalmia" nos atentados.



Contudo, lembra o analista, há sempre a possibilidade de um ataque por parte de um "lobo solitário", como terá acontecido esta sexta-feira, que causa de imediato uma "enorme desestabilização".- Um indivíduo levou a cabo uma tomada de reféns num supermercado de Trèbes, pequena localidade que fica a cerca de dez quilómetros de Carcassone. No supermercado, pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas.- Antes da tomada de reféns, um indivíduo atacou agentes do grupo de intervenção da polícia francesa na cidade de Carcassonne. Um agente ficou ferido. O atacante será o mesmo que realizou a tomada de reféns em Trèbes. A viatura que usou neste primeiro ataque foi depois encontrada junto ao supermercado.- Uma terceira vítima mortal foi encontrada em Carcassonne ao início da tarde, junto a um arbusto. Terá sido abatida antes do início da tomada de reféns.- Segundo a televisão pública francesa, o atacante é um cidadão franco-marroquino de 25 anos. Estava já referenciado pelos serviços de inteligência franceses. O seu nome constava do FSPRT (Documento de alerta para a prevenção da radicalização de cariz terrorista), lista que inclui mais de dez mil nomes.- O atacante começou por exigir a libertação de Salah Abdeslam, único responsável pelos atentados de novembro de 2015, em Paris, que se encontra detido.- O primeiro-ministro francês e o Presidente Emmanuel Macron referiram que tudo indica que este é um “ato terrorista”. A investigação está a cargo de secção de combate ao terrorismo da Procuradoria de Paris.O atacante foi abatido pelas autoridades francesas ao início da tarde. A informação foi confirmada àe àpor fontes próximas da investigação. A morte do atacante foi confirmada já pelo ministro francês do Interior na rede social Twitter.A France Presse atualizou o balanço de vítimas. A agência noticiosa avança que pelo menos três pessoas morreram. Segundo a imprensa local, esta terceira vítima foi abatida antes da tomada de reféns, em Carcassonne.O Presidente francês Emmanuel Macron admite que esta tomada de reféns seja um ataque terrorista. Em Bruxelas, o chefe de Estado afirmou que as forças da ordem estão a garantir a segurança do local e que o procurador deverá dar novos deatlhes em breve.Um homem armado matou pelo menos duas pessoas num supermercado do sul de França. O sequestrador diz agir em nome do Estado Islâmico. Um número indeterminado de reféns permanece na localidade de Trèbes, pertode Carcassone.A síntese dos acontecimentos, numa reportagem do jornalista Daniel Catalão.Segundo a, os investigadores acreditam já ter identificado o atacante. Apresentam-no como um indivíduo que já estava repertoriado no FSPRT (Documento de alerta para a prevenção da radicalização de cariz terrorista). Mais de dez mil indivíduos encontram-se nesta lista.O atacante alega ser do autoproclamado Estado Islâmico e, segundo testemunhas no local, gritou(Deus é grande).Fonte do Governo francês confirmou à agência Reuters que pelo menos duas pessoas morreram, tal como a France Presse tinha avançado anteriormente. As autoridades especificam ainda que pelo menos três pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade.A localidade de Trèbes fica nos subúrbios de Carcassonne, no sul de França. A localidade fica no departamento do Aude e conta cerca de cinco mil habitantes. Esta cidade encontra-se junto a um importante eixo rodoviário que liga a costa atlântica à costa mediterrânica, unindo cidades como Bordéus, Toulouse, Carcassonne, Montpellier e Marselha.Segundo a televisão pública francesa, o atacante do supermercado de Trèbes exige a libertação de Salah Abdeslam. Abdeslam encontra-se detido em França, sendo o único responsável pelos atentados de Paris em 2015 que ainda está vivo.Cento e trinta pessoas morreram nos atentados de 13 de novembro de 2015 contra o Estádio de França (Saint-Denis), as esplanadas de Paris e a sala de concertos do Bataclan.Uma vasta operação policial está em curso num supermercado da localidade de Trèbes, no sul de França. Um homem que alega ser do grupo terrorista Estado Islâmico encontra-se barricado no local com um número indeterminado de reféns. A France Presse, citando fontes próximas da investigação, revela que há pelo menos dois mortos.Segundo avança o jornal francês, o indíviduo entrou por volta das 11h15 locais (10h15 em Lisboa) no supermercado, tendo ouvidos disparos.Para além desta tomada de reféns, um homem disparou contra um agente do Corpo de Intervenção da polícia em Carcassonne, cidade que fica a cerca de dez quilómetros do supermercado onde decorre a tomada de reféns. O chefe do Governo francês confirmou que o agente não corre perigo de vida.A relação entre os dois incidentes não está ainda oficialmente confirmada. No entanto, a imprensa francesa avança que o veículo do homem que disparou contra o agente em Carcassonne encontra-se estacionado junto do supermercado.O primeiro-ministro francês já afirmou que está em curso um incidente “grave”. O primeiro-ministro francês admite que este será um “ato terrorista”. “As informações que temos levam-nos a pensar que este será um ato terrorista”, afirmou Édouard Phillippe, durante uma visita à cidade de Mulhouse.O ministro francês do Interior já reuniu por videoconferência com as autoridades policiais e estará em Trèbes nas próximas horas. O caso está já nas mãos da secção de combate ao terrorismo da Procuradoria de Paris.